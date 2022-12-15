‫لعبة Play Together من هيغن تحتفل بموسم الأعياد بميزات جديدة

– استمتع بوقتك على جزيرة ثلجية في Play Together”

– تمت إضافة فعاليات الشتاء وحدث الحضور

– عروض مفاجئة في قاعة حفلات بلازا وغيرها الكثير

سيئول، كوريا الجنوبية, 15 ديسمبر / كانون أول 2022/PRNewswire/ — أعلن الرئيس التنفيذي لشركة ألعاب الهواتف النقالة Haegin (هيغن) لي يونغ إيل أن اللاعبين يمكن أن يتوقعوا عيد ميلاد أبيضا في لعبة الشبكة الاجتماعية غير الرسمية للهاتف الجوال Play Together في عيد الميلاد هذا العام!

تبدأ لعبة Play Together تحديثها الرئيسي بجزيرة كايا المغطاة بالثلوج، حيث يقدم رجل الثلج أن بي سي وشجرة الأمنيات بجزيرة كايا في السوق الصغير.

قم بإلغاء المهام بواسطة رجل الثلج واستلم عملات Snowflake التي يمكنك استخدامها للحصول على عناصر متنوعة ذات طابع ثلجي. ويتوفر زي رجل الثلج التينسي أيضًا كجائزة إضافية.

وسيجري حدث “الحضور الشتوي المجمد” خلال فصل الشتاء، مما يمنح أولئك الذين يسجلون الدخول إلى اللعبة فرصة للفوز بالعناصر الزخرفية والجواهر وتذاكر رسم السمات وغير ذلك الكثير. أكد حضورك لمدة 14 يومًا متتاليًا واحصل على نسخة محدودة من بيضة “بالون دوغو” على هيئة سانتا.

وفي الوقت نفسه، ستضفي قاعة بلازا للحفلات الموسيقية في جزيرة كايا قدرا أكبر من الحيوية هذا الشتاء مع “مهرجان لالالا الموسيقي.” ستقام عروض مفاجئة من الفرق المستقلة الكورية في أوقات معينة، وسيحصل من يأتون لرؤيتها على الجوائز. سيتم الإعلان عن تفاصيل حول القائمة المحددة والمهام ذات الصلة قريبًا.

وستحتفل شركة كي بي باكوبن بافتتاح طابقها الثاني الجديد. ستتم إضافة محتوى جديد، مثل اللعبة المصغرة “ Cash Or Not Cash” ، حيث تحتاج إلى معرفة ما إذا كان المال حقيقيًا أم مزيفًا، واختبار OX . لدى مطبخ كورينو مجموعة جديدة من المهام المعدة أيضًا. أخيرًا، حاول البحث عن تأثيرات متألقة “خاصة” منتشرة في جميع أنحاء البلازا واحصل على مؤثرات خاصة.

لمزيد من المعلومات حول المحتوى القادم لـ ” Play Together” ، يرجى زيارة المنتدى الرسمي https://cafe.naver.com/ playtogethergame ) أو صفحة الفيسبوك الرسمية ( https://www.facebook.com/ PlayTogetherGame ).

الصورة – https://mma.prnewswire.com/ media/1967410/PlayTogether_in_ winter.jpg