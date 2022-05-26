‫مؤتمر “تواصل من أجل الابتكار” لِـ Start-Up Nation Central يجمع المسؤولين الحكوميين الإسرائيليين والمغاربة وقادة الأعمال

تم التوقيع على 13 مذكرة تفاهم خلال حفل افتتاح المؤتمر الأول من نوعه المخصص لتطوير حلول مبتكرة للتحديات المشتركة بين البلدين.

يسافر وفد يضم العشرات من الحكومة الإسرائيلية وقادة التكنولوجيا الفائقة إلى الدار البيضاء، لحضور مؤتمر لمدة 3 أيام، يركز على الحلول المبتكرة للتحديات المشتركة والالتقاء بشركات مغربية رائدة ومنظمات حكومية.

خلال “تواصل من أجل الابتكار”، سيتم توقيع سلسلة من الاتفاقيات التجارية بين الكيانات الإسرائيلية والمغربية لتمهيد الطريق لموجة من أنشطة بين الشركات B2B وبين الحكومات G2G ، لا سيما في مجالات: تكنولوجيا الأغذية الزراعية، تكنولوجيا المياه، تكنولوجيا المناخ، اللوجستيات ورأس المال البشري.

الدار البيضاء، المغرب، 26 ماي/أيار 2022 /PRNewswire/ — أطلقت Start-Up Nation Central – وهي منظمة غير ربحية تروج للنظام الإيكولوجي الإسرائيلي للابتكار في جميع أنحاء العالم – مؤتمرها الأول من نوعه والذي يركز على تطوير حلول مبتكرة للتحديات المشتركة بين إسرائيل والمغرب، في الدار البيضاء يوم الإثنين. يهدف مؤتمر “تواصل من أجل الابتكار”، الذي سيعقد في الفترة الممتدة من 23 إلى 26 ماي/أيار، إلى إدخال العلاقة الثقافية طويلة الأمد التي يشترك فيها البلدان في القرن الحادي والعشرين من خلال تركيز العلاقات على الابتكار والتكنولوجيا، على النحو الذي تصوره نموذج التنمية الجديد لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. يقام هذا الحدث في وقت يتطلع فيه البلدان إلى تعزيز العلاقات الثنائية بعد إقامة العلاقات الدبلوماسية في أواخر سنة 2020.

افتتح المؤتمر مساء الإثنين بحفل حضره 150 مغربيا وإسرائيليا وكبار رجال الأعمال، وهو أكبر وفد من رجال الأعمال والابتكار على الإطلاق يصل من إسرائيل إلى المغرب. تضمن الحدث الكلمات الرئيسية التي ألقاها رئيس إسرائيل إسحاق هرتسوغ (فيديو)؛ السيد أندريه أزولاي، مستشار صاحب الجلالة الملك محمد السادس؛ غيتة مزور، وزيرة الانتقال الرقمي المغربي؛ رياض مزور وزير الصناعة والتجارة المغربي؛ محمد عبد الجليل، وزيرالنقل واللوجستيك؛ ديفيد جوفرين، رئيس البعثة الإسرائيلية بالمغرب، وآفي حسون، المدير التنفيذي المركزي للشركات الناشئة. وستترأس أوريت فركاش هكوهين، وزيرة العلوم والتكنولوجيا والابتكار الإسرائيلية، الحفل الختامي للمؤتمر.

تضمن حفل الافتتاح أيضًا مراسم توقيع حية لسلسلة من 13 مذكرة تفاهم بين كيانات إسرائيلية ومغربية من شأنها أن تمهد الطريق لموجة من أنشطة بين الشركات B2B وبين الحكومات G2G، لا سيما في مجالات رأس المال البشري، وتكنولوجيا الأغذية الزراعية، وتكنولوجيا المياه، وتكنولوجيا المناخ والخدمات اللوجستية والمزيد.

وللمساعدة في صياغة هذه العلاقات، أحضر Start-Up Nation Central إلى المغرب وفدًا يضم أكثر من 50 إسرائيليًا إلى الدار البيضاء. سيتبادل أعضاء الوفد، الذي يضم كبار المسؤولين الحكوميين ورجال الأعمال والمستثمرين والمستشارين، تجاربهم وتحدياتهم في محاولة لخلق تعاون مع مشاركين مغاربة يعالجون نقاط الألم لدى بعضهم البعض.

سيشمل المؤتمر ورش عمل مهنية ومحاضرات وجلسات عمل وجلسات عرض تقديمي وموائد مستديرة للنقاش. سيتم تخصيص نصف يوم لكل واحد من الموضوعات الأربعة الرئيسية المركز عليها: تكنولوجيا الأغذية الزراعية، وتكنولوجيا المياه، والطاقة، وتكنولوجيا المناخ وسلسلة التوريد/الخدمات اللوجستية. وستخصص جلسات إضافية لاستكشاف حلول لتحديات رأس المال البشري في كلا البلدين، وحول أفضل الممارسات والمكونات الرئيسية لتطوير نظام إيكولوجي للابتكار. إن الهدف هو مشاركة نقاط القوة ومجالات نمو النظم البيئية في كلا البلدين من أجل إيجاد المجالات التي يمكن أن يستفيد فيها كل منهما من العمل معًا.

