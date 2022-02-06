‫لتسريع التحوّل الرقمي للشركة… “الشركة الوطنية للتأمين على الحياة والتأمين العام” تعقد شراكة مع “4i Apps”

تشيناي, 6 فبراير / شباط 2022 /PRNewswire/ — الشركة الوطنية للتأمين على الحياة والتأمين العام، ش.م.ع.ع (NLG) هي شركة تأمين رائدة في منطقة الشرق الأوسط وأكبر شركة تأمين في سلطنة عمان (من حيث إجمالي أقساط التأمين المُكتتبة)، وتمتلك الشركة أكثر من 190 منفذًا مخصّصًا لمبيعات وخدمات بوالص التأمين في السلطنة. وبالإضافة إلى مقرَها الرئيسي في سلطنة عمان، تمتلك الشركة فروعًا في دبي، وأبوظبي، والكويت.

خلال السنوات الماضية كانت شركة NLG تستخدم أنظمة المحاسبة التقليدية لإدارة أعمالها. ولصعوبة الاستمرار في استخدام هذه الأنظمة التقليدية في الوقت الحالي، سعت الشركة إلى تبني إستراتيجية للتحوّل الرقمي واستكشاف إمكانية دمج أنظمتها الأساسية في منصّة واحدة لتحسين الكفاءة التشغيلية. وبعد إجراء تقييم دقيق للتطبيقات الرقمية المتاحة في السوق، قرّرت الشركة استخدام تطبيقات “Oracle Fusion“. ولإدماج هذه التطبيقات في أنظمتها المالية، قرّرت شركة NLG إقامة شراكة إستراتيجية مع شركة 4i Apps لكونها شركة موثوقة في المنطقة وتتمتع بخبرة واسعة في تقديم خدمات الحوسبة السحابية.

ويُعدّ نظام “Oracle Fusion” السحابي لتخطيط موارد المؤسسات “ERP” (Oracle Fusion Cloud ERP) نظامًا متكامًلا يُتيح للمؤسسات -من خلال منصة سحابية واحدة- إدارة أنشطة أعمالها اليومية، مثل المحاسبة، والمشتريات، وإدارة المشروعات بطريقة ذكية ومبتكرة، وإدارة الموارد البشرية، وكشوف المرتبات. يتمّ تحديث تطبيقات “Oracle Fusion” كل ثلاثة أشهر؛ وهو ما يُتيح للمستخدمين الحصول بشكل فوري على المئات من الميزات الجديدة.

وفي تعليقه على هذه الشراكة الجديدة، قال السيد/ فينكاتشالام، الرئيس التنفيذي لشركة NLG: «نحن نسعى لتنفيذ إستراتيجية قوية للتحوّل الرقمي، ويُعدّ استخدامنا لنظام “ Oracle ERP ” إنجازًا مهمًا سيساعدنا على تعزيز عملياتنا المالية. وسنواصل جهودنا في تنفيذ إستراتيجيتنا حتى يعمل النظام الإداري لشركتنا بأكبر قدر ممكن من الكفاءة والفعالية».

وأضاف: «يُشكّل نظام “Oracle ERP” في الوقت الحالي الركيزة الأساسية للعمليات المالية لشركة NLG، وسيُسهم هذا النظام الفعّال في تحسين معايير خدمات الشركة».

وفي 26 يناير 2022، احتفل فريق شركة NLG مع فريق شركة 4i Apps ببدء استخدام نظام “Oracle Fusion“. وتُخطّط شركة NLG لاستخدام كل من نظام Oracle لإدارة الأداء المؤسسي (Oracle Enterprise Performance Management) ووحدة Bolton المخصّصة لإدارة الخطط الاستثمارية (Bolton Investment Module) في المرحلة الثانية من خطتها للتحوّل الرقمي.

ومن جانبه، قال السيد/ رافيسانكر، مدير عمليات شركة 4i Apps في منطقة الشرق الأوسط: «نحن فخورون جدًا بتعاوننا مع شركة NLG، كما نثق بأنّ نظام “Oracle Fusion” سيُسهم بدرجة كبيرة في تسريع نمو أعمالها، ونتمنى لإدارة الشركة التوفيق والنجاح».

تُعدّ شركة 4i Apps أسرع شركاء Oracle نموًا. وقد قدّمت شركة 4i Apps خدمات Oracle للحوسبة السحابية لأكثر من 500 مؤسسة على مستوى العالم. تعمل الشركة في منطقة الشرق الأوسط منذ أكثر من 13 عامًا، وتُعدّ الشريك المفضل للعديد من مؤسسات القطاعين العام والخاصّ العاملة في هذه المنطقة. تمتلك الشركة 10 فروع حول العالم، ويعمل لديها أكثر من 450 خبيرًا في تطبيقات Oracle للحوسبة السحابية.

بيانات الاتصال:

البريد الإلكتروني: sales@4iapps.com

الموقع الإلكتروني: https://www.4iapps.com/

بريمكوما آر – هاتف رقم: 4520 957 58 971+

ثانيجافيال – هاتف رقم: 529989126 971+

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