‫ لتعزيز مكانتها في سوق منصات تحسين تجربة العملاء… شركة Dstny الأوروبية للاتصالات التجارية تستحوذ على شركة Tactful AI

تسهم صفقة الاستحواذ في تطوير أدوات التواصل مع العملاء التي توفرها شركة Dstny ؛ وهو ما يمكّنها من مساعدة الشركات على دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات في أدوات تواصلها مع العملاء بأقل جهد ممكن.

بروكسل, 25 مايو / أيار 2022/PRNewswire/ — أعلنت شركة Dstny، وهي شركة أوروبية رائدة في مجال أدوات الاتصالات التجارية، عن استحواذها على شركة Tactful للذكاء الاصطناعي، وهي شركة تكنولوجيا ناشئة لها مقرّات في المملكة المتحدة ومصر، وتمتلك منصة ذكية متطورة لتحسين تجربة العملاء.ومن خلال صفقة الاستحواذ هذه، ستتمكّن شركة Dstny من زيادة مجموعة منتجاتها ومساعدة الشركات على التواصل بشكل مُجدٍ وفعّال مع عملائها عبر قنوات التواصل الصوتية الرقمية والتقليدية الحديثة.

وفي تعليقه على هذا الخبر، قال دان دي ويفر، الرئيس التنفيذي لمجموعة Dstny : “من خلال استحواذنا على شركة Tactful ، فإنّنا لا نطوّر أعمالنا من خلال استخدام تكنولوجيا من الجيل التالي للتواصل مع العملاء فحسب، ولكنّنا أيضًا نضيف لمجموعتنا فريق عمل متميّز”.

ومع زيادة المنافسة في السوق، تسعى الشركات إلى التفوق على منافسيها بشكل أساسي من خلال تحسين تجربة العملاء. ومنصة تجربة العملاء الموحّدة ( UCX ) التي توفرها شركة Tactful هي حل قائم على تقنيات الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات يمكّن الشركات المستخدمة له من إدارة رحلة العميل والتفاعل معها وفهمها عبر نقاط اتصال متعدّدة. ويوفر هذا الحل مركزًا متكاملًا متعدّد القنوات للاتصالات الرقمية، وروبوتات محادثة متعدّدة اللغات، وتحليلات للمحادثات.

ومن جانبه، قال محمد المصري، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Tactful للذكاء الاصطناعي : “تتفق رؤية شركة Tactful مع رؤية شركة Dstny في مدى أهمية تمكين موظفي الشركات وعملائها من التواصل باستخدام أدوات تواصل تفاعلية. ونحن -في الشركتين- نعتقد بأنّ تعاوننا معًا يمكن أن يحدث تأثيرًا إيجابيًا أفضل على حياة الناس. وإنّ انضمامنا إلى شركة Dstny سيسهم في تسريع جهودنا في تعزيز إستراتيجيتنا التسويقية وتقديم خدمات ذات جودة عالية لعملائنا”.

وباستخدام هذا المحرك الآلي المبتكر والمتكامل المدعوم بتقنيات الذكاء الاصطناعي والذي يمكن استخدامه بدون رمز، يمكن لأيّ منظمة -أيًا كانت قدراتها التقنية- دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات في أدوات تواصلها مع العملاء بأقل جهد ممكن.

وبدوره، قال كريس باركر، مدير في مجموعة Dstny : “تتمحور إستراتيجيتنا للاندماج والاستحواذ ( M&A ) حول تحقيق توازن بين تخفيض تكلفة المنتجات وزيادة الإيرادات؛ وليس فقط تخفيض التكلفة كما هو الحال دائمًا مع أيّ شركة أخرى. وتساعدنا هذه المنهجية على تنمية أعمالنا بشكل أسرع كشركات مشتركة، وتوفير منتجات أكثر وأفضل لعملائنا بشكل أسرع. وتُعدّ Tactful شريكًا مثاليًا لشركتنا من جميع الجوانب؛ لذا فنحن متحمسون لبدء العمل معها.”

لمزيد من المعلومات

كريستيان هيد – رئيس قسم التسويق بشركة Dstny

بريد إلكتروني: christian.hed@dstny.com

هاتف رقم: +46707187603

عن شركة Dstny

شركة Dstny هي شركة أوروبية رائدة في تقديم أدوات اتصالات تجارية مستندة إلى السحابة. وتسعى الشركة إلى تبسيط الأنشطة اليومية لأكثر من 2,3 مليون مستخدم لأدواتها في الوقت الحالي؛ حيث توفر الشركة لهم أدوات تواصل تفاعلية كخدمة يمكن استخدامها في الاتصالات التجارية، وهو ما يُتيح للموظفين والعملاء التواصل باستخدام جميع وسائل التواصل المتاحة (مكالمات صوتية، ومكالمات فيديو، ومحادثات “دردشة”، وغير ذلك).

وتوفر Dstny لشركائها وعملائها من الشركات ومقدّمي الخدمات أدوات اتصالات آلية مصمّمة للاستخدام بشكل أساسي على الأجهزة المحمولة وتتميّز بسهولة استخدامها وإمكانية تعديلها بما يتلاءم مع الأنظمة التي يستخدمها العملاء ودمجها في هذه الأنظمة. ومن خلال التكنولوجيا المبتكرة التي تستخدمها شركة Dstny ، وعلاقاتها الوثيقة مع شركائها وعملائها من مقدّمي الخدمات، وعملها مع فرق محلية قوية؛ يمكن للشركة أن توفر لمستخدمي أدواتها أفضل تجربة استخدام ممكنة، وأن تزوّد الشركات العاملة في جميع أنحاء أوروبا بأحدث التطبيقات المتاحة في السوق.

يقع مقرّ شركة Dstny في بروكسل، ويعمل بها 800 موظف في 7 دول أوروبية (بلجيكا وهولندا وفرنسا وألمانيا والسويد والدنمارك والمملكة المتحدة)، وقد بلغت قيمة مبيعاتها السنوية في عام 2021 حوالي 190 مليون يورو.

لمزيد من المعلومات عن شركة Dstny ، يُرجى زيارة موقعها الإلكتروني: www.dstny.com

عن شركة Tactful

شركة Tactful هي شركة خاصّة رائدة في مجال الخدمات التكنولوجية يقع مقرّها الرئيسي في المملكة المتحدة، كما تزاول أعمالها في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا ( EMEA ). وتوفر Tactful للشركات برامج اتصال متعدّدة القنوات ومدعومة بتقنيات ذكاء اصطناعي تمكّنها من التواصل بشكل مُجدٍ وفعّال مع عملائها عبر جميع قنوات الاتصال؛ وهو ما يساعد الشركات على تنمية أعمالها. كما توفر الشركة لعملائها منصة Tactful UCX ؛ وهي منصة رقمية متكاملة تساعد الشركات على تحسين تجربة عملائها وتزوّدها بجميع التقنيات والأدوات التي تحتاجها لتقديم أفضل تجربة للعملاء، وتقليل التكاليف، وتعزيز ولاء العملاء، وزيادة المبيعات.