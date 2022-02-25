‫لتوسيع أعمالها عالميًا… شركة Increff تستكمل دورتها التمويلية الثانية بقيمة 12 مليون دولار

– قادت الدورة التمويلية الثانية شركة TVS Capital Funds إلى جانب شركة Premji Invest بمشاركة شركة الاستثمار الحالية 021 Capital بالإضافة إلى 6 مستثمرين أفراد

– ستستخدم Increff أموال الاستثمار بشكل أساسي في غرضين، وهما:

زيادة عدد أفراد الفريق التقني وتطويره

تعزيز مبيعاتها وزيادة حملاتها التسويقية في أسواق دول أخرى، وتحديدًا في الولايات المتحدة وأوروبا، بالإضافة إلى توظيف موهوبين في هذه الأسواق.

نيويورك،25 فبراير / شباط 2022/PRNewswire/ — أعلنت شركة Increff، وهي شركة هندية رائدة متخصصة في ابتكار برامج (SaaS) لسلاسل التوريد لسلاسل التوريد والتي توفر حلولًا لتحسين إدارة المخزون لقطاعات التجارة الإلكترونية والأزياء وشركات التجزئة الكبرى، عن استكمال دورتهاالتمويلية الثانية بمبلغ 12 مليون دولار. وقد ساهم في هذه الدورة كل من شركات TVS Capital Funds وPremji Invest و021 Capital (بتمويل من رجل الأعمال بيني بانسال) و6 مستثمرين أفراد. وستستخدم Increff أموال الاستثمار في توسيع أعمالها على الصعيد العالمي عن طريق إنشاء مكاتب لها في الولايات المتحدة والمنطقة الأوروبية وتعزيز فرقها العاملة في تلك الدول. علاوة على ذلك، ستعمل الشركة على استثمار الزيادة الجديدة في رأس مالها في زيادة مجموعة منتجاتها وخدماتها المبتكرة لتحسين إدارة سلاسل التوريد.

تقدم Increff لعملائها مجموعة من حلول التسويق القائمة على “البرامج كخدمة” والتي تناسب جميع قطاعات الأعمال، بالإضافة إلى حلول التخزين الذكية. ومع بدء العالم في التعافي من تبعات جائحة كوفيد-19، تعقد الشركات والعلامات التجارية آمالها على الحلول التقنية المتطورة لتتمكّن من التعامل بنجاح مع ضغوط الأسعار الشديدة، ومشكلات سوء إدارة المخزون، وتحديات تلبية الطلب، وغير ذلك.

باستخدام حلول الأتمتة الذكية التي تقدمها Increff، يمكن للعلامات التجارية وشركات البيع بالتجزئة التكيف بسهولة مع توقعات المستهلكين المتغيرة باستمرار من خلال استخدام الخوارزميات في التخطيط لحركة البضائع وتسعيرها وتوزيعها وجرد المخزون بدقة أعلى وتنفيذ الطلبيات بطريقة سريعة، بالإضافة إلى حلول التخزين. وقد أثبتت Increff كفاءتها في إيجاد حلول للتحديات التي واجهت أكثر من 10 شركات التجزئة المتخصصة. وقد أصبحت هذه الشركات من الشركات الرائدة في مجال الأزياء في الهند والشرق الأوسط ويتزايد عدد عملائها في الولايات المتحدة وأوروبا.

وفي تعليقه على الخبر، قال راجول جين، الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس لشركة Increff: “لقد تمكّنا من تحقيق نمو سنوي من 83٪ إلى 116٪ خلال السنوات الأربع الماضية (بما في ذلك مدّة انتشار الجائحة). ونحن نتمتع بكفاءة كبيرة في إدارة رأس المال، ولدينا لوائح وإجراءات داخلية تمكّننا من إدارة شركة كبيرة جدًا. ونحن نوفر حلولًا للتحديات التي تواجه علامات تجارية عالمية في قطاع البيع بالتجزئة مثل بوما، وأديداس، وباتا، وليفايز، وببي، وسيليو، وجاب، وبينيتون، وتومي هيلفيغر، ومانجو، وكالفن كلاين، ولويس فيليب، وبي في إتش، وجاك آند جونز، ونمشي، وأرامكس، وسيفورا، وأمازون، وغيرها. وسنركّز حاليًا على تسريع نمو أعمالنا، وتكثيف حملاتنا التسويق لمنتجاتنا التكنولوجية وحلولنا للتخزين في الولايات المتحدة وأوروبا، وابتكار المزيد من المنتجات والحلول”.