قال الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ في رسالة مسجلة للحضور: “يسعدني جدًا أن أرسل أحر تحياتي إلى منتدى المغرب-إسرائيل للتواصل من أجل الابتكار وأن أهنئ Start-Up Nation Central وجميع شركاء المنتدى والمشاركين على تنظيم هذا الحدث التاريخي”. “يمكن لإسرائيل والمغرب معًا، أن يطورا الحلول المبتكرة التي من شأنها تحسين الحياة وسبل العيش ونوعية الحياة في بلدينا وتعزيز التقدم والسلام في جميع أنحاء الشرق الأوسط وإفريقيا وخارجها.”

“بدأ المغرب وإسرائيل طريق التعاون المربح للجانبين في المجالات ذات المنفعة المتبادلة. كما هو متصور، قمنا ببناء شراكة اقتصادية قوية وديناميكية تهدف إلى أن تكون مبتكرة في تناغم مع التغيرات التكنولوجية العالمية. سيمكن هذا المنتدى من استكشاف المزيد من سبل التنمية في المجالات الواعدة، وهي: تكنولوجيا الأغذية الزراعية، والطاقة، وتكنولوجيا المياه، الخدمات اللوجستية.” قال وزير التجارة والصناعة المغربي رياض مزور. “هذه مشاريع تؤيد نهج المغرب ذي الأولوية للاقتصاد والصناعة وتتوافق تمامًا مع نموذج التنمية الجديد في المغرب، الذي يعزز السيادة والابتكار والبحث والتطوير وريادة الأعمال المبتكرة.”

“على مدى العقود القليلة الماضية، كان الابتكار هو القوة الدافعة للاقتصاد الإسرائيلي، مما أدى إلى نمو مستمر ورفع مستوى المعيشة وفتح فرص جديدة على الجبهة الدبلوماسية. مع انتقال العالم من اقتصاد قائم على الموارد إلى اقتصاد قائم على المعرفة، فإننا ندعو شركائنا الإقليميين والعالميين للمشاركة في الرحلة والاستفادة من الدروس التي تعلمناها في الطريق إلى أن نصبح دولة الشركات الناشئة. ” قال قال آفي حسون، الرئيس التنفيذي لمنظمة Start-Up Nation Central. “نعتقد أن المغرب، تحت قيادة صاحب الجلالة محمد السادس، مناسب بشكل فريد للشراكة مع إسرائيل في شق طريق نحو منطقة جديدة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مرتبطة برغبة حقيقية في السلام والازدهار. يعتبر هذا المؤتمر نقطة محورية إلى جانب بداية رحلة ابتكار مشتركة بين إسرائيل والمغرب نحو الازدهار الاقتصادي “.

يتم تنظيم الحدث الذي يستمر ثلاثة أيام بالاشتراك مع CPR المغربي ويجمع قادة مغاربة وإسرائيليين من القطاعين العام والخاص، بما في ذلك الشركات الكبرى وشركات التكنولوجيا لمساعدتهم على تحديد سبل التعاون التي ستفيد كلا الاقتصادين. يهدف المنظمون من خلال ربط النظام الإيكولوجي الإسرائيلي للابتكار بأنظمة القطاعين العام والخاص المغربي، إلى معالجة التحديات المشتركة التي تؤدي إلى مشاريع تجارية ناجحة طويلة الأجل وعلاقات أوثق بين الناس.

ممثلو الشركات المغربية الرائدة والشركات الحكومية، بما في ذلك الاتحاد العام لمقاولات المغرب (CGEM)؛ الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات (AMDIE)؛ المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب (ONEE)؛ القرض الفلاحي المغربي المغربي؛ وكالة التنمية الرقمية؛ مؤسسة البحث والتطوير والابتكار في العلوم والهندسة (FRDISI)؛ جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية؛ إثمار كابيتال؛ تامويلكم؛ الوكالة المغربية لتنمية الأنشطة اللوجيستيكية (AMDL)؛كما شاركت كل من الشركة الوطنية للنقل والوسائل اللوجيستيكية (SNTL) وشركة Lina Holding أيضًا في الحدث وأعربا عن التزامهما بتطوير الابتكار والتعاون التجاري ودعمهما للمبادرة الرائدة.

في الصورة من اليمين إلى اليسار: غيتة مزور، وزيرة التحول الرقمي المغربي؛ آفي حسون، الرئيس التنفيذي لمنظمة Start-Up Nation Central؛ سعادة السيد أندريه أزولاي، مستشار الملك محمد السادس؛ محمد عبد الجليل، وزير النقل واللوجيستيك؛ رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة المغربي؛ وديفيد جوفرين، رئيس بعثة إسرائيل في المغرب.

مصدر الصورة: بإذن من Start-Up Nation Central

نبذة عن منظمة Start-Up Nation Central : Start-Up Nation Central هي منظمة غير ربحية تربط الابتكار الإسرائيلي بالعالم من أجل مساعدة الكيانات الدولية على حل التحديات العالمية. من خلال الانغماس في النظام البيئي التكنولوجي الإسرائيلي، نقدم منصة تغذي نمو الأعمال وتخلق شراكات مع الشركات والحكومات والمستثمرين والمنظمات غير الحكومية لتعزيز الاقتصاد والمجتمع في إسرائيل. لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني التالي: https:// startupnationcentral.org/ .

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