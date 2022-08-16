كيف تواجه منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تحديات عالم متغير

الابتكار والاستدامة هما كلمات السر لجيل جديد من قادة الأعمال. في 50 MENA Leaders ، تروي مجموعة TBD Media قصص تعاون شركات المنطقة من أجل مستقبل أفضل

لندن, 16 اغسطس/آب 2022/PRNewswire/ — يبحث القادة من الشرق الأوسط وشمال إفريقيا باستمرار عن إجابات لبعض أكثر القضايا إلحاحًا التي تواجه البشرية. في خطاب سيطر عليه الشرق مقابل الغرب، تقوم منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بإنتاج حلول من شأنها تشكيل مستقبل الكوكب.

يضع المشروع الرائد 50 MENA Leaders ، هذه الحلول والشركات وراءها على المسرح العالمي.



جمعت شركة الإنتاج المشهورة TBD Media Group الرؤى في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا معًا لمعالجة الضغوط على الأنظمة التي تدعم أسلوب حياتنا.

في السلسلة الوثائقية، 50 MENA Leaders ، توفر TBD Media Group منصة لألمع قادة الفكر في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لشرح رؤيتهم لغد أفضل.

يقول باولو زانيني، المؤسس والرئيس التنفيذي في TBD Media Group :

“يتم التعرف على الشركات للدور الذي تلعبه في تشكيل الحياة وسبل العيش وكوكب الأرض نفسه. وبينما ندرك هذه القوة، فإننا نرى كيف يواجه بعض القادة تحديات الكوكب من خلال تبني المسؤولية لخلق عالم أفضل”.

يعتقد زانيني أن هذا النوع من المشاركة ضروري لدفع التغيير الإيجابي. يقول:

“سلسلة 50 MENA Leaders هي من بنات أفكار TBD Media Group . يعرض فريقنا من المبدعين وصانعي الأفلام الحائز على جوائز، قادة الأعمال في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الذين يقودون العالم في الاتجاه الذي يجب أن نتوجه إليه معًا “.

الشركات التي ظهرت في هذا الإطلاق:

Ecolab

Global Feeder Shipping

InterContinental Energy

Inogen Alliance

International Development Bank

Mastercard

The Red Sea Development Company

Saudi Electronic University

Tim Hortons

Al Fardan Exchange

يمكن العثور على مزيد من المعلومات حول حملة 50 MENA Leaders هنا:

https://www. globalthoughtleaders.org/50- mena-leaders و https://gulfnews.com/50-mena- leaders

عن مجموعة TBD Media

مجموعة TBD Media هي شركة دولية متخصّصة في الإنتاج الإعلامي تساعد الشركات والمنظمات والحكومات على ترويج علاماتها التجارية بطريقة جذابة ومباشرة. لمزيد من المعلومات عن الشركة، يُرجى زيارة موقعها الإلكتروني:

https://www.tbdmediagroup.com/

للتواصل الإعلامي:

مجموعة TBD Media

آنا بيركمان

رئيسة قسم التسويق

a.berkman@tbdmediagroup.com