وقال غوراف سخري، مدير شركة TVS Capital Funds: “تحفزنا الأفكار المبتكرة وتلهمنا، وندعم رواد الأعمال الشباب. وفي ظل النمو الذي تشهده حركة التجارة الإلكترونية ووجود اضطرابات في سلاسل التوريد العالمية، أثبتت شركات ريادة الأعمال الناشئة مثل شركة Increff أنّها تتمتع بإمكانيات ومهارات متميزة؛ حيث ساهمت حلولها وخدماتها التقنية في دعم العلامات التجارية في ظل هذه الظروف غير المستقرة. وتُعدّ حلول Increff التكنولوجية حلولًا فريدة ومرنة تمكّن العلامات التجارية العاملة في قطاعات مختلفة من النمو السريع. وقد تبوأت Increff مكانة متميزة في السوق بفضل برامجها المتطورة وتركيزها على تحقيق أفضل تجربة للعملاء إضافة إلى رؤيتها المستقبلية الثاقبة. ويُعدّ استثمارنا في شركة Increff هو أول استثمار لصندوقنا الثالث في مجال “البرامج كخدمة” والتكنولوجيا الهندية، ويتزايد تركيز الصندوق على هذا المجال. ونحن متحمسون للغاية لشراكتنا مع راجول وأنشومان وروميل، وبقية أفراد فريق Increff في رحلة نموهم ليصبحوا شركة رائدة في حلول “البرمجيات كخدمة” لسلاسل التوريد العالمية”.

وأضاف سايليش تولشان، مؤسس شركة Capital 021 “تمتد شراكتنا الاستثمارية مع Increff لأكثر من 3 سنوات لدعمها في مسيرتها المثيرة للمساهمة في عمليات التحول في قطاع التجارة، وإنشاء حلول مبتكرة لسلاسل التوريد العالمية. ولقد تمكنت الشركة من تكوين فريق قوي أثبت كفاءته وحقق أداءً متميزًا؛ حيث تمكّن من مضاعفة إيرادات منتجات الشركة بنحو 20 ضعفًا منذ بدء شراكتنا معها، كما توسعت الشركة في أسواق خارج الهند بمنتجات مبتكرة على مستوى عالمي. ونتمنى لفريق Increff تحقيق المزيد من النجاحات في المستقبل”.

وقال أتول غوبتا، الشريك في شركة Premji Invest: “إنّ شركة Increff شركة سريعة النمو، وهي متخصصة في توفير “البرامج كخدمة” لتمكين العلامات التجارية من الانتقال إلى قنوات التسويق الشاملة باستخدام منتجاتها المبتكرة. ويسعدنا مشاركتها في مسيرتها لمساعدة الشركات الكبرى للتجزئة والتجارة الإلكترونية على إحداث تأثير إيجابي يوفر قيمة مضافة لملايين المتسوقين في جميع أنحاء العالم”.

عن شركة Increff

شركة Increff متخصصة في توفير حلول تساعد العلامات التجارية في مجال الأزياء ومتاجر الملابس على تحسين إدارة مخزونها وزيادة مبيعاتها بمقدار ضعفين إلى 3 أضعاف من خلال منصة WMS ومنصة Merchandising. وتموّل الشركة من قبل مجموعة من رجال أعمال مثل بيني بانسال وشركات استثمارية مثل Sequoia، و021 Capital، وTVS Capital، وPremji Invest. وتسهم Increff في إيجاد حلول للتغلب على الصعوبات تواجه علامات تجارية عالمية في قطاع البيع بالتجزئة مثل بوما، وأديداس، وباتا، وليفايز، وببي، وسيليو، وجاب، وبينيتون، وتومي هيلفيغر، ومانجو، وكالفن كلاين، ولويس فيليب، وبي في إتش، وجاك آند جونز، ونمشي، وأرامكس، وسيفورا، وأمازون، وغيرها.

لمزيد من المعلومات عن شركة Increff، يُرجى زيارة موقعها الإلكتروني: www.increff.com.

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