منامة. البحرين, 15 ديسمبر / كانون أول 2021 /PRNewswire/ —

يسر كوين مينا ، منصة تداول العملات الرقمية المصممة خصيصاً لتغطية احتياجات أسواق الوطني العربي، أن تعلن عن دمجها للخدمة المقدمة من الشركة الرائدة تشين لينك لعرض الأسعار – وهي أداة تقدم بيانات لامركزية وتوفر أسعار العملات الرقمية والعملات الأجنبية والأصول التقليدية بكل دقة وشفافية.

وستتيح هذه الشراكة لكوين مينا عرض البث الحي والمباشر لمؤشرات أسعار العملات الرقمية المقدمة من قبل تشين لينك أثناء جميع معاملات التحويل من عملات نقدية إلى عملات رقمية على المنصة، مما يضمن تزويد المستخدمين بالأسعار بكل دقة وشفافية وصدق.

بينما تعتمد معظم منصات التداول التقليدية على آليات تسعير داخلية والتي لا تمتاز بالشفافية والدقة، فإن دمج كوين مينا لهذه الخدمة من تشين لينك على منصتها سيوفر شفافية غير مسبوقة للأسعار التي تظهر للمستخدمين عند التحويل بين العملات الرقمية والنقدية. الأهم من ذلك، تضيف هذه الخدمة المزيد من الدقة على عملية التسعير دون تقليل جودة البيانات أو تهديد أمن المنصة. وأيضاً، تتميز هذه الخدمة بتغطية واسعة في السوق حيث أنها تجمع البيانات من العديد من منصات التداول، كما أنها قد أثبتت قدرتها على الصمود أمام أي انقطاع في الخدمة من أحد المنصات وقدرتها على التنبؤ بأي تغييرات جديدة أو أحداث غير متوقعة. كل هذه الأسباب جعلت خدمة عرض الأسعار من تشين لينك أكثر حلول البيانات اللامركزية استخداماً حيث أنه يؤمن بيانات بعشرات المليارات من الدولارات عبر منصات التمويل اللامركزي (DeFi) والتمويل التقليدي (TradeFi).

تأسست منصة تداول العملات الرقمية المنظمة والمرخصة من قبل بنك البحرين المركزي كوين مينا في عام ٢٠١٩. ومن خلال كوين مينا، يمكن للمستخدمين شراء العملات الرقمية وبيعها وتخزينها وإيداعها وسحبها بأمان باستخدام عملتهم المحلية. وبالإضافة إلى كونها منصة موثوقة وسهلة الاستخدام، توفر كوين مينا لعملائها أيضاً رسوم تداول تنافسية وسيولة عالية.

من خلال دمج بنية أوراكل التحتية الخاصة بشركة تشين لينك، أصبح بإمكان مستخدمي منصة كوين مينا الآن تتبع أسعار العملات الرقمية بشكل موثوق ومتاح على مدار الساعة بشكل فوري وبكل شفافية مقارنةً بحلول البيانات المركزية التقليدية. مع خدمة عرض الأسعار المقدمة من تشين لينك، يمكن لأي شخص تتبع أسعار العملات الرقمية المدرجة على المنصة مع ضمان موثوقية الأسعار.

إليكم بعض أسباب اختيارنا لخدمة عرض الأسعار من تشين لينك:

● بيانات عالية الجودة – تجمع تشين لينك بياناتها من العديد من المصادر الموثوقة والمعتمدة، بالتالي توفر بيانات الأسعار من مئات المنصات المرتبة حسب حجم التداول، ومن ثم، يتم تصفيتها لاستبعاد بيانات المنصات ذات أحجام التداول المشبوهة. مما يعني أن نموذج جمع تشين لينك للبيانات يوفر أسعاراً دقيقة للأسواق العالمية ومنيعة ضد تعطل منصة تداول معينة أو أي إنهيار حاد أو حتى هجمات التلاعب بالبيانات.

