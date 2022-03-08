‫للمساهمة في إيجاد بيئة عمل مستدامة… هايسنس تشجّع النساء والفتيات على تطوير مهاراتهنّ العملية والقيادية

وتهتم شركة هايسنس بأن تتسم بيئة العمل فيها باحترام المساواة بين الجنسين والتنوّع والشمول والتعدّدية لأنّها تؤمن بأنّ هذه القيم هي قيم أساسية لنجاح أعمالها، وتحرص الشركة أيضًا على أن يشعر جميع موظفيها بأنّهم جزء من فريق عمل يحتضن المواهب المتنوعة ويوفر فرصًا متكافئة للجميع ليتمكّن كل منهم من إبراز مواهبه، كما تهتم الشركة بدعم موظفيها وتنمية مهاراتهم ليتمكّنوا من تحقيق أهدافهم الشخصية والنجاح في أعمالهم.

هايسنس تشجّع النساء على التميّز في جميع مجالات العمل

انطلاقًا من فهمها للعراقيل والتحديات غير المتوقعة التي تواجهها النساء، خاصّة في أعمالهنّ الوظيفية؛ تدرك هايسنس إدراكًا تامًا مدى أهمية توفير بيئة عمل تتسم بالتوازن والتنوّع والمساواة. لذا؛ تمثل النساء في هايسنس حاليًا نسبة 41.6% من جميع العاملين في مجموعة شركات هايسنس على مستوى العالم؛ وتُعدّ هذه النسبة أعلى من نسبة النساء العاملات على الصعيد العالمي والتي قدّرها البنك الدولي في أحدث تقرير له بنحو 38.89%.

ومع سعي هايسنس الجاد لنشر ثقافة مؤسسية أكثر شمولًا وتنوعًا في جميع الشركات التابعة لها؛ يتزايد عدد الموظفات المتميّزات في قطاعات الأعمال المختلفة للشركة.

وتُعدّ لي وينلي، المديرة العامة لشركة هايسنس في اليابان، واحدة من النساء المتميّزات في أعمالهنّ في الشركة، وهي تمثل للكثير من زملائها الشباب نموذجًا للقائدة الناجحة التي تتفاني في عملها وتسعى سعيًا دؤوبًا لتطوير فريق عملها وتحسين أدائه وتحقيق أهداف الشركة بنجاح. ومنذ انضمامها إلى شركة هايسنس في اليابان، كان أداء “لي” متميّزًا وتمكّنت من قيادة فريقها لمضاعفة مبيعات الشركة 10 مرّات على مدار 10 سنوات. وتعمل “لي” باستمرار على تطوير قدراتها، وتحفيز المزيد من النساء على العمل بجد ومثابرة لتحقيق أحلامهنّ والتميّز في مجالات أعمالهنّ.

وفي هذا السياق، أشارت لونا نورتي، المديرة التنفيذية ورئيسة أقسام مبيعات الأجهزة الإلكترونية الاستهلاكية (CE) والأجهزة المنزلية (HA) والهواتف المحمولة في هايسنس بجنوب أفريقيا، إلى أنّ العمل في هايسنس يتسم بالاحترام والنزاهة، كما أنّ ثقافة العمل في الشركة مبنية على التنوّع وتوفير فرص متكافئة للجميع بصرف النظر عن جنسياتهم؛ وهو أبرز ما يميّز بيئة العمل في الشركة. كما ذكرت لونا أنّها تشجّع النساء العاملات باستمرار على التعبير عن آرائهنّ وتطوير مهاراتهنّ ليتمكّنّ من النجاح والتميّز.

دعم النساء في المجالات الرياضية وتمكينّهن من تطوير مهاراتهنّ في مختلف المجالات

تعتز هايسنس بأنّها شريك فخري لبطولة أمم أوروبا لكرة القدم للسيدات (UEFA Women’s EURO) لعام 2022، وذلك بعد مشاركتها الناجحة في رعاية البطولة نفسها في عام 2017. ولمواصلة دعمها للنساء في المجالات الرياضية، ستطلق هايسنس بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (UEFA) حملة تحت شعار “تذكّروا أسماءهنّ – Remember the Name”، تهدف إلى جذب المزيد من الاهتمام بكرة القدم النسائية، وإظهار مزيد من التقدير المستحق للاعبات، وتمكينهنّ من التألق وتحقيق شهرة عالمية.

تُعدّ قيم بذل الجهد والعمل الجماعي والاحترام والصداقة الحميمة روابط مشتركة بين شركة هايسنس والرياضة بوجه عام. وستواصل هايسنس جهودها للمساهمة في إيجاد بيئة أكثر مساواة للنساء والفتيات، وتعزيز التنمية المستدامة من خلال استخدام أحدث التقنيات المتقدّمة، وترسيخ مكانة الشركة لتصبح علامة تجارية دولية موثوقة.

رابط الصورة الأولى: https://mma.prnewswire.com/ media/1760698/image_1.jpg

رابط الصورة الثانية: https://mma.prnewswire.com/ media/1760699/image_2.jpg