· شركة كيكيتراد -منصة الاستثمار الاجتماعي المشفرة- تُعلن عن مشروع مشترك ممع شركة أكسفورد فرونتير -المتخصصة في الأسواق الناشئة في المملكة المتحدة- لإطلاق منصة رقمية لتداول الأصول في أسواق الشرق الأوسط.

هونج كونج، 15 نوفمبر 2021/ آر بي ان نيوز/ — جمعت شركة كيكيتراد ما مجموعه 12 مليون دولار أمريكي في عام 2021 للتعجيل بنموها في أسواق منطقة آسيا والمحيط الهادي، بدعم من مستثمرين من أمثال الملياردير البريطاني آلان هوارد مدير صناديق التحوط، وشركة دراغونفلي كابيتال وشركة أنيموكا براندز مطور ألعاب بلوكتشين. وهي تتقدم نحو الأمام بهدف تعميم اعتماد الأصول الرقمية بين الأشخاص العاديين، ولا سيما جيل “Z” وجيل الألفية والمهنيين غير الماليين.

وبقيادة الإمارات العربية المتحدة والبحرين، تعمل منطقة الشرق الأوسط على تطوير أنظمة تنظيمية مواتية بشكل متزايد للأصول الرقمية لجذب المواهب والشركات التقنية. ومع الاستحداث السريع والقبول الأوسع لـعلم الميتا، ستصبح الأصول القائمة على البلوكشين دافعاً هاماً للموجة القادمة من التكنولوجيا المالية.

وتهدف شركة كيكيتراد إلى توفير منصة استثمارية مرمزة، وإنشاء مجتمع محلي “تفاعلي وقابل للتثقيف” من خلال دمج العناصر الاجتماعية وعناصر الألعاب في المنصة. وبينما ستركز شركة كيكيتراد على تطوير المنتجات والتطوير التقني لمستثمري التجزئة في البلدان، فإن شركة أكسفورد فرونتير ستؤمن التراخيص المحلية وتوطين المنصة بمعرفتها وشبكتها القوية الشرق الأوسط، وخبرتها في مجالات التجارة عبر الإنترنت، وأسواق رأس المال والبلوكشين. ستتآزر كيكيتراد وأكسفورد فرونتير بعمق بعد تشكيل المشروع المشترك.

وقد صرح السيد/ محمد علي خواجة، الرئيس التنفيذي لشركة أكسفورد فرونتير: “تشجعنا المبادرات التنظيمية في الشرق الأوسط. كما نعتقد أن كيكيتراد ستكون المنصة المثالية، وخاصة بالنسبة للمستثمرين الجدد في الأصول الرقمية وخاصة الجيل “Z“. نحن حقًا سعداء بشراكتنا مع كيكيتراد. وسنتطلع إلى توظيف فريق للتكنولوجيا والمبيعات للتعجيل بتوسعها في السوق”.

وقال السيد/ ألين نج، المؤسس المشارك لشركة كيكيتراد: “لقد أصبح الشرق الأوسط يوفر قائمة متميزة من العملاء ذوي البيئة التنظيمية الصديقة للأصول الرقمية. وستوسع كيكيتراد نطاق منتجاتها وخبرتها في مجال التنمية التقنية لتطأ أقدامها في أسواق الشرق الأوسط. ونحن متحمسون للانضمام إلى شركة أكسفورد فرونتير في هذا المشروع الذي يتمتع بمعرفة عميقة بشركات التكنولوجيا المالية وأسواق الشرق الأوسط “.

نبذة عن كيكيتراد

كيكيتراد هي منصة استثمار اجتماعية تتيح للمبتدئين بشراء وإدارة الأصول الرقمية بسهولة مع حد أدنى للاستثمار يبلغ 1 دولار أمريكي فقط. وقد احتضنت مجموعة إيفرست فينتورز الشركة في عام 2020، وهي مجموعة أصول رقمية شاركت في العديد من المشاريع البلوكشين الشهيرة. وتسعى كيكيتراد جاهدة لتكون البوابة الأكثر أمانًا وسهولة للمستخدمين من جيل الألفية والمستثمرين المبتدئين لبدء استثماراتهم المشفرة.