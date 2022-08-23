‫”لدينا وعد لنفي به” – استثمارات صندوق “التعليم لا يمكنه الانتظار” تصل إلى 7 ملايين طفل متأثر بالأزمة

من خلال شراكاته الإستراتيجية، وصل صندوق إي سي دبليو إلى 3.7 مليون طفل في 32 دولة تأثرت بأزمة كوفيد في العام 2021 وحده. تم الوصول إلى 11.8 مليون طفل إضافي من خلال تدخلات الصندوق بشأن كوفيد-19 في نفس العام، ليصل العدد الإجمالي المدعوم من خلال التدخلات الخاصة بالتصدي لكوفيد-19 إلى 31.2 مليون.

تمكن صندوق إي سي دبليو من تجميع رقم قياسي قدره 388.6 مليون دولار أميركي في العام 2021، وبلغ إجمالي المساهمات في الصندوق الآن 1.1 مليار دولار أميركي.

“ليس هناك حلم أقوى من حلم التعليم. يجب أن نفي بوعدنا بتوفير تعليم جيد وعادل وشامل للجميع”، كما قال سعادة السيد غوردون براون, ، مبعوث الأمم المتحدة الخاص للتعليم العالمي ورئيس لجنة التوجيه العليا لصندوق إي سي دبليو.

يأتي تقرير النتائج على خلفية تقديرات جديدة صادمة تشير إلى أن 222 مليون طفل ومراهق في سن الدراسة ممن تعرضوا للأزمة على مستوى العالم بحاجة ماسة إلى دعم تعليمي. ومن بين هؤلاء 78.2 مليون طفل أصبحوا خارج المدرسة و 119.6 مليون منهم لا زالوا على مقاعد الدراسة لكنهم لا يحققون الحد الأدنى من الكفاءات في الرياضيات والقراءة.

وفقًا للتقرير، أدى الصراع والتهجير القسري والكوارث الناجمة عن المناخ والتأثير المركب لوباء كوفيد-19 إلى زيادة احتياجات التعليم في أوقات الطوارئ مع وصول نداءات التمويل من أجل التعليم إلى 2.9 مليار دولار أميركي في العام 2021، مقارنة بـ 1.4 مليار دولار أميركي في العام 2020. وبينما شهدت نداءات التعليم رقماً قياسياً بلغ 645 مليون دولار أميركي في العام 2021 – ارتفعت فجوة التمويل الإجمالية بنسبة 17٪، من 60٪ في العام 2020 إلى 77٪ في العام 2021.

مؤتمر التمويل رفيع المستوى الذي يعقده صندوق إي سي دبليو في جنيف في شباط/فبراير 2023 وحملة “222 مليون حلم” يدعوان المانحين الحكوميين والقطاع الخاص والمؤسسات والأفراد ذوي الملاءة المالية العالية لتحويل التزاماتهم إلى عمل من خلال تقديم مساهمات تمويلية كبيرة لصندوق إي سي دبليو.

وقالت ياسمين شريف، مديرة “التعليم لا يمكنه الانتظار”: “النتائج القوية التي حققها إي سي دبليو في السنوات الخمس الأولى من عمله هي دليل على أنه يمكننا تمكين الفتيات والفتيان المتضررين من الأزمات بالأمل والحماية وفرصة التعليم الجيد”.

الصورة – https://mma.prnewswire.com/ media/1881895/Education_ Cannot_Wait_Annual_Results_ Report.jpg

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