● تحديث مستمر للأسعار – تقوم خدمة عرض الأسعار الخاصة بتشين لينك بإجراء تحديثات مستمرة للأسعار بأقل تكلفة ممكنة مما يجعل بيانات الأسعار التي تقدمها دقيقة وتعكس باستمرار ظروف وحالة السوق الحالية.

● بنية تحتية قوية – تستخدم تشين لينك شبكات لامركزية مكونة من مشغلين محترفينلعُقد البيانات التي تديرها فرق تطوير برمجيات رائدة في مجال البلوك تشين وشركات تقليدية قد أثبتت جاهزيتها أثناء تقلبات السوق.

● تتبع وعرض الأسعار بشفافية – توفر تشين لينك إطار عمل ذو كفاءة ومجموعة ممتازة من أدوات تعقب البيانات على السلسلة مما يتيح للمستخدمين التحقق بشكل مستقل من الأداء التاريخي والحقيقي لخدمة تعقب الأسعار.

وبهذه المناسبة، صرحت دينا سمعان، الشريكة المؤسسة والمديرة الإدارية لمنصة كوين مينا: “تقليدياً، تستخدم العديد من منصات تداول العملات الرقمية حلولاً لا تمتاز بالدقة والشفافية لبيانات السوق ومنهجيات تسعير تثير تساؤلات المستخدمين عما إذا كان السعر الذي حصلوا عليه هو الأفضل. أما باستخدام خدمة عرض الأسعار من تشين لينك، يمكن لمستخدمي منصتنا التحقق من أن السعر المتوفر أمامهم على منصة كوين مينا يتوافق مع أسعار الأسواق العالمية، مما يخلق مستوى جديد من الشفافية والثقة مع المستخدم.”

ومن جهته قال توماس ووجيودا، رئيس المبيعات العالمية في تشين لينك: “يسعدنا دعم كوين مينا في إضفاء المزيد من اللامركزية على منصتهم، حيث يؤدي هذا إلى رفع مستوى الموثوقية والشفافية مع الحفاظ على جودة البيانات المقدمة والبنية التحتية على مستوى المنصة”.

نبذة عن تشين لينك

تشين لينك هي شبكة أوراكل معتمدة في قطاع العملات الرقمية لتشغيل العقود الذكية الهجينة. توفر شبكات أوراكل اللامركزية الخاصة بتشين لينك للمطورين أكبر مجموعة من مصادر البيانات عالية الجودة وحسابات آمنة خارج السلسلة لتوسيع نطاق إمكانيات العقود الذكية على أي بلوك تشين. تقوم تشين لينك، التي يديرها مجتمع عالمي لامركزي، بتأمين مليارات الدولارات من حيث القيمة للعقود الذكية عبر التمويل اللامركزي (DeFi) والتأمين والألعاب وغيرها من القطاعات الأخرى.

حازت تشين لينك على ثقة مئات المنظمات، بدءاً من المؤسسات العالمية إلى المشاريع التي تصدرت اقتصاد البلوك تشين، لتقديم بيانات فورية بكل شفافية عبر شبكات أوراكل الآمنة والموثوقة. لمعرفة المزيد حول تشين لينك، تفضل بزيارة chain.link كما يمكنك الاشتراك في النشرة الإخبارية الخاصة بها. لفهم الرؤية الكاملة لشبكة تشين لينك، اقرأ الورقة البيضاء التي تحمل عنوان تشين لينك ٢٫٠ . هل تريد مناقشة إضافة هذه الخدمات؟ تحدث إلى أحد الخبراء .

نبذة عن كوين مينا

شركة كوين مينا التي تتخذ في مملكة البحرين مقراً لها هي منصة تداول عملات رقمية خاضعة للتنظيم والترخيص من قبل بنك البحرين المركزي. من خلال كوين مينا، يمكن للمستخدمين شراء العملات الرقمية وبيعها وتخزينها بأمان وموثوقية، بالإضافة إلى إمكانية الإيداع والسحب بعملتهم المحلية.

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