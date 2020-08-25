كيف تستعين كوستا كوفي بمنتجات كومارتش في توجيه ولاء العملاء (والمزيد)؟

كراكوف، بولندا، 25 أغسطس/ آب، 2020 /PRNewswire/ — منذ تأسيسها في لندن عام 1971، صارت كوستا كوفي “Costa Coffee” ثاني أكبر سلاسل متاجر القهوة في العالم وأكبرها في المملكة المتحدة. ومع قرابة 50 عامًا من الخبرة في تقديم القهوة، تمتلك كوستا أكثر من 3,800 متجر في 32 دولة حول العالم ويعمل بها نحو 20,000 موظف. وتنمو يومًا بعد يوم شركة كوستا حول العالم، وباعتبارها شركة متخصصة في القهوة، توفر كوستا لعملائها فرصة الاستمتاع بقهوة كوستا، بأي مكان كان، سواء داخل المتجر، أو باستخدام ماكينة كوستا إكسبريس أو في المنزل أو في أثناء التنقل.

وطوال الأعوام الثلاث الماضية كانت كومارتش “Comarch” الشريك التقني لكوستا، حيث وفرت للشركة أعلى أدوات مشاركة العملاء، خاصة إدارة كومارتش للولاء (CLM)، وهو نظام يسمح للمستخدمين بإنشاء وإدارة برامج الولاء البسيطة منها والمعقدة بأقل جهد ممكن، وإدارة كومارتش للحملات التسويقية (CCM)، وهي منصة تساعدك في تحديد الحملات التسويقية متعددة القنوات وتنفيذها.

وبفضل مجموعة كبيرة من السمات، التي تتضمن التجزئة، والعروض اليومية، والاستبيانات، والسحب على الجوائز، ساعد نظام إدارة الولاء كوستا في إعادة تصميم استراتيجية التسويق الخاصة بها، وفي النهاية، توجيه ولاء العميل على نحو أكثر فعالية بكثير من ذي قبل.

كما مهد النظام الطريق أمام العديد من المبادرات التي تقوم حول مشاركة العملاء. فعلى سبيل المثال، لعب دورًا رئيسيًا في إنشاء تقديم الطلبات إلى كوستا عبر الجوال “كوستا موبايل”، وهو تطبيق جوال متخصص يتيح لعملاء كوستا كوفي طلب اختياراتهم من المشروبات ودفع قيمتها قبل أن يصلوا إلى متجر كوستا لاستلام المشروب.

كما أرسى نظام إدارة الولاء من كومارتش أساسات نادي كوستا كوفي، وهي منصة يستخدمها عملاء كوستا في جمع نقاط الولاء عبر جميع منافذ البيع – المتاجر الفعلية، وماكينات كوستا إكسبريس، وإرسال الطلبات عبر كوستا موبايل – ومبادلتها مقابل أكواب قهوة مجانية وجوائز أخرى مثيرة.

ومع أكثر من 6 ملايين عضو نشط بالبرنامج حتى تاريخه، من المنصف القول أن مشروع الولاء الخاص بنا مع كوستا تحول ليشهد نجاحًا باهرًا – غير أن عملنا أبعد ما يكون عن الانتهاء.

وفي هذه المرحلة، تستخدم كوستا كوفي ثلاثة حلول رئيسية من كومارتش بهدف تحسين أداء أعمالها: إدارة الولاء، وإدارة الحملات التسويقية، وذكاء الأعمال. وبخصوص خططنا للمستقبل، نناقش في الوقت الحالي تنفيذ أحدث آليات الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي التي قد تساعد كوستا في تحديد الأنماط الفردية في سلوك عملائها وتقديم عروض تتماشى مع تفضيلات العملاء.

للتعرف على المزيد عن تعاوننا مع كوستا كوفي، يرجى متابعتنا. وفي الوقت الحالي، نوصي بزيارة موقعنا الإلكتروني الرسمي.

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