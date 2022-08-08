‫لايتهاوس كانتون تفوز بجوائز في ثلاث فئات ضمن جوائز الإبداع الدولية في المصارف الخاصة 2022

دبي، دولة الإمارات العربية المتحدة – Media OutReach – 8 أغسطس 2022 – فازت مؤسسة الاستثمار الدولي لايتهاوس كانتون بجوائز في ثلاث فئات ضمن جوائز الإبداع الدولية في مجال المصارف الخاصة لعام 2022.

ففي الجوائز الإقليمية وجوائز الدول لأفضل شركة عائلية, مُنحت لايتهاوس كانتون الجائزة الإقليمية للشرق الأوسط وأيضاً جائزة الدولة لدولة الإمارات العربية المتحدة. كما فازت أيضاً في جوائز الإبداعات الرقمية بجائزة “التحوُّل الرقمي المميز للشركات العائلية خلال جائحة كورونا”.

تحتفي جوائز الإبداع الدولية في المصارف الخاصة بالمصارف الخاصة العالمية البارزة والشركات العائلية ومديري الثروات الذين يقدِّمون تجارب استثنائية رائعة من خلال نماذج المشروعات المبتكرة وتجارب العملاء

وقد صرح السيد براشانت تاندون المدير التنفيذي والمدير الإداري لفرع شركة لايتهاوس كانتون في مركز دبي المالي العالمي في دبي, قائلاً: قد استمر فرع الشركة في الشرق الأوسط في النمو منذ تأسيسه في عام 2017. وقد ركزنا بقوةٍ خلال الأربع سنوات الماضية على ابتكار تجارب مؤسسية و احترافية لإدارة الثروات لعملائنا في المنطقة وإتاحة هذه التجارب لهم. يشرفنا ان نتوجه بالشكر لكافة عملائنا وشركائنا ومن حظينا بثقتهم.

كما علَّق على ذلك السيد شيلبي تشودري المدير التنفيذي لمجموعة لايتهاوس كانتون قائلاً: قد كانت شراكاتنا وبصمتنا في دولة الإمارات العربية المتحدة جزءً مهماً لإستراتيجية أعمالنا في الشرق الأوسط. فهذه الجوائز تعكس إلتزامنا لإضافة قيمة حقيقية لعملائنا من خلال الحلول الاستثمارية الذكية والمبتكرة. فهي تعكس نقاط القوة والإمكانيات التي صنعناها من خلال الدعم المتواصل لعملائنا الدوليين وعلاقاتنا معهم.

وقد علَّقت السيدة أودري تانج المديرة التنفيذية للعمليات الدولية على فوزها كشركة عائلية بجائزة التميز في مجال التحوُّل الرقمي خلال جائحة كورونا قائلاً: لقد كانت التكنولوجيا دائماً هي محور عملياتنا. فالتوازي مع تميزنا في مجال الاستثمار وتفوق العنصر البشري فقد كانت التكنولوجيا داعم لنا في مهمتنا للارتقاء بتجربة عملائنا وتوفير حلول استثمار ذكية. كما أنها أيضاً العنصر الوحيد الذي حافظ على استمرارية العالم على الرغم من الجائحة. فهذه الجائزة في هذا الإطار تعني لنا في لايتهاوس كانتون الكثير ونحن نسعى لمواصلة تحسين البنية التحتية والتكنولوجيا وتطويرهما من أجل إسعاد عملائنا وشركائنا والنظام البيئي على نطاق واسع كذلك أيضاً.

في وقتٍ مبكرٍ من هذا العام مُنحت لايتهاوس كانتون جائزة أفضل شركة مستقلة لإدارة الثروات كإستشاري للستثمارات وجائزة خدمات تخطيط الثروات ضمن جوائز المصارف الآسيوية الخاصة لتميزها . وتعد هذه الجوائز معيار التميز في إدارة الثروات الخاصة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.

وقد حققت لايتهاوس كانتون منذ نشأتها في عام 2014 نمواً بارزاً في خدمة مختلف المستثمرين الدوليين الموثوقين، ومن بينهم عملاء أصحاب الشركات خاصة وبعضاً من أكبر المؤسسات الاستثمارية العالمية. يقع مقر شركة لايتهاوس كانتون في السنغافورة، بالإضافة الى مكاتبها في دبي وأربعة مدن في الهند والتي تشمل أكثر من مئة خبير متخصص. كما تشرف الشركة على أصول قيمتها أكثر من ثلاثة مليارات دولار أمريكي من خلال إدارة الأصول والاستشارات.

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