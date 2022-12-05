‫لوكسمبورغ تختار Intersec لنظام الإنذار العام الجديد

في السابق، كانت الإنذارات تُرسل من خلال GouvAlert.lu ونظام الرسائل القصيرة الخاص بالمنطقة. نظرًا لأن حل Intersec يعتمد على شبكة مشغل الهاتف المحمول ويجمع بين البث الخلوي والرسائل النصية القصيرة المحلية، فإنه يصل إلى جميع السكان تقريبًا ويمكنه استهداف الأشخاص الذين يمرون عبر منطقة محددة. ستتمكن الإدارات والوكالات الحكومية من إرسال إنذارات حسب السياق على الهواتف المحمولة لجميع المعنيين، سواء كانوا في منطقة الخطر أو بالقرب منها.

يدمج نظام Intersec العديد من قنوات الاتصال الأخرى، بما في ذلك تطبيق جوال جديد ومواقع وشبكات اجتماعية، إلى جانب ميزات إدارة الأزمات المتقدمة. لذلك ستكون سلطات لوكسمبورغ قادرة على إخطار المعنيين بتطور الوضع في الوقت الفعلي، وتزويدهم بتعليمات السلامة طوال الحادث، وتحسين الاتصالات بين الوكالات، وتنسيق العمليات الميدانية بشكل أفضل.

اختارت العديد من الحكومات الأوروبية ومقدمي خدمات الهاتف المحمول بالفعل نظام الإنذار العام الخاص بـ Intersec ، والذي يغطي الآن 30 ٪ من إجمالي سكان الاتحاد الأوروبي.

نبذة عن Intersec

Intersec هي شركة عالمية رائدة في مجال البيانات المتنقلة وحلول ذكاء الموقع. صُممت حلولنا بواسطة خبراء بيانات سريعين، حيث ترشد الحكومات وشركات الاتصالات في ثورتها القائمة على البيانات لبناء قيمة ملموسة، بدءًا من تحذير الأشخاص بكفاءة في حالة الخطر إلى دفع مصادر جديدة للإيرادات. يستفيد عملاؤنا البالغ عددهم 65 المتواجدون في 50 دولة من أجهزتنا للوصول إلى ما يقارب مليار جهاز محمول وتحديد موقعهم ورسم خرائط لهم على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، وتغطي حلول الإنذار العامة لدينا 30% من سكان الاتحاد الأوروبي. في Intersec ، تتخطى الخصوصية المعايير المقبولة حسب التصميم، فهي تضمن الامتثال التنظيمي، بغض النظر عن مكان عمل عملائنا. تعرف على المزيد على: intersec.com .

لمزيد من المعلومات: شارلوت كاردونا، مديرة الاتصالات، charlotte.cardona@intersec.com

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