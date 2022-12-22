‫لتمكين “رؤية عمان 2040″، تضع PowerChina معايير جديدة في مجال الطاقة المتجددة من خلال مشروع عمان عبري للطاقة الشمسية الكهروضوئية

بكين, 22 ديسمبر / كانون أول 2022/PRNewswire/ — تقرير من haiwainet.cn:

وفقًا لتقرير صادر عن القمة العالمية للحكومات مؤخرًا، فقد تصدرت عُمان والأردن وتونس والإمارات العربية المتحدة والجزائر والمغرب في تحقيق 60٪ من أهداف التنمية المستدامة لعام 2030.

تعمل سلطنة عمان على تشجيع التعاون العالمي في مجال الطاقة المتجددة بعد إطلاق “رؤية عمان 2040”. في يناير/كانون الثاني 2022، تم الانتهاء من أكبر مشروع للطاقة المتجددة في سلطنة عمان، وهو مشروع عُمان عبري للطاقة الشمسية الكهروضوئية، الذي تنفذه شركة PowerChina .

كأكبر مشروع للطاقة الشمسية الكهروضوئية في عُمان في الوقت الحال ، تصل سعته المركبة إلى 607 ميجاوات ويصل توليد الطاقة السنوي إلى 1598 جيجاوات ساعة، وهو ما يمكن أن يغطي استهلاك الكهرباء السنوي لـ 50000 أسرة محلية. من الأهمية تأمين إمدادات الطاقة وتنويع هيكل الطاقة في عمان.

إن إنشاء محطة طاقة كهروضوئية واسعة النطاق في الصحراء لا يحتاج فقط إلى مراعاة درجات الحرارة القصوى في الصيف، ولكن أيضًا الظروف الجيولوجية المعقدة وطقس العواصف الترابية. أثناء العاصفة، سوف تتراكم طبقة سميكة من الغبار على الألواح الكهروضوئية، مما يقلل من كفاءة توليد الطاقة.

للتعامل مع العاصفة الترابية، قام فريق المشروع بمحاولة رائدة – تركيب روبوتات تنظيف ذكية على الألواح. ستقوم روبوتات التنظيف بتنظيف الغبار المغطى على الألواح بشكل تلقائي. يجمع هذا المشروع بين نظام التتبع الكهروضوئي ونظام التنظيف التلقائي لأول مرة، ويحسن بشكل كبير من كفاءة توليد الطاقة ويقلل من تكاليف التشغيل والصيانة، ويضع معايير جديدة لتشغيل وصيانة محطة الطاقة على نطاق واسع في الشرق الأوسط.

حصلت PowerChina على 41 براءة اختراع للاختراعات ونماذج المنفعة، وأكملت دراسة واحدة، ونشرت 8 تقارير علمية من خلال هذا المشروع. في الوقت نفسه، من المتوقع أن تقلل الطاقة النظيفة التي ينتجها مشروع عمان عبري للطاقة الشمسية الكهروضوئية من انبعاثات الكربون بمقدار 340 ألف طن سنويًا، مما يساهم بشكل إيجابي في معالجة تغير المناخ وتحقيق الحياد الكربوني.