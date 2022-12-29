‫مؤسسة مبادرة الاستثمار المستقبل تتعاون مع قادة عالميين في مؤتمرها الدولي بالرياض

الرياض، المملكة العربية, 29 ديسمبر / كانون أول 2022 /PRNewswire/ — أعلنت مؤسسة مبادرة الاستثمار المستقبلي (FII Institute) اليوم عن شراكات استراتيجية رئيسية مع بعض المنظمات والشركات الأكثر شهرة في العالم قبل الحدث الرائد الأكبر للمؤسسة على الإطلاق، وهو الطبعة السادسة من مؤتمر مؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار الذي عقد في أكتوبر الماضي في الرياض.

تشمل قائمة الشركاء جهات عالمية وإقليمية رئيسية، مثل أتش أس بي أس وبي أن واي ميلونوسوفت بانك وريلاينس ستاندرد تشارترد، الذين سينضمون ويساهمون في المناقشات في مؤتمر هذا العام.

سيشارك ممثلون من المنظمات الشريكة في محادثات حيوية مثل مستقبل الطاقة العالمية؛ منظور صانعي التغيير بشأن النظام العالمي الجديد؛ ثورة عالم الميتا الصناعية، وإنقاذ المحيطات وتصميم مدن المستقبل. سيدير الشركاء أيضًا جلسات مع أصحاب الرؤى العالمية بما في ذلك ندوات يشارك فيها حائزون على جائزة نوبل، وجلسات عامة حول مستقبل رأس المال الاستثماري والمرأة في الأدوار القيادية العالمية.

تجمع مؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار قادة الأعمال والاستثمار والحكومة والمنظمات غير الحكومية وسواهم لاستكشاف الاتجاهات والتحديات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية الحيوية في عصرنا. يساهم شركاء المعهد في أيام المؤتمر الذي يدوم ثلاثة أيام من الحوارات العامة، وغرف التكنولوجيا المعززة، وورش عمل الاتجاهات الناشئة، والمحاور الافتراضية العالمية، ومناقشات السوق، ودروس القيادة الرئيسية.

وعلق ريتشارد أتياس، الرئيس التنفيذي لمؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار قائلاً: “نرحب بالشركاء الاستراتيجيين من بعض أكبر وأعظم المنظمات في جميع أنحاء العالم للانضمام إلينا في المحادثات الحيوية والعاجلة لتشكيل النظام العالمي الجديد. يأتي شركاؤنا من مجموعة من مختلف الصناعات والبلدان، ما يساعدنا على تشكيل رؤيا شاملة للجميع وشاملة للجميع “.

كجزء من هذه الشراكات، سيرحب معهد مبادرة الاستثمار المستقبلي بمجموعة من القادة من الحكومة والقطاع الخاص للتحدث في الحدث الذي يستمر ثلاثة أيام، بما في ذلك:

صندوق الإستثمارات العامة – سعادة Yasir Al-Rumayyan

وزارة الاستثمار – سعادة سعادة خالد الفالح وزير الاستثمار

أرامكو – أمين ناصر، الرئيس والمدير التنفيذي

بي أن واي ميلون – أكاش شاه، نائب الرئيس التنفيذي الأول والمدير التنفيذي للنمو

صندوق التطوير الثقافي – محمد بن عبدالرحمن بن دايل – الرئيس التنفيذي

هيئة تطوير بوابة الدرعية – جيري إنزيريلو، الرئيس التنفيذي

إعمار – سعادة محمد علي العبار، المؤسس ورئيس مجلس الإدارة

أتش أس بي سي – نويل كوين، الرئيس التنفيذي العالمي

معادن – روبرت ويلت، الرئيس التنفيذي

مسار – ياسر أبو عتيق، الرئيس التنفيذي

البحر الأحمر – جون باجانو، الرئيس التنفيذي

ريلاينس إندستريز – موكيش دي إمباني، الرئيس التنفيذي

الهيئة الملكية للعليا – عمرو المدني – الرئيس التنفيذي

روشن – ديفيد غروفر، الرئيس التنفيذي

سابك – الرئيس التنفيذي بالإنابة عبدالرحمن الفقيه

سنابل l – هاني عناية، رئيس الاستثمار

شركة الاتصالات السعودية – عليان الوتيد، الرئيس التنفيذي

سوفتبنك – راجيف ميسرا – الرئيس التنفيذي

ستاندرد تشارترد – بيل وينترز، الرئيس التنفيذي

تونومس – جوزيف برادلي، الرئيس التنفيذي

مؤتمر مؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار السادس نظم في الفترة من 25 إلى 27 تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٢٢ في الرياض تحت شعار “الاستثمار في الإنسانية: تمكين نظام عالمي جديد”.

ملاحظات للمحرر:

يمكن العثور على ورقة حقائق عن الحدث هنا .

نُبذة عن مؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار ( FII Institute )

مؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار هي مؤسسة عالمية غير ربحية ذات ذراع استثماري وجدول أعمال واحد، ألا وهو التأثير في الإنسانية. نحن مبادرة عالمية وشاملة وملتزمة بالمبادئ البيئية والاجتماعية والحوكمة. نشجع العقول العظيمة من جميع أنحاء العالم ونحول الأفكار إلى حلول واقعية في خمسة مجالات حيوية: الذكاء الاصطناعي والروبوتات والتعليم والرعاية الصحية والاستدامة.