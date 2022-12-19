‫كومارك تحصل على “جائزة الشراكة” من شركة بترول الإمارات الوطنية (اينوك)

كراكوف، بولندا, 19 ديسمبر / كانون أول 2022 /PRNewswire/ — حصلت شركة عالمية مزودة لأنظمة وخدمات تكنولوجيا المعلومات المتقدمة تكنولوجيا، على “جائزة الشراكة” من شركة بترول الإمارات الوطنية (اينوك)، وهي مجموعة رائدة في مجال الطاقة تعمل في صناعة النفط والغاز. واحتفالا بمرور 7+ سنوات من التعاون التجاري الناجح للغاية، تم تقديم الجائزة إلى المؤسس والرئيس والمدير التنفيذي لشركة Comarch SA، البروفيسور يانوش فيليبياك، من قبل ثلاثة ممثلين عن اينوك – زيد القفيدي، العضو المنتدب لشركة اينوك، وطالب الصالح، مدير تسويق التجزئة في اينوك، وسوريافير سينغ، رئيس قسم الولاء في اينوك – خلال زيارتهم لمقر كومارك في كراكوف. بولندا في 23 مايو 2022.

وتقدم اينوك “جائزة الشراكة” للشركات التي كان لأعمالها تأثير كبير على نمو الشركة وتطورها الاستراتيجي. ويغطي الدعم الذي قدمته “كومارك” إلى اينوك على مدى السنوات ال 7+ الماضية العديد من مجالات الأعمال المختلفة، بما في ذلك ولاء العملاء والتسويق، وبالتالي لعب دورًا مهما في مساعدة اينوك على تحقيق العديد من أهداف أعمالها.

وأضاف: “يسلط التعاون مع اينوك الضوء على استراتيجية كومارك التي تركز على بناء شراكات تجارية طويلة الأمد وابتكار منتجات وخدمات تكنولوجيا المعلومات المبتكرة والعملية للغاية. وتظهر الزيارة الأخيرة التي قامت بها سفيرة دولة الإمارات العربية المتحدة، الدكتورة إيمان السلامي، والجائزة التي حصلنا عليها من اينوك، أن كومارك هي واحدة من الشركات الرائدة في مجال تكنولوجيا المعلومات في الشرق الأوسط اليوم”. – هذا ما قاله يانوش فيليبياك، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة Comarch SA.

“لقد كانت زيارتي الأولى إلى مقر كومارك ويجب أن أقول إنه بالنظر إلى حجم العمل الذي تضعه الشركة في الابتكار والبحث والتطوير، فأنا مقتنع بأن الشراكة مع كومارك ستجلب لنا العديد من الفوائد.” – قال زيد القفيدي، العضو المنتدب في اينوك.

برنامج الولاء “ Yes Rewards ” من اينوك، الذي تم ترشيحه ضمن جوائز الولاء الدولية لهذا العام ضمن فئة “أفضل استخدام للجوال والتواصل الاجتماعي”، مدعوم من قبل منصة إدارة الولاء من كومارك لبناء برامج ولاء وحملات تسويقية غامرة. خلال الشهر الأول بعد بدء التشغيل، كان لدى البرنامج أكثر من 200 ألف عضو، بينما حققت كل حملة ولاء معدل دوران أعلى بمقدار 2 إلى 3 مرات والأهم من ذلك، أن اينوك كانت أول شركة تعمل مع كومارك تقرر إنشاء برنامج ولاء رقمي بالكامل مدفوعًا بتطبيق للهاتف المحمول – بدون أي بطاقات مادية.

“توفر لنا منصة إدارة الولاء من كومارك، وهي الأداة التي نستخدمها حاليًا، ما هو أكثر أهمية، وهو – وقت قصير للوصول إلى السوق. إن صناعة النفط والغاز في الشرق الأوسط مليئة بالتحديات وتتطلب تزويد العملاء بعروض فريدة من نوعها من خلال واجهة شاملة وبديهية في نفس الوقت. يجب أن أعترف أن المهام التي حددتها لكومارك أثناء إنشاء تطبيق “ Yes ” لم تكن سهلة. ومع ذلك، فإن النتيجة النهائية تتحدث عن نفسها، فقد حقق برنامج الولاء من اينوك أسرع نمو في العضوية في تاريخ برامج الولاء في دولة الإمارات العربية المتحدة!” – قال سوريافير سينغ، رئيس قسم الولاء في اينوك.

إن التعاون بين اينوك وكوماراك لم ينته بعد. وتجري الشركتان مناقشات حول مواصلة تطوير برنامج الولاء ومشروع الذكاء الاصطناعي جديد يهدف إلى أتمتة بعض عمليات التسويق التي تقوم بها اينوك. وستنتقل الشراكة أيضًا إلى مجالات أعمال أخرى مثل الرعاية الصحية (نقاط التشخيص) وتحليلات الفيديو الذكية.

وأضاف: “من الناحية التاريخية، كانت اينوك العميل الرابع لكومارك في الشرق الأوسط – ولكنها الأولى التي أتيحت لنا فيها الفرصة للمشاركة في عملية تطوير النظام – من مرحلة المشروع الاستشاري. أصبح المشروع الذي بدأناه قبل 7 سنوات نجاحًا تجاريًا كبيرًا. مع مرور الوقت، قمنا بتطوير تعاوننا مع العميل من خلال إضافة وحدات وحزم جديدة من الخدمات الإضافية، بما في ذلك الاستضافة التي يقدمها مركز بيانات كومارك في دبي. نحن نستعد حاليًا لبدء مشروع الذكاء الاصطناعي وتركيب نقطة تشخيص مخصصة لسائقي الصهاريج. سيكون هذا فصلًا جديدًا في شراكتنا”. – هذا ما قاله بارتوش ديمتشوك، نائب الرئيس الأول في كومارك الشرق الأوسط.

لمزيد من المعلومات حول منصة تسويق الولاء الخاصة بكومارك ومشاريع الولاء المختلفة التي تنفذها في الشرق الأوسط، انتقل إلى www.comarch.com .

نبذة عن شركة بترول الإمارات الوطنية (اينوك)

مجموعة شركة بترول الإمارات الوطنية (اينوك) هي شركة عالمية رائدة في مجال النفط والغاز تعمل عبر سلسلة القيمة لقطاع الطاقة. وتقدم المجموعة خدماتها لآلاف العملاء في 60 سوقًا، وتوظف قوة عاملة تضم أكثر من 9000 موظف، وتعمل على نشر خدمة العملاء ذات المستوى العالمي وأحدث الابتكارات والتقنيات وأفضل الممارسات من أجل التنمية الاجتماعية والاقتصادية في دولة الإمارات العربية المتحدة.

نبذة عن كومارك

كومارك هي مزود عالمي للحلول والخدمات البرمجية المتقدمة وسهلة الاستخدام المصممة لمساعدة الشركات اليوم على دفع أداء الأعمال وزيادة قيمة عمر العميل وتحسين عائد الاستثمار. ومن بين عملاء ولاء كومارت خطوط جيت بلو الجوية، ومطار هيثرو، والخطوط الجوية الفيتنامية، ومجموعة خطوط لاتام الجوية، و BP ، وكارفور، وغاليري لافاييت، وأوشان، وترو فاليو.