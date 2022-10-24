‫مؤسسة بيل وميليندا غيتس تعلن عن دعم إضافي لتعزيز البحث والتطوير بقيادة محلية؛ تدعو لتقديم عروض مقترحات

بروكسل، 24 تشرين الأول/أكتوبر 2022 / PRNewswire / — أعلنت مؤسسة بيل وميليندا غيتس اليوم عن سلسلة من المبادرات ودعوة لتقديم مقترحات لتعزيز الابتكار بقيادة محلية والتي تدعم عمل العلماء والباحثين في الاقتصادات النامية. جاء هذا الإعلان في الاجتماع السنوي للمؤسسة المسمى اجتماع التحديات الكبرى في وقت سابق اليوم.

يركز اجتماع هذا العام على الدروس المستفادة من جائحة كوفيد-19، التي سلطت الضوء على الحاجة إلى منصات بحث وتطوير عالية التأثير وشراكات وسياسات تعمل على سد الفجوة بين الابتكار والوصول العادل بشكل فعال. يضم الاجتماع باحثين من جميع أنحاء العالم لمشاركة العمل والتعرف على أحدث التطورات في مجال الرعاية الصحية والتعاون مع الباحثين الآخرين.

“لا ينبغي أن تكون العدالة الصحية مجرد بيان عن سبب قيامنا بهذا العمل. بل يجب أن ترشدنا إلى كيفية القيام بذلك،” كما قال كيديست تيسفاغيورغيس، نائب مدير قسم الشراكات العالمية والتحديات الكبرى في مؤسسة بيل وميليندا غيتس. “عندما ندعم الابتكار بقيادة محلية، فإننا نعظم التأثير من خلال تقديم أنواع مختلفة من المعرفة ووجهات النظر إلى المقدمة.”

وكجزء من دعوة عالمية للعمل من مبادرة التحديات الكبرى ، وهي مبادرة تمتد لـ 10 سنوات تم الإعلان عنها في اجتماع العام الماضي للمساعدة في ضمان قيام العلماء والمؤسسات في البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل بلعب دور مركزي في تشكيل جدول أعمال البحث والتطوير العالمي، أعلنت المؤسسة عن مبادرتين جديدتين من مبادرات التحديات الكبرى:

المراقبة الجينومية والمناعة في آسيا: هذه دعوة لتقديم مقترحات من الباحثين في جنوب وجنوب شرق آسيا لتصميم وتجربة برنامج مراقبة الجينوم أو تطوير القدرة على تحقيق علم المناعة والتسلسل المناعي لـ لمرض سارز – كوف – 2 لتنوير الاستجابة الوبائية. سيتم توفير ما يصل إلى 300,000 دولار سنويًا لمدة تصل إلى عامين لكل مشروع، مع تمويل إضافي محتمل للمشاريع التي تتضمن التركيز على اكتشاف الأجسام المضادة أحادية النسيلة.

بناء القدرة على نمذجة البيانات من أجل المساواة بين الجنسين: هذه دعوة لتقديم مقترحات من الباحثين في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل للقيام بمشاريع تهدف إلى معالجة التفاوتات والفجوات التي تؤثر على النساء والفتيات في مجال الصحة. تركز هذه المبادرة على الأساليب المبتكرة للنمذجة التي تعزز المساواة بين الجنسين. سيحصل كل مشروع على ما يصل إلى 500,000 دولار على مدى ما بين سنة إلى ثلاث سنوات.

وقالت أنيتا زيدي، رئيسة قسم المساواة بين الجنسين في مؤسسة بيل وميليندا غيتس” تقيس المجتمعات ما تقدره، وعلى طول غالبية التاريخ، لم يقدّر المجتمع المرأة. هذا يعني أننا نحاول مواجهة تحديات الصحة والتنمية العالمية بمعلومات ناقصة.” “”لقد حان الوقت منذ زمن بعيد لوضع النساء والفتيات في مركز نمذجة البيانات التي توجه حلولنا.”

بالشراكة مع مبادرة تشان زوكربيرغ، ستقدم المؤسسة أيضًا منحًا للباحثين الذين يبحثون ويكتشفوا مسببات الأمراض الناشئة في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل. سيحصل الباحثون على ما يصل إلى 200،000 دولار لكل منهم لمدة تصل إلى عامين، بالإضافة إلى الدعم التشغيلي والتدريب الفني من مبادرة تشان زوكربيرغ تشان زوكربيرغ بيوهب (سي زي بيوهب). . بين يبني التزام التمويل هذا على شراكة 2018 بين المؤسسة، وسي زي واي وسي زي بيوهب، التي تركز على بناء قدرات الميتاجينوميكس في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل من خلال مبادرة التحديات الكبرى العالمية.

تتم استضافة الاجتماع التحديات العالمية الكبرى 2022 في بروكسل من قبل منظمة التحديات العالمية الكبرى والمفوضية الأوروبية، وتشترك في رعايته منظمة التحديات الكبرى كندا والوكالة الأميركية للتنمية الدولية وويلكوم ومؤسسة بيل وميليندا غيتس.

يضم الحدث الذي يستمر يومين عشرات القادة من جميع أنحاء مشهد الابتكار الصحي العالمي، بالإضافة إلى قيادة مؤسسة غيتس، بمن في ذلك بيل غيتس (الرئيس المشارك وعضو مجلس الأمناء)؛ أنيتا زيدي وتريفور موندل (رئيس قسم الصحة العالمية). سيتم نشر الجلسات بعد وقت قصير من الاجتماع على grandchallenges.org/annual- meeting .

حول “التحديات الكبرى”

تدرك مؤسسة بيل وميليندا جيتس أن حل التحديات الأكثر إلحاحًا في مجال الصحة والتنمية العالميين يتطلب المزيد من أذكى وألمع العقول في العالم للعمل عليها. وتسعى سلسلة مبادرات التحديات الكبرى إلى إشراك المبتكرين من جميع أنحاء العالم من أجل حل هذه التحديات. وتتحد مبادرات “التحديات الكبرى” من خلال تركيزها على تعزيز الابتكار، وتوجيه الأبحاث إلى حيث سيكون لها أكبر أثر، وخدمة أولئك الذين هم في أمس الحاجة إليها. لمعرفة المزيد، يرجى زيارة grandchallenges.org .

نبذة عن مؤسسة بيل وميليندا غيتس

مسترشدة بالاعتقاد بأن كل حياة لها قيمة متساوية، تعمل مؤسسة بيل وميليندا غيتس لمساعدة جميع الناس على عيش حياة صحية ومنتِجة. وفي البلدان النامية، تُركِّز المؤسسة على تحسين صحة الناس ومنحهم الفرصة لانتشال أنفسهم من الجوع والفقر المدقع. أما في الولايات المتحدة، تسعى المؤسسة إلى ضمان حصول جميع الناس —خاصة أولئك الذين لديهم أقل الموارد— على الفرص التي يحتاجون إليها للنجاح في المدرسة والحياة. ويقع مقر المؤسسة في سياتل بواشنطن، ويقودها الرئيس التنفيذي مارك سوزمان، تحت إشراف الرئيسين الشريكين بيل غيتس وميليندا فرينش غيتس.