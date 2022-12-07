‫مؤتمر الأطراف الخامس عشر COP15: مؤتمر دولي حول الحلول للأسباب الكامنة وراء فقدان التنوع البيولوجي

مونتريال، 7 دجنبر/كانون الأول 2022 / PRNewswire / — يُعد مؤتمر COP15 بشأن التنوع البيولوجي، الذي سيعقد في مونتريال من 7 إلى 19 دجنبر/كانون الأول 2022، فرصة فريدة لمناقشة القضايا المتعلقة بحماية الطبيعة. تنظم مجموعة COP15 ، وهي مجموعة مكونة من 94 منظمة من منظمات المجتمع المدني في كيبيك، مؤتمرًا دوليًا رئيسيًا في الفترة الممتدة من 6 إلى 8 دجنبر/كانون الأول حول الحلول للأسباب الكامنة وراء فقدان التنوع البيولوجي.

يستجيب هذا الحدث لدعوات متكررة من المنبر الحكومي الدولي والهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ من أجل تغيير منهجي عاجل من خلال معالجة الأسباب الكامنة وراء الأزمتين البيئيتين الرئيسيتين والمترابطتين: فقدان التنوع البيولوجي وتغير المناخ.

الهدف من المؤتمر هو فتح حوار ووضع العديد من مسارات العمل التي من شأنها معالجة القضايا التي ينطوي عليها تحويل كل من النموذج الاقتصادي ونظام القيم الضارة بالطبيعة.

بالإضافة إلى ذلك، يأمل المنظمون في اختتام الحدث من خلال دعوة أصحاب المصلحة بشكل رسمي لمواصلة هذا التفكير في الحلول للأسباب الكامنة في مؤتمرات الأطراف المستقبلية، مع الجمع بين المناخ والتنوع البيولوجي.

اقتباسات:

“نأمل أن يكون المؤتمر المعني بإيجاد حلول للأسباب الكامنة وراء فقدان التنوع البيولوجي أحد الموروثات العظيمة لمؤتمر الأطراف الخامس عشر COP15. ربما تكون قيادة المجتمع المدني خلال COP15 – تنظيم أحداث مختلفة والتعبئة لحماية الحياة – أفضل علاج لأجواء السخرية السائدة، سواء في مواجهتها أو نشر الأمل. الحلول موجودة، وعلينا خلق مساحة لسماعها وتنفيذها “.

آلان برانشود، عالم أحياء والمدير التنفيذي لـ SNAP Québec والمتحدث باسم مجموعة مؤتمر الأطراف الخامس عشر COP15

“يجمع مؤتمر حول الحلول للأسباب الكامنة في مونتريال عددًا من العلماء المشهورين دوليًا من عدة قارات: أفريقيا وأوروبا والأمريكتين، بالإضافة إلى العديد من باحثي الأمم الأولى. سيقوم هؤلاء الخبراء، ذوي مجموعة من التخصصات العلمية، بدراسة التحولات المنهجية المطلوبة في اقتصاداتنا ومجتمعاتنا، هنا وفي جميع أنحاء العالم، لمواجهة انهيار التنوع البيولوجي واستعادة النظم البيئية الصحية.”

إيريك بينولت، أستاذ ورئيس اللجنة العلمية لمعهد علوم البيئة في جامعة كيبيك في مونتريال، والمدير العلمي لـ “قطب في المدينة الصامدة Pôle sur la ville résiliente “

لمزيد من المعلومات حول المؤتمر: http://causessousjacentes. eventbrite.ca

معلومة

حلول للأسباب الكامنة وراء فقدان التنوع البيولوجي

من 6 إلى 8 دجنبر/كانون الأول 2022

قاعة متعددة الوظائف بجناح شيربروك في جامعة كيبيك في مونتريال( UQAM )

200 شارع شيربروك ويست، مونتريال، QC H2X 1X5

مترو بلاس دي آر Place-des-Arts

للتواصل: SNAP Québec ، شارلين دوبنفيلد، مديرة الاتصالات، هاتف رقم: 3880-378 (514)، بريد إلكتروني: Communications@snapquebec.org