ماركوس ويزنر سيقود مكتب هيدريك أند ستراغلز للاستشارات في منطقة آسيا المحيط الهادىء والشرق الأوسط

هونغ كونغ، ودبي، الإمارات العربية المتحدة, 10 آذار/مارس، 2021 / بي آر نيوزواير/ — هيدريك أند ستراغلز (نازداك: HSII) عينت ماركوس ويزنر كشريك إداري للشركة في منطقة آسيا المحيط الهادىء والشرق الأوسط. وهو سيخلف إيان جونستون الذي عمل كرئيس لمكتب هيدريك أند ستراغلز للاستشارات لمنطقة آباك للسنتين الماضيتين وهو سيواصل التركيز على دفع النمو وحصة السوق للشركة بعد عودته إلى أوروبا. يدخل هذا التغيير حيز التنفيذ في الأول من آذار/مارس 2021.

وإذ كان يتنقل بين دبي وسنغافورة، كان ماركوس الشريك الإداري لأسواق النمو العالمية لشركة هيدريك للاستشارات لمدة أربع سنوات قبل أن يتم تعيينه في هذا المنصب. قبل انضمامه إلى هيدريك أند ستراغلز، كان ماركوس الرئيس التنفيذي لشركة أون هيويت لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا. كما أمضى تسع سنوات في ميرسر، حيث أشرف على عملياتها في الشرق الأوسط، وقبل ذلك في النمسا. يتمتع ماركوس بخبرة استشارية تبلغ 20 عامًا في الاستشارات، وقد أمضى السنوات الـ 12 الماضية في الشرق الأوسط، حيث كان يقدم الاستشارات للمديرين التنفيذيين ومجالس الإدارة بشأن القضايا التنظيمية الاستراتيجية والموارد البشرية.

وقال أندرو لوجور، الشريك الإداري العالمي هيدريك للاستشارات، “لقد أظهر ماركوس قدرة هائلة في تنمية العلاقات مع العملاء وتوسيع نطاق أعمالنا الاستشارية. نحن نتطلع إلى قيادته وجعله يواصل تطوير وتنفيذ استراتيجية الانتقال إلى السوق والنموذج التشغيلي لأعمالنا الاستشارية في آسيا والمحيط الهادئ، إلى جانب مسؤولياته المستمرة في الشرق الأوسط والأسواق الناشئة. إن قدرة ماركوس على ربط احتياجات العملاء الاستراتيجية بقدرة الشركة على تقديم خبراتنا في كل من البحث والاستشارات تجعله مناسبًا بشكل مثالي لهذا الدور “.

وأضاف ماركوس: “أنا متحمس لتولي زمام الأمور في مناطق آسيا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط سريعة النمو في أعمالنا الاستشارية. وآمل أن أواصل العمل عن كثب مع زملائنا في البحث والاستشارة لتوسيع قدراتنا والعمل مع القادة ومجالس الإدارة من أجل بناء المنظمات التي تزدهر “.

حول هيدريك أند ستراغلز

تلبي هيدريك أند ستراغلز (نازداك: HSII) احتياجات المواهب رفيعة المستوى والقيادة للشركات الكبرى في العالم كمستشار موثوق به عبر البحث التنفيذي وتقييم القيادة وتطويرها وفعالية التنظيم والفريق وخدمات تشكيل الثقافة. هيدريك أند ستراغلز رائدة في مهنة البحث التنفيذي منذ أكثر من 60 عامًا. اليوم، تقدم الشركة حلولاً قيادية متكاملة لمساعدة عملائنا على تغيير العالم، فريق قيادة واحد في كل مرة. www.heidrick.com

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