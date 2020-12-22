كير كابيتال تستحوذ على نيوس للاستثمار في الابتكار

تعيين د. روبرت جوتلاندر رئيسًا لشركة نيوس ورئيسًا تنفيذيًا للشركة

هونج كونج، هاروغيت، إنجلترا وغوتنبرغ، السويد, 22 ديسمبر / كانون أول 2020 /PRNewswire/ — اليوم، أعلنت شركة كير كابيتال أدفايزرز ليميتد (CareCapital Advisors Limited) (ويُشار إليها فيما يلي باسم “كير كابيتال”)، وهي شركة استثمار في الأسهم تركز على صناعة طب الأسنان والعناية بالفم، عن اتفاقية للاستحواذ على نيوس ليميتد (Neoss Limited) (ويُشار إليها فيما يلي باسم “نيوس”). تُعد شركة كير كابيتال واحدة من أكبر المستثمرين في مجال طب الأسنان في العالم، حيث استثمرت أكثر من 1 مليار دولار أمريكي في هذا القطاع، وتوفر بيئة متهيئة للمريض وتبعث على التعاونية لأصحاب المشاريع في مجال طب الأسنان والرؤساء التنفيذيين الموهوبين لتحقيق رؤاهم المتمركزة حول العملاء. كما أن شركة نيوس هي الأخرى شركة عالمية رائدة في زراعة الأسنان ملتزمة بتصميم حلول بسيطة وذكية توفر رعاية موثوقة وفعالة من حيث التكلفة مع نتائج ممتازة على المدى الطويل. وتعد العلامة التجارية لشركة نيوس مرادفة للابتكار والجودة، والتي عززت أداء نيوس الرائدة في السوق في عام 2020 على الرغم من جائحة فيروس كورونا.

وبالتزامن مع هذه الصفقة، تم تعيين د. روبرت جوتلاندر رئيسًا لشركة نيوس ورئيسًا تنفيذيًا لنفس الشركة. كما يتمتع د. جوتلاندر بسجل حافل في تطوير حلول طب الأسنان وتسويقها، وذلك من خلال أربعين عامًا من الخبرة في صناعة طب الأسنان

الاستحواذ على نيوس

طورت شركة نيوس مجموعة من حلول طب الأسنان الرائدة في السوق وإجراءات “بسيطة بذكاء” مصممة خصيصًا لتقديم رعاية أفضل للمرضى وأوقات إجراءات أقصر بغرض تعزيز إنتاجية الممارسة. وباستخدام مجموعة ثرية بالملكية الفكرية والبيانات السريرية طويلة الأجل، يؤكد الدعم السريري المنشور من قِبَل شركة نيوس والمراجع فعالية حلولها.

صرح دايا فينج، الشريك المؤسس والمدير الإداري لشركة كير كابيتال، “نحن متحمسون للترحيب بشركة نيوس وبالدكتور روبرت في عائلتنا. كلاهما من رواد الأسنان اللذان، معًا، سيرفعان تجربة عملاء نيوس ويدفعان مهمة الشركة. كما تتماشى العلامة التجارية الراسخة للشركة وتاريخها في الابتكار والتحقق من الصحة السريرية والمكانة القوية في السوق بشكل جيد مع مبادئ روبرت المتمحورة حول العملاء وشغفه بالابتكار”.

وصرح مايكل ج. دورمر، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة نيوس، “بالتفكير في رحلة رائعة على مدار الـ 20 عامًا الماضية والتي بنت فيها شركة نيوس مكانة مرموقة في سوق طب الأسنان، فلنا عظيم الفخر أن فريق الإدارة والموظفين والشركاء سيركزون في المرحلة التالية من التقدم في ظل الملكية الجديدة”.

تعيين روبرت جوتلاندر في منصب الرئيس التنفيذي

بعد تخرجه من كلية طب الأسنان بجامعة جوتنبرج، انضم روبرت جوتلاندر إلى نوبل بيوكير (Nobel Biocare)، حيث شغل العديد من المناصب القيادية التنفيذية العليا. وطوال فترة عمله التي امتدت إلى 27 عامًا، قاد الفريق الذي أسس المفاهيم السريرية والتعليمية لزراعة الأسنان الحديثة، وشارك في تطوير وإطلاق بروكيرا (Procera)، أول نظام لتقنية الكاد كام في طب الاسنان (CADCAM) ناجح في العالم، وطور مفاهيم جديدة تجمع بين الغرسات وطب الأسنان الرقمي. كما انضم جوتلاندر بعد ذلك إلى شركة هنري شاين (.Henry Schein, Inc)، حيث تولى، بصفته مدير التسويق في جلوبال دنتال (Global Dental)، قيادة المبادرة العالمية كمخطط استراتيجي لحلول الأطراف الاصطناعية والزرع، وتوجيه عروض المنتجات في جميع أنحاء العالم وإنشاء استراتيجيات المبيعات والتسويق التجاري. وقد سلك جوتلاندر مسلك خدمة صناعة الأسنان من منطلق استشاري. وطوال حياته المهنية، أنشأ جوتلاندر العديد من الشراكات بين الشركات العاملة في الصناعة والجامعات، وبنى مشاريع بحثية وبرامج تعليمية لتحسين زراعة الأسنان والابتكار التكنولوجي الرقمي.

