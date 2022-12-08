لأول مرة في العالم العربي، دبي تستضيف أكبر مؤتمر للصحة العقلية للأطفال والمراهقين في العالم

يستضيف مستشفى الجليلة التخصصي للأطفال الرائد في مجال الصحة العقلية في العالم النسخة 25 من المؤتمر العالمي للرابطة الدولية للطب النفسي للأطفال والمراهقين والمهن المرتبطة بها (IACAPAP) في دبي في الفترة من 6 – 9 ديسمبر.

د. عبد الله الخياط: سيكون لاستضافة دبي لهذا المؤتمر العالمي تأثير إيجابي طويل المدى على تغيير مشهد الصحة العقلية في المنطقة

د. عمار البنا: حقيقة أن المؤتمر يعقد لأول مرة في المنطقة في دبي يسلط الضوء على جهود دولة الإمارات العربية المتحدة للنهوض بالصحة العقلية للأطفال.”

دكتور دانيال فونج: نحتاج إلى التأكيد على أهمية حماية الصحة النفسية للشباب، خاصة ونحن ندخل فترة جديدة من التقلب وعدم اليقين

المؤتمر العالمي الأول للرابطة الدولية للطب النفسي للأطفال والمراهقين والمهن المرتبطة بها (IACAPAP) في العالم العربي يوفر منصة للمجتمع العالمي لاستكشاف تحديات الصحة العقلية للأطفال والمراهقين وتسليط الضوء على الابتكارات

دبي، الإمارات العربية المتحدة – Media OutReach – 3 ديسمبر 2022 – يستضيف الجليلة للأطفال المستشفى التخصصي، وهو أول مستشفى متخصص للأطفال في دولة الإمارات العربية المتحدة، النسخة الخامسة والعشرين من المؤتمر العالمي للجمعية الدولية للطب النفسي للأطفال والمراهقين والمهن المرتبطة بها (IACAPAP 2022) في مركز دبي التجاري العالمي الأسبوع المقبل.

تجدر الإشارة إلى المؤتمر يعقد كل عامين، ويضم المجتمع العالمي لمناقشة الموضوعات المهمة وتعزيز التطورات العالمية في هذا المجال. وفي الفترة 5 – 9 ديسمبر، سيتم استضافة النسخة الخامسة والعشرين من المؤتمر تحت شعار “الصحة العقلية للأطفال والمراهقين: تشكيل المستقبل.” يتوافق برنامج IACAPAP 2022 مع الاستراتيجية الوطنية لجودة الحياة لدولة الإمارات العربية المتحدة 2031، والتي تهدف إلى جعل الدولة رائدة عالميًا من ناحية جودة الحياة في العديد من الأهداف والمبادرات الاستراتيجية.

وفي عام 2016، أصبحت دبي أول مدينة عربية تفوز باستضافة أكبر مؤتمر للصحة العقلية للأطفال والمراهقين في العالم. المؤتمر العالمي الأول IACAPAP الذي سيعقد في المنطقة لديه تاريخ يمتد إلى 85 عامًا، وسيوفر هذا الحدث منصة للعلماء والأطباء من جميع أنحاء العالم لمناقشة أحدث الأبحاث واستكشاف تحديات الصحة العقلية الحالية للأطفال والمراهقين، وتسليط الضوء على أحدث الابتكارات لتعزيز الصحة العقلية.

سيشهد الحدث في المنطقة جلسات معتمدة من CPD يقودها عدد من المتخصصين الرائدين في العالم، بما في ذلك البروفيسور أنطونيو هاردان، رئيس قسم الطب النفسي للأطفال والمراهقين، جامعة ستانفورد، والبروفيسور بينيت ليفينثال، أستاذ الطب النفسي للأطفال والمراهقين؛ والرئيس السابق لـ IACAPAP، والبروفيسور برونو فاليسار، رئيس مختبر أبحاث الصحة العامة والصحة العقلية في جامعة باريس سود، وذلك من بين كوكبة من العلماء الآخرين.

