كوهلر تستحدث ابتكارات عالمية وتجارب غامرة في معرض ميلان للمفروشات

كوهلر، ويسكونسن، 17 مايو 2022 / PRNewswire / — ظهرت شركة كوهلر، وهي علامة تجارية عالمية رائدة في مجال منتجات المطبخ والحمام، في معرض ميلان للمفروشات 2022 ( Salone del Mobile ) مع منتجات فاخرة جديدة ومبتكرة مع إيماءات إلى الرفاهية والتجارب الغامرة.

يمكنك الاطّلاع على البيان الصحفي التفاعلي متعدّد الوسائط هنا: https://www.multivu.com/ players/English/9050651- kohler-salone-del-mobile- milan-design-week/

جناح 22 كابينة معرض المفروشات الخاص بشركة كوهلر – مكتب استقبال H15 H19 يعرض التصميمات والألوان والتشطيبات الجديدة وتكنولوجيا الحمامات في مجموعة من المنتجات العالمية بما في ذلك:

مجموعة دش بمميزات عصرية تقدم مجموعة من الأشكال الفريدة ومجموعة من الأحجام للاستحمام. تعمل البخاخات المبتكرة على رفع مستوى تجربة الاستحمام، ويعني التوافق العالمي أن النظام يعمل في أي مكان في العالم يتم تركيبه فيه. مستوحاة من الأثاث والتصميم الأيقونيين، ومحددة بأشكال ناعمة يمكن الوصول إليها، تحمل المجموعة ألفة أساسية بينما تخلق جماليات مذهلة داخل المساحة.

أدوات تحكم وصمامات متناغمة ، حيث تم تصميم كل جانب بعناية لمنح المستخدمين تجربة استحمام غامرة حقًا، مصممة وفقًا للمواصفات الدقيقة ومعدلة وفقًا للاحتياجات. من خلال اثنين من قواعد الصمامات للاختيار من بينهما، رقمية وميكانيكية، ومصممة بدقة لتلائم معايير السباكة العالمية، ترفع هذه الأنظمة الدقيقة من روتين الاستحمام إلى حدث حسي من المستوى التالي، مما يوسع نهج شركة كوهلر الرائد في الصناعة للاستحمام الرقمي.

المراحيض الذكية، بما في ذلك Numi 2.0 التي تتميز بآلية التنظيف الشخصية والإضاءة والصوت التي يمكن أن تخلق بيئات شبيهة بالمنتجع الصحي داخل المساحة، والفتح / الإغلاق التلقائي، بالإضافة إلى مساعد صوتي مدمج، ومراحيض Veil و Eir و Innate Intelligent التي توفر النظافة الشخصية المثلى وتصميمات ملفتة للنظر وأنيقة.

حمام يبعث على الهدوء ، يقدم تجربة استحمام جذابة من خلال مزيج من الماء والعلاج بالروائح والأضواء والضباب، مستوحى من الاستحمام في الغابة اليابانية.

مجموعة حنفيات الحمام المتوفرة عالميًا، والتي تقدم مجموعة شاملة من صنابير الحمامات والاستحمام، جنبًا إلى جنب مع الملحقات المطابقة والتشطيبات الرائعة لإضفاء لمسة كريمة في مساحة الحمام.

تجمع مجموعة حمام Brazn بين بساطة البساطة والحلول العملية الأنيقة؛ متوفر باللونين الأسود والأبيض اللافت للنظر.

كما تقدم شركة كوهلر تجربة افتراضية في الكابينة الخاصة بها؛ حيث يمكن للضيوف التسجيل الآن على موقع StudioKohler قبل افتتاح 7 يونيو.

بالإضافة إلى ذلك، وتكريماً لأسبوع ميلانو للتصميم، تبرعت كوهلر لمشاريع المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية التابعة لووتر ميشن في إندونيسيا، مما ساعد على توفير المياه المأمونة والصرف الصحي لما يصل إلى 10,000 شخص من خلال 15 مشروعًا في العام 2022. ومن خلال المنتجات المؤثرة والشراكات الملهمة، فإن حملة كوهلر “الإيمان بالمنصة الأفضل” تسعى إلى تحسين جودة الحياة للأجيال الحالية والمستقبلية من خلال التصميم والحرفية والابتكار.

يمكن للضيوف تجربة معروضات شركة كوهلر والعرض الأول في العالم لأغنية “ Divided Layers ” من أداء دانيال أرشام في قاعة بالازو ديل سناتو (عبر سناتو 10) يوميًا من الساعة 12:00 ظهرًا إلى 10:00 مساءً من الثلاثاء 7 يونيو حتى الأحد 12 يونيو.

يمكن لوسائل الإعلام المهتمة بفرص حصرية إعلامية في أي من الموقعين الاتصال بـ العلاقات العامة لكوهلر .

يمكن لوسائل الإعلام الوصول لكتيب الصحافة الخاص بكوهلر في أسبوع التصميم في ميلانو هنا .

نُبذة عن شركة كوهلر

تمتلك شركة كوهلر Kohler Co. ، التي تأسست عام 1873، أكثر من 50 موقع تصنيع حول العالم. وتُعد كوهلر شركة عالمية رائدة في تصميم وابتكار وتصنيع منتجات المطابخ والحمّامات، وأثاث المطابخ والبلاط الفاخر ومنتجات الإضاءة، والمحرّكات والمولّدات وحلول الطاقة النظيفة؛ وتمتلك الشركة وتدير اثنين من أفخم الفنادق ومنتجعات الجولف من فئة الخمس نجوم في كوهلر بولاية ويسكونسن، وبلدة سانت أندروز في اسكتلندا. كما تطور الشركة حلولا لمعالجة القضايا الملحة، مثل المياه النظيفة والصرف الصحي، للمجتمعات المحرومة في جميع أنحاء العالم لتحسين نوعية الحياة للأجيال الحالية والمستقبلية.

للتواصل الإعلامي

فيكي فالديز هافنشتاين

Victoria.valdezhafenstein@ kohler.com