مؤسسة وايبو تعلن أسماء ستة فائزين عالميين بجائزتها للتأثير العالمي

جائزة وايبو للتأثير العالمي YPO Global Impact Awardهي أعلى تكريم منمؤسسة وايبوللأعضاء وهي تكرم تأثيرهم خارجوايبو، وتحتفل بتأثير الرئيس التنفيذي المستدام والقابل للتوسيع.

ويتم اختيار شخص إقليمي لتكريمه من قبل وايبو في كل من أقاليم وايبو الـ 14؛ ومن بين هؤلاء الـ 14، يتم اختيار ستة منهم كفائزين بجائزة التأثير العالمي.

سيتم الإعلان عن اسماء الفائزين بجائزةوايبو للتأثير العالمي 2020 على الهواء مباشرة على خشبة مسرح وايبو إيدج YPO EDGE، قمة وايبو السنوية للفكر في سان دييغو، كاليفورنيا، الولايات المتحدة الأميركية، 5-6 آذار/مارس.

يقول باسكال غيركن، رئيس برنامج جائزة وايبو للتأثير العالميورئيس مجلس إدارةوايبو 2018-2019: “مع توسيع برنامج جائزة وايبو للتأثير العالمي، ندرك التأثير غير العادي لأعضائنا على مجتمعنا العالمي ونحتفل برحلاتهم المدهشة لإحداث فرق حقيقي من خلال المؤسسات والجهود الخيرية التي يقودونها.”

ستة جوائز عالمية للتأثير العالمي :

رودريغو باغيو (أميركا اللاتينية)

رودريغو باغيو هو مؤسس ورئيس مؤسسة “ريكود” Recode، وهي أول منظمة غير ربحية تعمل على تمكين الشباب الذين يعانون من الضعف الاجتماعي عبر التكنولوجيا في أميركا اللاتينية. تقومريكود بوضع ونشر التدريب على مشاريع ريادة الأعمال واستخدام الأدوات الرقمية لدعم الميسرين في المجتمعات ذات الدخل المنخفض وشبابها لإعادة برمجة واقعهم الاجتماعي.

يان بورغشتيد (أوروبا)

يان بورغشتيت هو مؤسسThe Womanity Foundation، وهي مؤسسة سويسرية تعمل عند تقاطع العمل الخيري والاستثمار الاجتماعي المكرسة لتسريع المساواة بين الجنسين من خلال المشاريع المبتكرة. تؤمن مؤسسة “وومانيتي” بعالم يتمتع فيه الرجال والنساء بالمساواة في الحقوق والفرص. منذ العام 2005، وصل عمل المؤسسة إلى 27.6 مليون امرأة.

ويلي فوت (شمال شرق الولايات المتحدة)

ويلي فوت هو مؤسس ورئيس مجلس إدارة “روت كابيتال” Root Capital، وهي منظمة غير ربحية تستثمر في نمو المؤسسات الزراعية لتتمكن من تحويل المجتمعات الريفية. توفرروت كابيتالللشركات الصغيرة والمتنامية في إفريقيا وأميركا اللاتينية وجنوب شرق آسيا رأس المال والتدريب الذي تحتاجه للنمو.

سونيل للفاني (الشرق الأوسط / شمال إفريقيا)

سونيل للفاني هو المدير التنفيذي ومؤسس مشروع ماجي Project Maji، الذي يوفر وصولًا مستدامًا ونظيفًا للمياه إلى المجتمعات الريفية عبر إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى عبر تكنولوجيا ضخ الطاقة الشمسية. يقوم”مشروع ماجي”بتقديم نمط ابتكاري في نموذج المؤسسات غير الربحية من خلال العمل كشركة اجتماعية مستدامة بدلاً من العمل الخيري التقليدي.

باتريشيا نزولانتيما (إفريقيا)

باتريشيا نزولانتيما هي المؤسسة والرئيسة التنفيذي لشركة “بيزولا هولدنغز”، التي تساعد النساء على الاستفادة من إمكاناتهن الكاملة وتحرير أنفسهن واستخدام قيادتهن لإحداث تغييرات إيجابية. وعدا ذلك، أنشأت باتريشيا أيضا مركز العاملات السيدات Working Ladies WIA Hub، وهي أول مؤسسة تسريع نسائية في جمهورية الكونغو الديمقراطية.

بادي تيستر (جنوب شرق الولايات المتحدة ومنطقة البحر الكاريبي)

بادي تيستر هي الرئيسة التنفيذية لشركة “سولز فور سولز” Soles4Souls، التي تحول الأحذية والملابس إلى فرصة، من خلال استخدامها على نحو جيد – لتوفير الإغاثة، وخلق فرص العمل، وتمكين الناس من كسر دائرة الفقر. منذ العام 2006، حافظت سولز فور سولز على أكثر من 35 مليون زوج من الأحذية و 12 مليون قطعة من الملابس من الهدر ووزعتها في 127 دولة وجميع الولايات الأميركية الخمسين.

حول وايبو

وايبو هي مجتمع قيادي عالمي يضم أكثر من 28000 من الرؤساء التنفيذيين في أكثر من 135 دولة، المدفوعًين بالاعتقاد بأن العالم يحتاج إلى قادة أفضل. حقق كل من أعضاء وايبو نجاحا قياديا كبيرا في مراحل أعمارهم المبكرة. وهم مجتمعين يقودون شركات ومؤسسات تساهم بـ 9 تريليونات دولار على هيئة عائدات سنوية. يلهم ويدعم أعضاء وايبو بعضهم البعض عبر تعليم النظراء والخبرات الاستثنائية في مجتمع حصري من التبادل والثقة المفتوحة. للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة ypo.org.

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