وفي هذا السياق، علق الدكتور عبد الله الخياط، الرئيس التنفيذي لـ الجليلة للأطفال المستشفى التخصصي قائلاً: “لقد حاز برنامج IACAPAP على جوائز من جميع أنحاء العالم وذلك بفضل جهوده الحثيثة لمعالجة العديد من قضايا الصحة العقلية التي يواجهها جيل الشباب. وعلى الصعيد الإقليمي، تعتبر مستشفى الجليلة للأطفال رائدة في تحسين الصحة العقلية للأطفال. وتعتبر استضافة هاتان الجهتان لهذا المؤتمر العالمي العام خطوة مهمة. ونأمل أن يكون لاستضافة المؤتمر العالمي في دبي تأثير إيجابي طويل المدى في تغيير مشهد الصحة العقلية في المنطقة.”

اليوم الأول من الفعالية مخصص لورش العمل السابقة للمؤتمر، ومن المقرر عقد حفل الافتتاح الرسمي في 6 ديسمبر. وعلى مدار خمسة أيام، سيستضيف المؤتمر 12 ورشة عمل و15 محاضرة رئيسية وأكثر من 250 ساعة من الندوات والمحاضرات. ستغطي الجلسات، التي يشارك فيها أكثر من 300 خبير من جميع أنحاء العالم، العديد من الموضوعات، بما في ذلك اضطرابات القلق، واضطرابات طيف التوحد، والسياسة والحماية، والوقاية من الاضطرابات النفسية وتعزيز الصحة النفسية، والتقنيات الناشئة لتحسين الوصول إلى خدمات الصحة العقلية للأطفال والمراهقين.

سيتم أيضًا تغطية القضايا الملحة في البرنامج الخاص بالمؤتمر، مثل مخاوف الوالدين المتعلقة بالتفاعلات بين أولياء الأمور والأطفال وتأثيرات كوفيد-19 على الصحة العقلية. ومن المقرر أن يحضر آلاف الممثلين من أكثر من 85 دولة الجلسات.

ووفقًا للدكتور عمار البنا، رئيس جمعية الإمارات للصحة العقلية للأطفال والمراهقين ورئيس مركز التميز للصحة العقلية للأطفال والمراهقين في مستشفى الجليلة التخصصي للأطفال، فإن IACAPAP 2022 يسلط الضوء على التزام دبي بالصحة النفسية المجتمعية، وخاصة الأطفال.

وقد علق على ذلك بقوله: “باعتبارنا مستشفى رائد للأطفال في المنطقة، فإننا نفخر في الجليلة للأطفال المستشفى التخصصي بالاضطلاع بدور رئيسي في جلب مجموعة متميزة من المتخصصين من جميع أنحاء العالم إلى دبي لمناقشة قضايا الصحة العقلية.” “لم يكن التركيز على الصحة العقلية أكثر أهمية من أي وقت مضى لأن نسبة كبيرة من سكان العالم يعانون من صعوبات في الصحة العقلية، ولا سيما المجموعة الأكثر ضعفًا، بما في ذلك الأطفال. وسيناقش المؤتمر العالمي طرقًا مبتكرة لتعزيز الصحة العقلية للأطفال. وسيعالج الموضوعات الحرجة، بما في ذلك كيفية الاستجابة للطفرة في اضطرابات الصحة العقلية في سياق كوفيد-19. وللعلم فإن عقد المؤتمر لأول مرة في المنطقة في دبي يسلط الضوء على جهود دولة الإمارات العربية المتحدة للنهوض بالصحة العقلية للأطفال.”

وفي الوقت نفسه، أكد الدكتور دانيال فونج، رئيس IACAPAP، على فوائد المؤتمر، مشيرًا إلى كيفية تمكين التواصل مع أعضاء من جمعيات IACAP والمتخصصين في الصناعة في جميع أنحاء العالم. “إن دبي هي المدينة الأكثر اكتظاظًا بالسكان في الإمارات العربية المتحدة. ويشكل الشباب ما يقرب من نسبة 30٪ من سكان المنطقة. ونحن بحاجة إلى التأكيد على أهمية حماية الصحة العقلية لشباب المنطقة، خاصة ونحن ندخل فترة جديدة من التقلب، والشك، والتعقيد، والغموض.”

وستشكل استضافة دبي لهذا الحدث علامة فارقة أخرى في جهود الإمارة لقيادة الوعي بالصحة النفسية في المنطقة ودعم جهودها لتصبح مركزًا رائدًا للسياحة الصحية.

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