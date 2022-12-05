‫مؤتمر التعدين الدولي يعقد شراكات مع مؤسسات بحثية دولية لتطوير نقاشات حول مساهمة التعدين في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ودور القطاع الحاسم في تحول الطاقة

ويسعى المؤتمر ، من خلال العمل مع خبراء الصناعة وصناع الرأي في مجالي الاقتصاد والطاقة، إلى تكثيف وتطوير المحادثات العالمية في مجال المعادن والفلزات، وتقديم رؤى ديناميكية تدعم عملية النهوض بقطاع صناعة التعدين، بناءً على حوكمة صارمة ومبادئ بيئية واجتماعية. ومن المقرر أن يتم يتم نشر مخرجات هذه الشراكات من خلال أوراق بحثية، كما ستتم الاستفادة منها في المناقشات المقرر إجراؤها في المؤتمر، خاصة ما يتعلق منها بالاستدامة، والتوقعات العالمية ومستقبل التعدين، ودور القطاع الحاسم في تحول الطاقة، ومساهمة المعادن في تنمية المجتمعات، والتحول الرقمي، وسلاسل القيمة المتكاملة.

يذكر أنه تم إطلاق مؤتمر التعدين الدولي في شهر يناير من عام 2022 من قبل وزارة الصناعة والثروة المعدنية، وهو مصمم للتعريف بمنطقة التعدين الشاسعة والواعدة الممتدة من أفريقيا إلى غرب ووسط آسيا, ومن المتوقع أن يشارك، في نسخة المؤتمر الثانية المقرر إنعقادها خلال الفترة من 10-12 يناير 2023، أكثر من 200 متحدث يمثلون 100 دولة.

معهد شركاء التنمية ( DPI ):

منظمة عالمية هدفها دعم صناعة التعدين لتصبح شريكًا تنمويًا متكاملاً واستباقيًا، وتحقق أهدافاً اقتصادية وبيئية واجتماعية مشتركة.

كلاريو

تقدم كلاريو المشورة للشركات في قطاعات متعددة، بما في ذلك التعدين والطاقة، حول كيفية مواجهة التحديات المستعصية في المجالات الرئيسة مثل الابتكار ونمو القيمة والحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات وتحول الطاقة. وتتمتع هذه المؤسسة بمزيج فريد من المعرفة العميقة بالمجال والتفكير الاستراتيجي والتصميمي الناتج عن وجهات نظر خارجية وداخلية تفيد عملاء المؤسسة في تطوير أعمالهم. وستساهم كلاريو في مؤتمر التعدين الدولي، بشكل أساسي، في النقاشات ذات العلاقة بمجالات الابتكار والحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية.

معهد باين للسياسة العامة

تأسس معهد باين للسياسة العامة في كلية كولورادو للمناجم في عام 2015، وهو بمثابة حلقة وصل للبحث والحوار عالي الجودة القائم على البيانات والموجه نحو الحلول اللازمة ذات العلاقة بسياسات الطاقة والبيئة. ويربط المعهد بين خبراء السياسة وأعضاء هيئة التدريس والطلاب في مؤسسة تتمتع بخبرات عميقة في مجالات التعدين، وهندسة البترول، والطاقة المتجددة، وتنقية المياه، والهندسة المدنية والبيئية، وعلوم المواد، ومجالات أخرى.

معهد بيكر للسياسة العامة ، جامعة رايس

تأسس معهد بيكر عام 1993، وهو أحد المؤسسات الفكرية الرائدة. ويتمتع بسجل حافل بالإنجازات استنادًا إلى عمل أعضاء هيئة التدريس في جامعة رايس والزملاء والعلماء الموهوبين في المعهد. وتتمثل مهمته في المساعدة في سد الفجوة بين نظرية وممارسة السياسة العامة من خلال جمع خبراء من الأوساط الأكاديمية والحكومية والإعلام والأعمال والمنظمات غير الحكومية. ويسعى المعهد إلى تحسين وإحداث فرق في صياغة وتنفيذ وتقييم السياسة العامة، على الصعيدين المحلي والدولي.

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