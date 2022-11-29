‫ماج تكشف عن كيتورا ريزيرف في ميدان، دبي بقيمة 3 مليارات درهم

· المشروع ينطلق من مفهوم “العيش البيولوجي” المندمج مع الطبيعة ليكون الأول من نوعه في الشرق الأوسط

دبى، الامارات العربية المتحدة, 29 نوفمبر / تشرين ثاني 2022 /PRNewswire/ — أعلنت ماج، المطور العقاري الرائد في الإمارات، عن إطلاق كيتوراريزيرف، المشروع السكني الفاخر الجديد بمواصفاته الحصرية والمبتكرة بقيمة 3 مليارات درهم في ميدان، إحدى أكثر المناطق السكنية جاذبية في دبي. ويقدم المشروع نموذجاً تحويلياً في حياة قاطنيه، وذلك من خلال التصميم الاستثنائي للمساحات، ليكون بذلك أول مشروع سكني في الشرق الأوسط يتيح لسكانه الاندماج التام مع الطبيعة. ولتحقيق هذه الغاية، عمدت الشركة إلى تطبيق مفهوم “العيش البيولوجي” الذي يدمج الطبيعة في البيئة المبنية، الأمر الذي يسهم في تحسين الصحة الجسدية والعقلية والعاطفية لسكانه. ومن المقرر الانتهاء من تطويره في الربع الربع الثاني2025.

وتضم كيتورا ريزيرف منازل فخمة مؤلفة من فلل وشقق تضم غرفة وغرفتين وثلاث غرف وأربع غرف. وسيكون المشروع معززاً بالعديد من المرافق، بما في ذلك المساحات المجتمعية الواسعة وحمام السباحة الخارجي، والصالات الرياضية للنساء والرجال، إضافة إلى السبا، مع وجود المطاعم، ومرافق الرعاية الصحية.

وهناك مجموعة من الأنشطة الأخرى التي يوفرها المشروع، ومنها استوديو بيلاتيس ومسبح الدراجات المائية، وتقديم دروس التمارين الهوائية وجلسات التأمل على السطح ومساحات مخصصة لممارسة اليوغا.

وتركز كيتورا ريزيرف على تعزيز الذات الداخلية، لأنها مستوحاة من مفهوم “التوافق من الداخل إلى الخارج”، مع الأخذ هذا البعد في الحسبان عند تطوير جميع المرافق والأنشطة وخدمات الطعام والشراب.

وتوجد حديقة في قلب المشروع، وستكون عبارة عن مساحة خضراء تنتشر في أرجائها المناظر طبيعية الخلابة فوق مساحة قدرها 300,000 قدم مربع، حيث يمكن للسكان الاستفادة منها لتجديد الطاقة. وستظللها أشجار زيتون يتجاوز عمر الواحدة منها ألف عام، وتم الحصول عليها من وجهات عالمية، للتذكير بأصول عائلة القداح كمزارعين ومالكين لمزارع الزيتون.

وتتميز المنازل في كيتورا ريزيرف بمواقعها المحددة بزاويا معينة لالتقاط ضوء النهار الطبيعي وتوظيفه للإنارة الداخلية وبطريقة لا تؤدي إلى زيادة الحرارة أو الوهج. وتعمل المساحات الداخلية الفسيحة على زيادة تدفق الهواء المبرد بشكل طبيعي، ما يقلل الحاجة إلى تكييف الهواء. ومن جهة أخرى، صممت المساحات المفتوحة أيضاً بدون ممرات، مع استخدام أثاث وتجهيزات مصممة خصيصاً على نحو يناسب كل مساحة لتحسين حرية الحركة.

وصممت كيتورا التي تعد جزءاً من العلامة التجارية الجديدة للضيافة والعقارات الفاخرة “كيتورا”، من قبل المهندس المعماري الشهير تشارلي وو.

وفي تعليقه على هذا المشروع، قال طلال موفق القداح، الرئيس التنفيذي لمجموعة ماج: “ يحمل هذا المشروع تصميماً فريداً مع الاهتمام بكافة التفاصيل بدقة لإثراء حياة سكانها. إننا نرى في هذا المشروع خياراً مثالياً للعيش الفاخر مع الإحساس الحقيقي بالحياة المجتمعية.”

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