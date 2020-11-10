كن الأكثر أناقة وتألقاً في يوم العزّاب هذا العام

إليك 11 سبباً ليكون هاتف أوبو رينو4 برو 5G برفقتك يوم 11-11

دبي، الإمارات العربية المتحدة، 10 نوفمبر 2020 – تتنوع احتفالات العشاق والأزواج حول العالم، من يوم الفالنتاين إلى الذكرى السنوية للزواج وغيرها، ولكن للعازبين نصيب أيضاً في الاحتفال، حيث يصادف يوم 11 نوفمبر من كل عام اليوم العالمي للعزّاب، وفيه يحتفي أولئك الذين لم يلتقوا بشريك حياتهم بعد بحياة العزوبية. بدأ تقليد يوم العزّاب من الصين في بدايات التسعينيات من القرن الماضي، وسرعان ما انتشر ليتحول إلى ظاهرة عالمية، يحتفي فيها العزّاب بحياتهم، ويقدمون الهدايا لأنفسهم بدل انتظار من يقدمها لهم.

وانطلاقاً من تبينها لروح الشباب وتطلعاتهم، تقدم أوبو أفضل ما يمكن أن يهديه العازب لنفسه في هذه المناسبة، وهو هاتف رينو4 برو 5G الذي “يعبر عنك كما أنت”. يتميّز رينو4 برو 5G بمواصفات عديدة وفريدة تضعه في مقدّمة هواتف سلسلة رينو4 الجديدة التي أطلقتها أوبو مؤخراً، ويعدّ الهدية المثالية ليوم العزّاب، حيث يتيح التقاط أجمل الصور وأعلاها جودة في الليل والنهار ومهما كانت ظروف الإضاءة.

إليكم 11 سبباً ليكون رينو4 برو 5G رفيقكم يوم 11-11:

1. تصميم يلائم عشاق الأناقة العصرية: هاتف رينو4 برو 5G هو من بين أجمل الهواتف التي يمكن أن تحملها في مثل هذا اليوم. تصميم نحيف وخفيف الوزن ومريح للحمل والاستخدام، ويأتي مع لونين لا مثيل لأي منهما في أي هاتف آخر. تم تصميم اللون الأزرق السماوي بالشراكة مع معهد بانتون للألوان، وباستخدام تقنية رينو جلو Reno Glow الفريدة لدى أوبو والحاصلة على براءة اختراع. أما اللون الأسود الفضائي فيتميز بالقوة واللمعانمع وجود أحرف كلمة أوبو بتصميم مونوغرام الذي يمنح الهاتف مظهراً فريداً تحت الضوء.

2. إذا كنت تخطط للاستمتاع بمشاهدة فيلم مميّز، أو سلسلة حلقات من مسلسلك المفضل في يوم العزّاب، فهاتف رينو4 برو 5G هو رفيقك المثالي، خاصّةً مع معالج كوالكوم سنابدراغون 765G الجبار و12 جيغابايت من الذاكرة العشوائية إلى جانب 256 جيغابيات من الذاكرة الداخلية. أما الشاشة فتأتي بقياس 6.5 إنش وتقنية AMOLED، مع انحناءات ثلاثية الأبعاد على الجوانب ومعدل تحديث 90 هرتز، لتكون أفضل شاشة لهذه الأمسية. فما عليك سوى الاسترخاء والاستمتاع بما تحضره!

3. هل تبحث عن الاسترخاء في يوم العزّاب؟ تقدم لك أوبو عبر جهاز رينو4 برو 5G تطبيق OPPO Relax، الذي يغمرك بأصوات الطبيعة ليمنحك الأجواء المريحة التي تبحث عنها. وبفضل تقنية Dolby Atmos® الصوتية المتقدمة والسماعات الستريو، ستحصل على أفضل جودة صوت محيطي لأفضل تجربة على الإطلاق.

4. ومع عودة الطقس الجميل إلى المنطقة، قد تختار أن تخرج لقضاء وقت ممتع، حيث تنتظرك العديد من الخيارات. فإذا لم تكن في المزاج الذي يسمح لك بالاختيار، ما عليك سوى استخدام تطبيق مساعد اتخاذ القرارات من أوبو (Decision Spinner)، الذي سيختار لك المكان الذي ستقضي فيه يوم العزّاب. حضّر نفسك مسبقاً مع الموسيقى المفضلة لديك، والتي يمكن أن تخزينها في رينو4 برو 5G بفضل ذاكرته الداخلية سعة 256 جيغابايت. وما عليك بعد ذلك سوى تشغيل تطبيق الخرائط لتأخذك إلى وجهتك!

