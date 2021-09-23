ينضم دي كابريو إلى قوتين ابتكاريين، كمستثمر ومستشار، في حركة عالمية متنامية لتغيير طريقة إنتاج اللحوم

ماسترخت، هولندا ورحوبوت، إسرائيل، 23 سبتمبر 2021 /PRNewswire/ — أعلنت شركة Aleph Farms و Mosa Meat شركتان تقودان مجال اللحوم المصنعة الناشئة عن استثمار من الناشط البيئي والممثل الحائز على جائزة الأوسكار، ليوناردو دي كابريو. أظهرت كلتا الشركتين القدرة على تربية لحوم البقر مباشرة من الخلايا الحيوانية، مع كشف أول هامبرغر من لحوم مصنعة من قبل مزارع موزا ميت في عام 2013 وأول شريحة لحم وضلع مزروعة من قبل مزارع أليف في 2018 و 2021 على التوالي.

صرح ليوناردو دي كابريو: “إحدى أكثر الطرق تأثيرًا لمكافحة أزمة المناخ هي تغيير نظامك الغذائي. تقدم موزا ميت و مزارع أليف طرقًا جديدة لتلبية الطلب العالمي على لحوم البقر، مع حل بعض القضايا الأكثر إلحاحًا في الإنتاج الصناعي الحالي للحوم البقر. يسعدني جدًا الانضمام إليهم كمستشار ومستثمر، حيث يستعدون لتقديم لحوم البقر المزروعة للمستهلكين”.

مع توقع نمو الاستهلاك العالمي للحوم بنسبة 40-70% بحلول عام 2050 ، تقدم اللحوم المصنعة حلاً للحد بشكل كبير من الآثار السلبية الحالية لإنتاج لحوم الأبقار الصناعية. بالإضافة إلى ذلك، ستمكّن اللحوم المصنعة رواد المطعم من الاستمتاع بصفات اللحوم التي يحبونها، مما يلغي الحاجة إلى أي تغيير سلوكي كبير. توقع المحللون أن سوق اللحوم المصنعة يمكن أن تصل 25 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2030 ، كجزء من استراتيجية تحويل البروتين الأوسع.

صرح مارتن بوش، الرئيس التنفيذي لشركة موزا ميت:“يتماشى عمل ليوناردو دي كابريو لإحداث تغيير إيجابي بشكل وثيق مع مهمتنا في موزا ميت. يسعدنا ضمه إلى مجلس الإدارة كمستشار ومستثمر والعمل معًا لإطعام الأجيال الحالية والمستقبلية بشكل مستدام”.

كما صرح ديدييه طوبيا، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة مزارع أليف: “بصفتنا شركة ملتزمة بنشاطها البيئي، فإننا نرحب بليوناردو دي كابريو في مجلسنا الاستشاري وعائلة كبار المستثمرين. يلتزم فريقنا بتحسين استدامة أنظمتنا الغذائية العالمية ويسعدنا مشاركة ليو في رؤيتنا”.

وفقًا لـ دراسة مستقلة لتحليل دورة الحياة، من المتوقع أن يقلل إنتاج لحوم الأبقار المصنعة من تأثير المناخ بنسبة 92%، وتلوث الهواء بنسبة 93%، واستخدام 95% أقل من الأراضي و 78% مياه أقل مقارنة بإنتاج لحوم الأبقار الصناعية. يوفر إنتاج لحوم البقر المصنعة الفرصة لاستخدام الأراضي الاحتياطية لموائل إعادة الحياة البرية التي من شأنها أن تقلل بشكل طبيعي من الانبعاثات أو لإنتاج المزيد من الغذاء للناس. علاوة على ذلك، فإن العملية الآلية التي يتم من خلالها إنتاج اللحوم المصنعة، والبيئة المعقمة لتصنيعها، ستقضي على استخدام المضادات الحيوية وتقلل بشكل كبير من مخاطر مسببات الأمراض والملوثات والأمراض المنقولة عن طريق الأغذية المرتبطة بتربية الحيوانات المركزة والمكثفة.

نبذة عن مزارع أليف

تنفذ مزارع أليف (Aleph Farms) تقنية شرائح اللحم البقري المصنعة، من خلايا غير معدلة وراثيًا معزولة عن بقرة حية، دون الإضرار بالحيوانات وبتأثير أقل بشكل ملحوظ على البيئة. تأسست الشركة في عام 2017 من قبل ديدييه طوبيا، The Kitchen Hub of the Strauss Group، والبروفيسور شولاميت ليفنبرغ من كلية الهندسة الطبية الحيوية في التخنيون – المعهد الإسرائيلي للتكنولوجيا. يقع مقرها الرئيسي في إسرائيل، وتضم شبكة مزارع أليف العالمية من كبار المستثمرين من الفئة L Catterton و DisruptAD (ADQ) و BRF و Thai Union و Cargill. أطلقت شركة مزارع أليف أول شريحة لحم مزروعة في العالم في ديسمبر 2018 وأول شريحة لحم ريب آي مُصنع في العالم في عام 2021. تتمثل رؤية الشركة في توفير تغذية غير مشروطة لأي شخص في أي وقت وفي أي مكان. لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة www.aleph-farms.com .

نبذة عن موزا ميت

موزا ميت (Mosa Meat) هي شركة عالمية لتكنولوجيا الأغذية رائدة في طريقة أنظف ولطف لصنع لحم بقر حقيقي. قدم مؤسسونا أول همبرغر لحم بقري مُصنع في العالم في عام 2013، من خلال زراعته مباشرة من خلايا الأبقار. تأسست شركة موزا ميت في عام 2016، وهي تعمل الآن على زيادة إنتاج نفس اللحم البقري الذي يحب الناس، ولكن بطريقة أفضل للناس والحيوانات والكوكب. فريق متنوع ومتزايد من محبي حل المشكلات من محبي الطعام، نحن متحدون في مهمتنا لإعادة تشكيل نظام الغذاء العالمي بشكل أساسي. يقع المقر الرئيسي لشركة موزا ميت في ماستريخت بهولندا، وهي شركة خاصة مدعومة من Blue Horizon و M Ventures و Bell Food Group و Nutreco و Mitsubishi وغيرهم. تابع موزا ميت على Facebook ، LinkedIn ، Twitter و Instagram أو تفضل بزيارة mosameat.com للتعرف على المزيد حل سبب #cravechange من قِبَل الناس. تفضل بالوصول إلى مجموعة المواد الصحفية الخاصة بـ موزا ميت هنا .

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