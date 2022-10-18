‫مؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار تنظم الاجتماع الأكبر لقادة عالم الأعمال لفهم النظام العالمي الجديد

RIYADH, Saudi Arabia, 18 أكتوبر / تشرين أول 2022/PRNewswire/ — أعلنت مؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار اليوم عن تفاصيل النسخة السادسة من حدثها الأكبر المتعلق بمبادرة مستقبل الاستثمار التي ستنظمها المؤسسة في هذا الشهر، حيث سيتناول الوفود القضايا الأكثر إلحاحاً في وقتنا الحالي لتشكيل مستقبل الاقتصاد العالمي.

وعلى مدار ثلاثة أيام وبمشاركة أكثر من 500 متحدث دولي، وأكثر من 6000 ضيف دولي، سيستضيف المؤتمر أربع قمم غامرة و 180 جلسة لقادة العالم من مختلف القطاعات.

وسيتضمن اليوم الأول مناقشة من قبل مجموعة من الحائزين على جائزة نوبل والتي ستحاول إيجاد حلول مستدامة لتلبية الاحتياجات الأساسية لسكان العالم. كما سيتحدث المدير التنفيذي لبريدجووترز أسسوسيتس راي داليوعن التحديات التي يطرحها النظام العالمي الجديد، فضلاً عن الفرص التي تنشأ عنه، مثل إنشاء نظام اقتصادي يحسن نوعية الحياة للمواطنين حول العالم، بالإضافة إلى ذلك ستعقد القمة الأولى في المؤتمر في اليوم الأول تحت شعار « صراع الأجيال ».

وسيشمل جدول أعمال اليوم الثاني من المؤتمر قمة « اقتصاد الطاقة الجديد » ، وسيشهد مشاركة المتحدثين رؤيتهم حول الوضع الحالي لقطاع التمويل والاقتصاد العالمي. وسط مجموعة من المتحدثين البارزين الآخرين، سيخاطب ماساهيكو كاتو، الرئيس التنفيذي ورئيس بنك ميزوهو، الجمهور حول دور اليابان في تمويل الطاقة المستدامة.

كما سيشهد اليوم الثالث والأخير من المؤتمر قمتين غامرتين حول صعود الكريبتو ومستقبل أفريقيا. وستشهد جلسة عامة حول الصين متحدثين مثل: نيكولاس أغوزين، الرئيس التنفيذي لشركة Hong Kong Exchanges and Clearing ، وفنغ هونغ، المؤسس المشارك لشركة شاومي؛ حيث سيناقشان سبب كون الصين حليفًا استثماريًا ورئيسًا للشرق الأوسط.

بالإضافة إلى ذلك، ستضم جلسة حول مستقبل الحوكمة البيئية والاجتماعية كبار اللاعبين في الصناعة بما في ذلك جون كوين، رئيس مجلس الإدارة والشريك المؤسس لـ Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan LLP ،و ريبيكا مينغيلا، الرئيس التنفيذي ومؤسس Clarity AI ، وجوليا هوجيت، الرئيس التنفيذي لمجموعة بورصة لندن، ولورا تشا، رئيسة التبادلات والمقاصة في هونغ كونغ ، والمهندس خالد عبد الله الحصان، الرئيس التنفيذي لمجموعة تداول.

وسيضم الحدث متحدثين بارزين آخرين من مثل:

* ياسر الرميان – محافظ صندوق الاستمارات العامة ورئيس أرامكو السعودية.

* صاحبة السمو الملكي الأميرة ريما بنت بندر – سفيرة المملكة إلى الولايات المتحدة الأمريكية.

* جايمي ديمون – المدير والرئيس التنفيذي ل جي بي مورغان.

* جينيفر جونسون – المدير والرئيس التنفيذي لفرانكلن تيمبلتون.

* ديفيد سولومون – المدير والرئيس التنفيذي لجولدمان ساكس.

* كاثرين ماكجريجور – الرئيس التنفيذي لشركة إنجي

* سارة مينكر – المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة جرو إنتلجنس

* خلدون خليفة المبارك – الرئيس التنفيذي لمجموعة مبادلة

* ستيفن أ. شوارزمان – الرئيس التنفيذي لمجموعة بلاكستون

* جون ستودزينسكي – نائب رئيس بيمكو

* صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سلمان – وزير الطاقة

* هينرك أندرسون – رئيس المجموعة والرئيس التنفيذي لفيستاس ويند سيستم

* السير ميشيل آرثر – رئيس شركة بوينج الدولية

* باتريس كين – رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة تاليس

* لورا إم تشا، رئيس مجلس إدارة هونغ كونغ للتبادلات والمقاصة المحدودة

* كريستين تساي – شريك مؤسس والرئيس التنفيذي ل500 غلوبال

* باري ستيرنليخت – المؤسس المشارك والمدير والرئيس التنفيذي لمجموعة ستاروود كابيتال

* روينفادي سوانمونغكول – الأمين العام للجنة الأوراق المالية والبورصات في تايلند

* شيمارا ويكراماناياكي – الرئيس التنفيذي لمجموعة ماكواري أوقيانوسيا

ولقد علق الرئيس التنفيذي لمؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار: “إن طريقنا باتجاه النظام العالمي الجديد مليء بالتحديات غير المسبوقة، وهذا هو السبب في أن توقيت وموضوع مبادرة مستقبل الاستثمار لهذا العام له أهمية قصوى. في نسختها السادسة، تركز مبادرة مستقبل الاستثمار على الاستثمار في الإنسانية – وهي دعوة للعمل الجاد في وقت تمثل فيه صدمات العرض والتضخم وأزمة الطاقة العالمية والصراعات الجيوسياسية تحديات عميقة.”

وستقام النسخة السادسة من مبادرة مستقبل الاستثمار بين 25 و27 أكتوبر في الرياض تحت شعار “الاستثمار في الإنسانية: تمكين نظام عالمي جديد”. وعلى مدار ثلاثة أيام، سيقوم قادة القطاع والرؤساء التنفيذيون وصانعو السياسات والقادة الشباب والمستثمرون بالاجتماع لمناقشة دور قطاع الأعمال والاستثمارات في مستقبل التقنية والرعاية الصحية والأمن الغذائي والبيئة والجفرافيا السياسية والأمن السيبراني والرياضة ومواضيع أخرى عديدة.

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