وبعد عقدين من الخدمة في هذه الصناعة، يتقاعد دورمر، تماشياً مع نواياه الشخصية الراسخة. كما سيظل دورمر مع الشركة في دور استشاري لضمان انتقال سلس.

وقد أكد الدكتور جوتلاندر، قائلًا: “يسعدني الانضمام إلى فريق نيوس. وبناءً على تراثها العريق في جوتنبرج، منشأ غرسات الأسنان الحديثة، تشارك نيوس طموحي في ابتكار طب الأسنان الرائد الذي يحسن رعاية المرضى. وأحيي الفريق في شركة نيوس والسيد دورمر على قيادته، اللذين أنشأوا معًا علامة تجارية عالمية بارزة. كما أتطلع إلى الشراكة مع كير كابيتال للتوسع في هذا الإرث وتسريع النمو طويل الأجل للأعمال من خلال خدمة العملاء الذكية والابتكار البسيط بذكاء”.

أضاف فريدريك إنجمان، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي للتكنولوجيا في شركة نيوس: “أنا متحمس للتعاون مع كير كابيتال و روبرت لزيادة تطوير تقنية نيوس. كما سيستفيد موظفينا، من خلال الدعم ومعرفة طب الأسنان التي تجلبها هذه الصفقة، لتمكين خدمة أفضل لاحتياجات الأطباء والمرضى”.

نبذة عن شركة كير كابيتال أدفايزرز

باعتبارها مستثمر طويل الأجل يركز على صناعة طب الأسنان والعناية بالفم، تلتزم شركة كير كابيتال بتوفير بيئة مريضة وتعاونية لأصحاب المشاريع في مجال طب الأسنان والرؤساء التنفيذيين الموهوبين لتحقيق رؤاهم التي تركز على العملاء. تستثمر كير كابيتال بكثافة في التقنيات والتدريب والعلامات التجارية والمؤسسات التي تغطي صناعة طب الأسنان بأكملها. كما تشمل محفظة أعمال كير كابيتال لصناعة طب الأسنان مجال تعليم طب الأسنان، وتقويم الأسنان الرقمي، والتصوير، والغرسات، والبيولوجيا، والخزفيات، والتوزيع، والبرمجيات، ومشغلات نظام النقل (DSOs)، والمستشفيات البحثية.

نبذة عن شركة نيوس

تقدم شركة نيوس، التي تأسست في عام 2000، حلول طب أسنان ذكية سهلة الاستخدام بشكل حدسي. تم تصميم منتجات الشركة للسماح لمتخصصي طب الأسنان بتقديم علاجات موثوقة وفعالة من حيث التكلفة لمرضاهم مع نتائج ممتازة على المدى الطويل. وتقود شركة نيوس ببراعة ونزاهة، وتطور حلول علاجية ذكية وتعمل عن كثب مع كل ممارسة لدفع البساطة الذكية (Intelligent Simplicity)، مما يخفف من التعقيد. يقع مقر شركة نيوس الرئيسي في هاروغيت، في المملكة المتحدة، ومن خلال البحث والتطوير في جوتنبرج، في السويد، رسخت الشركة بصمة عالمية مع وجود طويل الأمد في الأسواق الرئيسية.

قدمت شركة بي دي آ بارتنرز (BDA Partners) وإيفرشيدز ساذرلاند (Eversheds Sutherland) وبرايس ووتر هاوس كوبرز (بي دابليو سي – PwC) الاستشارة لشركة نيوس، كما تلقت شركة كير كابيتال الاستشارة من قِبَل وتم نصح CareCapital من قبل إرنست ويونغ (Ernst & Young) ووايت آند كيس إل إل بي (White & Case LLP)، بشأن هذه الصفقة.

للتواصل:

نيوس روث رامسر

كبير مسؤولي التشغيل

ruth.ramser@neoss.com

+44 7969 917915



كير كابيتال

تيد شيه

مدير الاستثمار

ted@carecapitalpartners.com

8877 1038 89+

جويس شو

مدير أول العلاقات العامة

joyce@carecapitalpartners.com

0872 9116 133 86+

الشعار – https://mma.prnewswire.com/ media/1389401/Neoss_Logo.jpg