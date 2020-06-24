لارسن آند توبرو إنفوتيك تدشن برنامج التحول السريع للمؤسسات التي تعتمد على نظام ساب بالتعاون مع خدمات أمازون ويب

مومباي، الهند،24 يونيو/ حزيران، 2020 /PRNewswire/ — أعلنت اليوم لارسن آند توبرو إنفوتيك “Larsen & Toubro Infotech” (رمز بورصة بومباي: 540005) (سوق الأوراق المالية الوطنية الهندية: LTI)، شركة الاستشارات التقنية والحلول الرقمية العالمية، عن برنامج التحول السريع لعملاء ساب بالتعاون مع خدمات أمازون ويب (AWS). وكجزء من هذا البرنامج، ستساعد لارسن آند توبرو إنفوتيك العلماء في نقل حجم العمل على SAP® ERP، وSAP S/4HANA®، وأنظمة ساب الأخرى من داخل المنشأة إلى خدمات أمازون ويب للاستفادة من المنصة والخدمات الذكية والمؤتمتة وسريعة النقل.

ولتمكين النقل الأسرع إلى خدمات أمازون ويب، يعرض البرنامج وحدة استكشف “Discovery Module“، ووحدة الإنشاء والتنفيذ “Build and Deployment Module“، ووحدة التدقيق “Validation Module” للشركات عبر القطاعات الصناعية المختلفة. وتتضمن المكونات الإضافية بالبرنامج أداة تعريف ساب، وأداة تحليل لنظام SAP S/4Hana، وتصحيح تلقائي للرمز للامتثال مع SAP HANA®، ووحدة التأمين “Security Module“، ووحدة الاختبار الذكي “Smart Testing module” مع مستودع ضخم لسيناريوهات وحالات الاختبار.

وفي هذا الشأن، صرح سيدهارت بوهرا “Siddharth Bohra“، الرئيس التنفيذي للأعمال، قسم التقنية والوسائط والمستهلك، ورئيس القسم الرقمي والتحليلات، لارسن آند توبرو إنفوتيك، قائلاً: “تتمتع لارسن آند توبرو إنفوتيك بسابقة أعمال ناجحة تتيح تحويل سحابة خدمات أمازون ويب عبر واجهات عملاء ساب شديدة التعقيد”. ويضيف، “وسيساعدنا العمل مع خدمات أمازون ويب في التحويل الرقمي للمهام الرئيسية وعرض خبراتنا على عملاء ساب الآخرين، والاستفادة من منهجنا المؤتمت المتميز”.

ووصلت لارسن آند توبرو إنفوتيك إلى درجة الكفاءة في استخدام خدمات أمازون ويب لنظام ساب مما مكن لارسن آند توبرو إنفوتيك أن تكون شريكًا استشاريًا متقدمًا في شبكة شركاء خدمات أمازون ويب (APN) مع الاتقان التقني المعتمد وسابقة أعمال ناجحة مثبتة في نقل بيئات ساب إلى خدمات أمازون ويب.

وتعكس خبرات النقل السريع أعلى معايير عمق خبرات لارسن آند توبرو إنفوتيك في الجوانب الوظيفية والفنية من نقل سحابة خدمات أمازون ويب لأجل حلول ساب. وبحد ذاتها، تعد لارسن آند توبرو إنفوتيك أحد أكبر وأقدم عملاء ساب ونقلت أنظمة ساب الداخلية الخاصة بها إلى خدمات أمازون ويب.

وبصفتها عميلاً لساب، وشريكًا كفئًا في استخدام خدمات أمازون ويب على نظام ساب، وشريكًا عالميًا في الخدمات الاستراتيجية مع ساب، صارت لارسن آند توبرو إنفوتيك بمثابة الشريك النموذجي لأي من عملاء ساب عند التحويل إلى خدمات أمازون ويب. ويعمل برنامج النقل السريع لحلول ساب إلى الإسراع من عمليات النقل وتحويل المؤسسات التي تعتمد على ساب من خلال خفض نفقات البنية التحتية بينما تحسن في الوقت ذاته من السرعة، وخبرات العملاء، والابتكار.

