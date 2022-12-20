‫لوكسبيتات سوثبيز إنترناشيونال ريالتي تتولى الوساطة العقارية في رافلز ريزيدنسز في نخلة جميرا

أسعار منازل البنتهاوس المكونة من ثلاثة طوابق في رافلز ريزيدنسز تتوفر بسعر 153.1 مليون درهم إماراتي كحد أقصى والفلل المكونة من أربع طوابق بسعر 87 مليون درهم إماراتي

دبى، الامارات العربية المتحدة, 20 ديسمبر / كانون أول 2022/PRNewswire/ — أعلنت لوكسبيتات سوثبيز إنترناشيونال ريالتي عن طرح 14 عقاراً فاخراً في رافلز ريزيدنسز للبيع، بعد تعيينها الوسيط العقاري لرافلز ريزيدنسز في نخلة جميرا بدبي.

وتشمل عروض العقارات المقدمة من قبل فندق رافلز، أربع فلل وسبع شقق سكنية وثلاث شقق بنتهاوس مكونة من ثلاثة طوابق. وتتراوح أسعار الفلل الجاهزة للبيع والمفروشة بالكامل، بين 52.1 و87 مليون درهم إماراتي بمساحات مبنية مختلفة بين 12,404 و14,464 قدم مربع؛ في حين تتراوح أسعار شقق البنتهاوس بين 139.5 و153.1 مليون درهم إماراتي، بمساحات مختلفة بين 24,929 و26,598 قدم مربع. كما تتراوح أسعار الشقق السكنية بين 52.1 و84.5 مليون درهم إماراتي، بمساحات مختلفة بين 6,911 حتى 15,177 قدم مربع.

تأسست شركة رافلز في عام 1887، وينعكس إرثها العريق في مجموعة من الفنادق والمنتجعات والشقق السكنية المنتشرة في سنغافورة ولندن وباريس والمالديف وسيشيل ودبي وغيرها. وتجسد رافلز ريزيدنسز مفهوم الإقامة الشاطئية الفاخرة بأبهى صورها. وحرصت لوكسبيتات سوثبيز إنترناشيونال ريالتي على تأسيس حضور قوي في عالم التجزئة العقارية في رافلز النخلة، بهدف تمكين المشترين من التعرف على مجموعة متنوعة من خيارات التصميم التقليدية والعصرية. وكشفت الشركة عن توفير التصاميم العصرية خلال تسعة أشهر من إتمام عملية الشراء.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال مارك ويليس، الرئيس التنفيذي لمجموعة أكور في الهند والشرق الأوسط وأفريقيا وتركيا: “توفر الشقق السكنية في رافلز ريزيدنسز في نخلة جميرا بدبي للمستثمرين مرافق ترفيهية استثنائية ومطاعم فاخرة ومساحات مخصصة للأعمال، بالإضافة إلى خدمات عالمية المستوى تشمل خدمة الكونسيرج المخصصة وخدمات الطهو وركن السيارة، بما يضمن أقصى درجات الراحة والتجارب الفاخرة. وتجمع رافلز ريزيدنسز في نخلة جميرا بدبي ميزات العلامة الفندقية الفاخرة وعالمية المستوى والموقع الاستثنائي، لتوفر فرصة لا مثيل لها للمستثمرين”.

وتُعد نخلة جميرا من أكثر المواقع العقارية المرغوبة على مستوى العالم، حيث توفر باستمرار العديد من الفرص الجذابة للمستثمرين، حيث سجل متوسط الأسعار في سوق الفلل الممتازة والثانوية ارتفاعاً بنسبة 7.62% في الربع الأول من العام الجاري، ليصل إلى 32 مليون درهم إماراتي بحسب البيانات الصادرة عن دائرة الأراضي والأملاك في دبي. وتصدرت النخلة مبيعات سوقي الفلل الثانوية والشقق السكنية الثانوية من حيث الحجم في الربع الثالث من العام الجاري، حيث سجلت مبيعات بواقع 1.17 مليار درهم إماراتي و1.71 مليار درهم إماراتي على التوالي.

