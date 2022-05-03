‫لتعزيز إستراتيجية قنوات مبيعاتها… VOLT ACTIVE DATA تعيّن ستيفاني فريز رئيسة لإدارة التحالفات العالمية

عملت ستيفاني كخبيرة إستراتيجية في مجموعة من الشركات مثل جنرال إليكتريك، و SAP ، و eBay Enterprise ، وتمتلك خبرة واسعة في إدارة الشراكات التقنية؛ وهو سيمكّنها من المساهمة في تسريع منظومة الأعمال العالمية للشركة.

بدفورد، ماساتشوستس، 3 مايو 2022 / PRNewswire / — أعلنت اليوم شركة Volt Active Data ، وهي منصة البيانات الوحيدة عالميًا المتخصّصة في تقديم خدمات دعم تلبّي متطلبات المعالجة الفورية للتطبيقات الحديثة للشركات، عن تعيين السيدة ستيفاني فريز رئيسة لإدارة التحالفات العالمية بالشركة بهدف تطوير إستراتيجيتها للشراكة وتعزيزها. وتتمتع السيدة ستيفاني بخبرة تزيد على 20 عامًا في مساعدة الشركات العالمية على تطوير إستراتيجياتها للابتكارات التكنولوجية.

وفي تعليقه على هذا الخبر، قال بول فارمر، النائب الأول لرئيس شركة Volt Active Data لإدارة المبيعات العالمية: “تتمتع ستيفاني بخبرة ومعرفة تقنية قوية، وكذلك بخبرة كبيرة في إدارة التحالفات التكنولوجية، ويُسعدنا للغاية أن تسهم في تعزيز نمو أعمال الشركة في هذا المجال. ونحن نتطلع إلى أن نرى إسهاماتها في تسريع وتيرة نمو منظومة شراكات Volt العالمية التي تتزايد بمعدّلات متسارعة”.

وقد تركّزت خبرة ستيفاني الواسعة في القطاع التكنولوجي على إدارة إستراتيجيات التحوّل الرقمي ومبادرات تطوير الأعمال لشركات مثل جنرال إليكتريك، و SAP ، و eBay Enterprise ، و Magento ، و Qurate Retail Group . وبانضمامها إلى Volt ، ستُسهم ستيفاني في تطوير برنامج الشراكة الإستراتيجية الموسّع وإطلاقه؛ والذي سيعمل أحد أجزائه الرئيسية على تحديد الشركات المتخصّصة في حلول التكنولوجيا التكميلية وعقد شراكات معها بهدف التوصل إلى حلول أفضل للمعالجة الفورية للبيانات، وتمكين العملاء في مختلف قطاعات الأعمال من تحقيق عوائد مالية من تقنية الجيل الخامس.

وفي تعليقها، قالت ستيفاني فريز: “إنّ الاستثمار في عقد شراكات إستراتيجية تكنولوجية يُعدّ من العوامل الأساسية التي تساعدنا على تلبية احتياجات عملائنا من الحلول التي تُيسّر لهم الاستفادة الكاملة من تقنيات عصر شبكات الجيل الخامس. وأنا سعيدة حقًا بالانضمام إلى Volt في الوقت الذي أصبحت فيه تقنياتها تلبّي تمامًا احتياجات الشركات فيما يتعلق بالمعالجة الفورية للبيانات الضخمة لشبكات الجيل الخامس وإنترنت الأشياء”.

وتجدر الإشارة إلى أنّ منصة Volt تُستخدم من قبل مجموعة من أبرز الشركات العالمية (مثل Amdocs و Huawei و Sprint ، و Dream11 ، و Nokia ) لدعم تطبيقات مهامها الحرجة. وقد عقدت Volt -في العام الأخير فقط- مجموعة أخرى من الشراكات الرئيسية وجذبت مجموعة جديدة من العملاء من الشركات الرائدة في قطاعات أعمال مختلفة. وحاليًا، تُستخدم تكنولوجيا منصة Volt يوميًا من قبل أكثر من 2 مليار مستخدم وكيان.

لمعرفة المزيد من المعلومات عن برنامج شراكة Volt أو عن كيفية عقد شراكة معها؛ يُرجى زيارة: https://www.voltactivedata. com/partners/ ، أو التواصل مع ستيفاني على حسابها على لينكد إن .

عن Volt Active Data

Volt Active Data هي منصة تعمل على دعم تطبيقات الشركات في عمليات نقل البيانات وتحليلها ومعالجتها واستخدامها في أجزاء من الألف من الثانية لتحقيق إيرادات جديدة ومنع حدوث خسائر في الإيرادات. وتمتلك منصة Volt قاعدة عملاء متنوعة تشمل شركات رائدة في قطاعات الاتصالات والمالية وألعاب الكمبيوتر والعديد من قطاعات الأعمال الأخرى، وقد تمكّنت المنصة من تبوّء مكانة متميّزة في السوق لتصبح المنصة المفضلة تكنولوجيًا لأيّ شركة ترغب في الاستفادة الكاملة من تقنيات الجيل الخامس وإنترنت الأشياء وأيّ تقنيات يمكن أن تظهر مستقبلًا.

رابط الشعار: https://mma.prnewswire.com/ media/1805076/Volt_Active_ Data_Logo.jpg