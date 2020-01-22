كوغنيت بيوسيرفيسز تستكمل تمويل السلسلة بي وتكمل الاستحواذ على شركة كوبرا بيولوجيكس

ميمفيس، تينيسي، 22 كانون الثاني/يناير، 2020 / بي آر نيوزواير / — أعلنت شركة كوغنيت بيوسيرفيسز، وهي شركة بارزة متخصصة في تطوير العقود والتصنيع متخصصة في الخلايا ومنتجات علاج الخلايا، أنها أكملت الاستحواذ على شركة كوبرا بيولوجيكس، وهي شركة بارزة متخصصة في تطوير العقود والتصنيع متخصصة في توفير خدمات تطوير وتصنيع الحمض النووي بلازميد والناقلات الفيروسية.

قادت الشركة المساهمة الحالية فيكوغنيتإي دبليو هيلثكير بارتنرز والمستثمرون المشاركون في الاستثمار فيكوغنيتوتمويل شراء شركة كوبرا، بمشاركة شركة ميديفيت بارتنرز.

ومع إضافة خبرة كوبرا المتخصصة فيدي أن أيه (الحمض النووي) لبلازميد والناقلات الفيروسية والبروتين والميكروبات، من التطوير إلى النهاية، تتمتعشركة كوغنيتبموقع جيد كمزود عالمي رائد للخدمات لتقديم حلول تطوير وتصنيع الأدوية للخلية والجينات وصناعة العلاج المناعي والطب التجديدي في جميع أنحاء العالم.

تمتلك كوبرا بيولوجيكس مرافق cGMP في المملكة المتحدة والسويد. تشغلكوغنيتمنشأة تصنيع تبلغ مساحتها 80،000 قدم مربع في مدينة ممفيس بولاية تينيسي، ومرفق تطوير متخصص في مدينة بلتيمور.

وقال ج. كيلي غانجي، الرئيس التنفيذي لشركةكوغنيت: “إننا سعداء جميعًا بإغلاق هذه الصفقة والبدء في تقديم عرض القيمة المشتركة. إن خبرةكوغنيت-كوبراالمدمجة والبنية التحتية والبصمة الجغرافية للشركتين تضع الشركتين فورا في موقع لتلبية احتياجات السوق الحالية والمستقبلية بشكل أسرع وفعال وشامل، مع تركيزنا على امتلاك وتحسين الجوانب المعقدة في سلسلة التوريد. وبدعم هذا الاستحواذ فإننا نعمل على توسيع قدراتنا التجارية لتوفير خيار فريد وقابل للتطوير بشكل فعال لتطوير وتصنيع الأدوية لعملائنا ومرضاهم “.

تدعم هذه المعاملة أيضًا مهمةكوغنيتلتلبية احتياجات المستهلك النهائي لخدماتها – المرضى ذوي الاحتياجات الطبية غير الملباة مع الحفاظ على التركيز على توفير الوصول السريع إلى قدرات التصنيع المتقدمة المدمجة في بيئة تصنيع قابلة للتطوير.

حول كوغنيت بيوسيرفيسز إنك

كوغنيتهي مؤسسة ديناميكية تعتمد على النتائج وتركز على توفير أوسع مجموعة من خدمات التسويق للطب التجديدي والعلاج المناعي الخلوي وشركات العلاج بالخلايا المتقدمة. توفركوغنيتمزيجًا فريدًا من الخدمات المخصصة للشركات عبر جميع نقاط التطوير السريري والتجاري والمتخصصة في التجارب السريرية من منتصف إلى أواخر المرحلة ودعم عملائنا من خلال توسيع نطاق المنتجات في التصنيع التجاري. تطبقكوغنيتمعارف وخبرات فرق العمل والعلمية والفرق التقنية الخاصة بها من أجل تطوير منتجات ذاتية التوحيد والخلق بنجاح عبر منصات تقنية متعددة الخلايا من البداية إلى النهاية. http://www. cognatebioservices.com

حول كوبرا بيولوجيكس :

كوبرا بيولوجيكسهي شركة دولية رائدة في مجال تطويرتطوير العقود والتصنيع متخصصة في الخلايا ومنتجات علاج الخلايامع مرافق معتمدة من برنامج الرصد العالمي في كل من السويد والمملكة المتحدة ولديها سجل حافل في خدمة قاعدة عملائنا العالمية. نحن نقدم مجموعة واسعة من الخدمات المتكاملة والقائمة بذاتها للسوق السريري والتجاري. كمزود موثوق به وشريك رئيسي في عملية تطوير الأدوية وتسويقها، نفخر بتميزنا في التصنيع ومجموعة شاملة من الخدمات المقدمة إلى صناعات الأدوية والتكنولوجيا الحيوية. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة: www.cobrabio.com

حول إي دبيلو هيلث بارتنرز

مع ما يقرب من 4 مليارات دولار تم جمعها منذ إنشائها، تعدإي دبيلو هيلث بارتنرزواحدة من أكبر وأقدم شركات الاستثمار في قطاع الرعاية الصحية الخاصة وتسعى للقيام باستثمارات في نمو الأسهم في شركات الرعاية الصحية ذات المرحلة التجارية السريعة النمو في مجال الأدوية والأجهزة الطبية والتشخيصات والتكنولوجيا، وتمكين قطاعات الخدمات في الولايات المتحدة وأوروبا. منذ تأسيسها في عام 1985، حافظتإي دبيلو هيلث بارتنرزعلى التزامها الفريد بقطاع الرعاية الصحية وهي تستثمر طويل الأجل في أكثر من 150 شركة للرعاية الصحية، تمتد عبر القطاعات والمراحل والجغرافيا. يتكون فريق الشركة من أكثر من 20 من كبار المتخصصين في الاستثمار ولديهم مكاتب في بالو ألتو وهيوستن ونيويورك ولندن. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة: www.ewhealthcare.com

حول ميديفيت بارتنرز

ميديفيت بارتنرز هي شركة مساهمة خاصة ورأس مال مغامر تركز على الاستثمار في مجال التكنولوجيا الحيوية / الرعاية الصحية في آسيا وأميركا الشمالية. والشركة في وضع جيد لالتقاط فرص الاستثمار في الرعاية الصحية المتزايدة بين آسيا وأمييكا الشمالية، وتتطلع إلى التحكيم في مزايا الاستثمار الفريدة عبر الحدود. بينما أغلقت ميديفيت بارتنرز صندوقها الثالث، سرعان ما اكتسبت سمعة طيبة في توفير إمكانية الوصول إلى الدائرة الداخلية لنقابات كبار الخبراء وعروض علوم الحياة الناجحة في آسيا وأميركا الشمالية.

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