‫لأول مرة في الشرق الأوسط دليل ميشلان يعلن وصوله إلى دبي وسيكشف عن أول اختياراته للمطاعم خلال يونيو 2022

Boulogne-Billancourt, France, 29 مارس / آذار 2022 /PRNewswire/ — أعلنت مجموعة ميشلان عن انضمام دبي إلى عائلة دليل ميشلان، حيث نجحت المدينة في تعزيز مكانتها لتتحول من ميناء تجاري في منطقة الخليج العربي إلى واحدة من أكثر وجهات السفر والأعمال تنوعاً في العالم. وبفضل ما تتميز به من ديناميكية، طورت دبي ثقافة طعام ممتعة للغاية مستوحاة من جميع أنحاء العالم، بما في ذلك المأكولات العربية التي تقدمها الإمارة، وذلك بسبب تنوع التركيبة السكانية فيها.

وقال غويندال بولينيك، المدير العالمي لدليل ميشلان: “يسرنا الإعلان عن انضمام دبي إلى عائلة دليل ميشلان، وستقوم فرق العمل لدينا بالكشف عن المطاعم التي وقع عليها الاختيار في وقت لاحق من العام الجاري”.

وأضاف: “سنعرض أفضل فنون الطهي في دبي، لنسلط الضوء على الرفاهية والفخامة التي تشتهر بها، بالإضافة إلى تنوع المأكولات المتوفرة نتيجة لموقع المدينة وتاريخها”.

وتنعكس الفروق المميزة بين كل ما هو قديم وجديد في دبي في عجائبها المعمارية وأسواقها التقليدية، بالإضافة إلى المأكولات الإماراتية والشرق أوسطية الأصيلة، دون إغفال خيارات تناول الطعام العالمية التي يقدمها أشهر الطهاة على مستوى العالم.

ومن جهته، قال عصام كاظم، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتسويق السياحي والتجاري: “نحن سعداء بإضافة دبي إلى دليل ميشلان الشهير عالمياً، والذي يعد أحد أشهر المصادر الموثوقة لتجارب الطهي عبر مختلف الوجهات الرائدة في جميع أنحاء العالم. وتعد هذه الخطوة دليلاً على مكانة دبي التي تعد بالفعل واحدةً من أكثر الوجهات المميزة على مستوى العالم لاختبار تجارب فنون الطهي بها، وهو ما يتماشى مع رؤية قيادتنا الحكيمة الرامية لجعل دبي أفضل وجهة في العالم للحياة والعمل والزيارة”.

وأضاف: “تضم دبي آلاف المطاعم التي تقدم مجموعة متنوعة من الطعام والأطباق التي تتضمن الوجبات الفاخرة وصولا إلى مأكولات الشوارع، بالإضافة إلى احتضانها لنخبة من أبرز الطهاة الموهوبين من داخل الدولة وخارجها، ومجموعة متنوعة من الشخصيات المشهورة في هذا المجال ممن اختاروا دبي لتكون مكان إقامتهم، وهو ما يتيح لدليل ميشلان فرصة توفير أفكار جديدة حول التنوع والإبداع والطبيعة متعددة الثقافات لمشهد الطهي في دبي الذي يضم تشكيلة متنوعة من المأكولات مستمدة من المطبخ الإماراتي التقليدي، وكذلك مطاعم تلبي أذواق أكثر من 200 جنسية تعيش في المدينة. ونحن سعداء بالانضمام إلى عائلة دليل ميشلان واستكشاف وجهات تناول الطعام في دبي التي وقع عليها الاختيار”.

وسيتم الاختيار وفقاً للمنهجية المجربة والمختبرة والتي يجري تطبيقها في جميع أنحاء العالم من قبل مفتشي دليل ميشلان، وذلك بناءً على مجموعة المعايير الخمسة المطبقة عالمياً وهي جودة المكونات، وإتقان عملية الطهي، وتجانس النكهات، والتعبير عن شخصية الشيف في المطبخ، والاتساق والاستمرارية مع مرور الوقت وعبر القائمة بأكملها. ويتم تطبيق هذه المعايير على جميع المطاعم المختارة من أجل مساعدة خبراء تذوق الطعام من جميع أنحاء العالم على اتخاذ قرار الاختيار المستنير من بين الخيارات عالية الجودة.

ويقوم دليل ميشلان بتقييم المطاعم الموجودة فيه من خلال نظام شامل من الميزات، أكثرها شهرةً هي نجوم ميشلان المعروفة عالمياً. وتُمنح نجمة ميشلان واحدة للمطاعم نظراً للمأكولات عالية الجودة التي تستحق الزيارة السريعة خلال أي رحلة، أو نجمتا ميشلان للمأكولات الممتازة التي تستحق تغيير مسار الرحلة، أو ثلاث نجوم للمأكولات الاستثنائية التي تستحق السفر خصيصاً لتجربتها.

وإلى جانب تصنيفات نجوم ميشلان، يضم الدليل أيضاً تصنيف Bib Gourmand الذي يمنح للمطاعم التي تقدم وجبات من ثلاثة أطباق مع التركيز على القيمة مقابل السعر.

وستكون مجموعة اختيارات دليل ميشلان دبي من المطاعم ميشلان دبي متاحة على شبكة الإنترنت من خلال الموقع الإلكتروني guide.michelin.com، حيث يمكن للمستخدمين أيضاً تصنيفها حسب الموقع ونوع المطبخ والخدمات والمرافق للعثور على المطاعم التي تناسب أذواقهم ومتطلباتهم.

وتعد دبي أحدث إضافة إلى دليل ميشلان، الذي يغطي حالياً 36 وجهة للطهي في مختلف أنحاء أمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية وآسيا والمحيط الهادئ وأوروبا.

وستكون مجموعة اختيارات دليل ميشلان من المطاعم لعام 2022 في مختلف أنحاء العالم، متاحة على الموقع الإلكتروني لدليل ميشلان https://guide.michelin.com وعلى تطبيق دليل ميشلان المتوفر مجاناً على أجهزة iOS و Android.

يتواجد دليل ميشلان في 35 وجهة عالمية وستكون دبي اليوم الوجهة الـ36 لمحبي الطعام. ويقصد بالوجهة التي يغطيها دليل ميشلان المدينة أو المنطقة أو البلد التي يزورها بانتظام مفتشي ونقاد ميشلان لتقييم المطاعم وحسم الاختيارات السنوية.

نبذة عن ميشلان

يمكن تحميل المواد الإعلامية من هنا: https://bit.ly/MGDXB

تلتزم ميشلان، الشركة الرائدة في مجال التنقّل، بتعزيز تجربة التنقل المستدام لعملائها من خلال تصميم وتوزيع الإطارات والخدمات والحلول الأكثر ملاءمة لاحتياجات عملائها؛ وكذلك توفير الخدمات والخرائط والأدلة الرقمية التي تساعد على تعزيز الرحلات والتنقلات وتحويلها إلى تجارب فريدة؛ وتطوير المواد ذات التقنية العالية التي تُوظف في عدة مجالات. يقع مقر شركة ميشلان في مدينة كليرمون فيران في فرنسا، ولديها فروع في 170 دولة حول العالم يعمل فيها أكثر من 125,000 موظف، كما تدير 67 منشأة لإنتاج الإطارات، حيث أنتجت هذه المنشآت مجتمعة نحو 190 مليون إطار في عام 2018. ( www.michelin.com (

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