ومن جانبه، قال ستيفان هيرزل، كبير الاستشارات العقارية العالمية في لوكسبيتات سوثبيز إنترناشيونال ريالتي: “لطالما ارتبط اسم رافلز بالفخامة والتميز التي تتكامل مع الخدمات الممتازة وعالمية المستوى. وتوفر العقارات المطروحة للبيع للمستثمرين حق الملكية المطلقة للأرض باعتبارها فيلا سكنية بدون أي ضرائب إضافية. كما تُعد نخلة جميرا من أضخم المواقع من حيث المبيعات العقارية في سوق العقارات الممتازة والثانوية، انطلاقاً من كونها أحد أكثر الأماكن المفضلة للسكن في دبي بفضل إطلالاتها الخلابة والمرافق الترفيهية المميزة والمطاعم الفاخرة”.

وتولى تقديم التصاميم العصرية شركة يوديزين للهندسة المعمارية والتصميم الداخلي، حيث تتميز شقق رافلز ريزيدنسز بتفاصيل الإضاءة المصممة حسب الطلب، إضافةً إلى المطابخ والتجهيزات المنزلية العصرية والأثاث الفاخر من أرقى العلامات الإيطالية، مثل مينوتي وبي آند بي إيطاليا وجيورجيتي وكاتيلان إيطاليا وتوري وبولترونا فرو وفيزيونير ويايل جولدن بيرج وأوبيرا كونتيمبوراري وكاسا ميلانو وهينج وغيرها الكثير.

ويحظى أصحاب المنازل بالوصول إلى الخدمات الترفيهية والمخصصة للأعمال في المنتجع، بما يشمل استراحة سولا جاز، ومطعم ماتاجي الياباني العصري، ومطعم بياتي باي ذات بيتش المستوحى من أجواء شواطئ البحر الأبيض المتوسط، ورافلز باتيسري.

وتحتضن العقارات أيضاً أحواض سباحة داخلية وفي الهواء الطلق وسبا سنك موند الذي يضمّ 23 غرفة للجلسات العلاجية وجناحي سبا خاصين، وغرفاً لفرك الجسم، وحمامات، وصالة رياضية مجهزة بالكامل مع دروس يوغا لتجديد شباب الجسم والعقل. كما يمكن للمقيمين قضاء أروع الأوقات على الواجهة الشاطئية الخاصة بطول 500 متر برمالها المستوردة من جزر المالديف، وتجربة السينما التي تتسع لـ 80 شخصاً، فضلاً عن الاستفادة من عضوية رافلز الماسية، التي تتيح الوصول إلى الردهة التنفيذية. ويمكن للعائلات الاستمتاع بتجربة مميزة في نادي رافلز للأطفال.

ويستفيد مالكو الشقق السكنية أو شقق البنتهاوس من مجموعة من الخدمات الحصرية المصممة حسب الطلب، بما في ذلك خدمة الخادم الشخصي الخاصة برافلز، وخدمات الكونسيرج ورعاية الأطفال وتنسيق الأزهار وركن السيارات، بالإضافة لخدمة مساعد التسوّق الشخصي والطهاة الشخصيين، فضلاً عن خدمة تقديم الطعام ضمن الشقق والأطباء الشخصيين والسائقين الشخصيين ومصممي الفعاليات، وخدمات الصيانة على مدار الساعة، وخدمة عربات النقل، ومناطق حفظ الأغذية المبردة، وخدمة إعداد الأسرّة وتجهيزها للنوم وغيرها الكثير.

لمحة عن لوكسبيتات سوثبيز إنترناشونال ريالتي

يقع مقر شركة لوكسبيتات سوثبيز إنترناشيونال ريالتي العقارية في دبي، وتركز على بيع وتأجير العقارات السكنية والتجارية الفاخرة، وإدارة العقارات الفخمة، والاستثمارات المؤسسية، وتطوير المشاريع الفاخرة في دولة الإمارات العربية المتحدة وخارجها. تعتبر الشركة أكبر وأقوى منصة تسويق وبيع للعقارات الفاخرة في دبي، مما يجعلها أول شركة وساطة عقارية فاخرة في السوق اليوم. نركز على البحث عن أفضل العقارات عالية الجودة في المناطق السكنية المتميزة مثل تلال الإمارات ونخلة جميرا والبراري وجزيرة جميرا باي ووسط مدينة دبي ودبي مارينا وجميرا ومدينة محمد بن راشد، بالإضافة إلى أفضل الشقق والبنتهاوس في المباني الراقية مثل “فور سيزونز ريزدنسز جميرا”

و”مستر سي ريزدنسز” و”برج إندكس”، وسلسلة فنادق The Address ، و”وان أند أونلي” وجميرا 1″، و “ دبليو ريزيدنس” وَغيرها الكثير في إمارة دبي.

للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني المرموق للشركة: www.luxhabitat.ae

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