وفي أكتوبر/ تشرين أول 2019، استحوذت لارسن آند توبرو إنفوتيك على باور أب تكنولوجيز “Powerup Technologies“، أحد الشركاء الرئيسيين ضمن شبكة شركاء خدمات أمازون ويب، وعززت خدماتها الاستشارية على السحابة وإمكانيات التحول الرقمي الخاصة بها. ونالت لارسن آند توبرو إنفوتيك مؤخرًا جائزة ساب بيناكل 2020 “SAP Pinnacle” كشريك ابتكاري في الصناعة عن العام.

نبذة عن لارسن آند توبرو إنفوتيك

تساعد لارسن آند توبرو إنفوتيك “إل تي آي”، (المعروفة اختصارًا بسوق الأوراق المالية الوطنية الهندية: LTI)، شركة استشارات التقنية والحلول الرقمية العالمية، أكثر من 420 عميلاً على النجاح في عالم أكثر تقاربًا. ومع عملياتنا في 32 دولة، نقطع مع عملائنا أشواطًا إضافية ونسرع من عملية التحول الرقمي باستخدام منصة إل تي آي موسايك التي تمكن رحلات العميل باستخدام الهاتف الجوال، والوسائط الاجتماعية، والأدوات التحليلية، وإنترنت الأشياء، والسحابة. وتأسست الشركة عام 1997 وهي إحدى شركات مجموعة لارسن آند توبرو ليمتد “Larsen & Toubro Limited“، ويوفر ميراثنا الفريد خبرات غير مسبوقة في العالم الفعلي تتيح لنا حل أكثر التحديات تعقيدًا التي تواجه الشركات في جميع الصناعات. وكل يوم، يساعد فريقنا الذي يضم أكثر من 30,000 شخص العملاء على تحسين كفاءة أعمالهم وعملياتهم التقنية وتقديم قيمة لعملائهم والموظفين وحملة الأسهم. ويمكن التعرف على المزيد على الموقع الإلكتروني http://www.Lntinfotech.com أو متابعتنا على @LTI_Global.

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بيان ساب الاستشرافي

أية بيانات واردة في هذه الوثيقة لا تعد بيانات تاريخية هي بيانات استشرافية على النحو الذي يحدده قانون إصلاح التقاضي الأمريكي للأوراق المالية الخاصة لعام 1995. وتستهدف كلمات من قبيل “يتوقع”، “يعتقد”، “يقدر”، “يخمن”، “يتنبأ”، “يستهدف”، “يجوز”، “يخطط”، “مشروع”، “يجب”، “سوف” والتعبيرات المماثلة المتعلقة بساب أن تحدد هذه البيانات الاستشرافية. ولا تتحمل ساب أية التزامات بخصوص إطلاع الجمهور أو مراجعة أية بيانات استشرافية. وتخضع جميع البيانات الاستشرافية للعديد من المخاطر والشكوك التي قد تؤدي إلى اختلاف النتائج الفعلية بصورة مادية عن التوقعات. وسيتم مناقشة العوامل التي تؤثر بشكل أكبر على نتائج ساب المالية المستقبلية في ملفات ساب المحفوظة في لجنة الأوراق المالية والبورصات (“SEC“) بالولايات المتحدة، بما في ذلك أحدث تقارير ساب السنوية بنموذج 20- إف المودع طرف لجنة الأوراق المالية والبورصات. ويحذر القراء من الاعتماد المفرط على هذه البيانات الاستشرافية، التي تختص فقط بالفترات الخاصة بها.

لمزيد من المعلومات:

– فوز لارسن آند توبرو إنفوتيك بجائزة ساب بيناكل 2020 بصفتها شريكًا مبتكرًا في الصناعة عن العا

– لارسن آند توبرو إنفوتيك تستحوذ على باور اب كلاود تكنولوجيز

-· لارسن آند توبرو إنفوتيك تكشف النقاب عن حلول المؤسسة الذكية لبرنامج SAP S/4HANA®

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