5. لا تسمح ليوم العزّاب أن يمر مرور الكرام! التقط ذكرياتك باستخدام أفضل كاميرا في هاتف متحرك اليوم. يقدم هاتف رينو4 برو 5G أربع كاميرات، الرئيسية بدقة 48 ميجابيكسل، والثانية كاميرا مع عدسة عريضة بدقة 12 ميغابكسل (بمستشعر IMX708 من سوني)، وكاميرا ثالثة للتصوير عن بعد بدقة 13 ميجابيكسل، وكاميرا أمامية بدقة 32 ميجابيكسل. كما يتيح الهاتف تسجيل مقاطع الفيديو أثناء المشي بفضل خاصية فيديو فائق الثبات (Front Steady Video) في الكاميرا الأمامية، والتي تمنح الفيديو ثباتاً منقطع النظير.

6. ولأنه يوم العزّاب، ولست برفقة شريك الحياة، فأنت تستحق أن تكون برفقة جهاز يفهمك تماماً. يقدم هاتف رينو4 برو 5G مستويات متقدمة من الذكاء الاصطناعي، تتيح له توقع سلوك المستخدم والتطبيقات التي سيستخدمها في كل وقت، لتحضيرها مسبقاً في الخلفية وتسريع تحميلها.

7. احتفل بيوم العزّاب وانطلق في تجارب جديدة كلياً! اهرب من زحام المدينة واستمتع بالصفاء والهدوء. ولا تقلق من فقدان الاتصال، فرفيقك في يوم 11-11 لن يسمح لذلك بالحصول. يوفر هاتف رينو4 برو 5G خاصية التبديل الذكي للهوائي المحيطي 360 درجة 2.0، بالإضافة إلى التقنية الذكية لاختيار الشبكة، ما يضمن تجربة اتصالات مُستقرة عبر شبكة الجيل الخامس في كل وقت. تسمح هذه التقنية بتغيير وضعية هوائيات شبكتي الجيل الرابع والخامس، مع تحسين الاتصال حتى في ظروف الإشارة الضعيفة، والاستفادة القصوى من شبكة الجيل الخامس.

8. هل ترغب بقضاء يوم العزّاب مع رفيق لن يخذلك أبداً؟ أوبو رينو4 برو 5G سيقدم لك كل ما تحتاجه حتى في أصعب ظروفه! وحتى لو وصل مستوى البطارية إلى 5%، سيسمح لك وضع توفير الطاقة الفائق بما يصل إلى 77 دقيقة اتصال، أو 100 فيديو قصير أو 90 دقيقة من المحادثات الفورية. وبوجود الشحن فائق السرعة SuperVOOC 2.0 بقدرة 65 واط من أوبو، تكفي 36 دقيقة لشحن بطارية هاتف أوبو رينو4 برو 5G من الصفر إلى الشحن الكامل.

9. هل هناك ما هو أجمل من مشاهدة منظر غروب الشمس؟ التقط أجمل صورة لهذا المنظر باستخدام تقنية التركيز التلقائي عبر الليزر LDAF في هاتف أوبو رينو4 برو 5G وانشرها مباشرة على إنستاجرام. تعد هذه التقنية الأسرع في التركيز التلقائي اليوم، وتسمح استخدام التركيز التلقائي في ظروف الإضاءة المنخفضة خلال فترة زمنية أقصر بكثير وبسرعة أكبر بنسبة 142%، لذلك فهي المثالية لتصوير مشهد الغروب.

10. احصل على فيديوهات استثنائية بفضل الوضع السينمائي لتصوير الفيديو في هاتف أوبو رينو4 برو 5G، وهو الوضع الذي يوظّف فيه الجهاز كل تقنياته لتقديم أجمل صورة عنك. للمبتدئين، يأتي الهاتف مع تطبيق Soloop المجاني لتحرير الفيديو وتقديم تأثيرات سينمائية مباشرة تجعل من مقاطع الفيديو التي تنشرها استثنائية بمعنى الكلمة.

11. وبعد غروب الشمس، وعندما تطلق المدينة العنان لأضوائها الساحرة، يأتي دور خاصية الفيديو بالنمط الليلي الفائق في هاتف أوبو رينو4 برو 5G، والذي يقدم إضاءة لا تصدق حتى في عتمة الليل. ومع خاصية الفيديو بالمدى الديناميكي العالي Live HDR، يمكن التقاط أجمل مقاطع الفيديو لأهم معالم المدينة، مع الحفاظ على توازن الضوء المثالي وتقديم أجمل ألوان وأعلى جودة. أما إذا لم تقرر الخروج إلى المدينة في يوم العزّاب، فيمكنك بفضل خاصية الفيديو بالنمط الليلي الفائق التقاط أجمل صور السيلفي حتى في ظروف الإضاءة المنخفضة.

يتوفر هاتف رينو4 برو 5G الجديد لدى كافة متاجر التجزئة ومنصات التجارة الإلكترونية الرئيسية في الإمارات العربية المتحدة، بسعر 2,499 درهم إماراتي. احصل على أفضل رفيق في يوم العزّاب من أوبو!

لمزيد من التفاصيل يرجى التواصل مع

لوسي عزيز

المديرة الإقليمية للعلاقات العامة

أوبو

البريد الإلكتروني: lucy.aziz@oppo.ae

لمحة عن أوبو

تأسست أوبو في عام 2004، وتعد من أبرز الأسماء الرائدة عالمياً في مجال التكنولوجيا، حيث تشتهر بتركيزها على التقنيات المبتكرة واللمسات الفنية المتميزة في التصميم.

وتهدف أوبو إلى بناء منظومة متعددة المستويات من الأجهزة الذكية، تواكب من خلالها عصر الاتصالات الذكية الذي نعيشه. وتعتبر الهواتف الذكية التي تنتجها أوبو منصةً لتقديم محفظة متنوعة من الحلول الذكية والرائدة، على مستوى الأجهزة والنظام والبرمجيات. ولتحقيق هذا الهدف، أطلقت أوبو في عام 2019 خطة على مدى ثلاثة أعوام، لاستثمار 7 مليار دولار أمريكي في مجال الأبحاث والتطوير، لابتكار تقنيات تسهم في تعزيز إمكانيات التصميم.

وتبذل أوبو جهوداً دائمة لوضع منتجات تتميز بأعلى مستويات التطور التكنولوجي ضمن تصاميم جمالية مميزة وفريدة في متناول المستخدمين في مختلف أرجاء العالم، وذلك انسجاماً مع فلسفة العلامة التي تتمحور حول الريادة والشباب والقيم الجمالية، حيث تلتزم أوبو بتحقيق هدفها في منح المستخدمين الاستثنائيين إمكانية الإحساس بجمال التكنولوجيا.

وركزت أوبو، خلال العقد الماضي، على تصنيع هواتف ذكية تتميز بإمكانيات تصوير غير مسبوقة، حيث أطلقت أول هواتفها في 2008، وأطلقت عليه اسم سمايل فون، وكان بداية انطلاقها في سعيها الدائم نحو الريادة والابتكار. ووجهت العلامة اهتمامها على الدوام على احتلال مركز الصدارة، وهو ما نجحت في تحقيقه عبر تقديم أول هاتف ذكي مزود بكاميرا دوارة في عام 2013، فضلاً عن إطلاق أنحف هاتف ذكي في عام 2014، كما كانت أول شركة تقدم تكنولوجيا بيريسكوب في كاميرا الموبايل، أتاحت لها تقديم خاصية التقريب خمس مرات وتطوير أو هاتف ذكي تجاري متوافق مع شبكات اتصالات الجيل الخامس في أوروبا.

وتحتل أوبو اليوم المرتبة الرابعة بين علامات الهواتف الذكية، حيث توفر منتجات تقنية متميزة لقاعدتها العالمية من المستهلكين عبر الأجهزة الذكية وواجهة المستخدم ColorOS وخدماتها الإلكترونية مثل أوبو كلاود وأوبو+.

وتقدم أوبو خدماتها ومنتجاتها في أكثر من 40 دولة، كما تدير ستة معاهد للأبحاث وأربعة مراكز للبحث والتطوير موزعة في مختلف أنحاء العالم، من سان فرانسيسكو غرباً وصولاً إلى شنجن شرقاً. كما افتتحت الشركة مركزاً دولياً للتصميم في لندن، وتلعب هذه المراكز كافة دوراً محورياً في ابتكار أحدث الحلول التقنية التي تسهم في رسم ملامح مستقبل الهواتف الذكية وقطاع الاتصالات الذكية.

لمحة عن أوبو الشرق الأوسط وأفريقيا

دخلت أوبو سوق منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في عام 2015، عبر تأسيس مكتب إقليمي لها في العاصمة المصرية، القاهرة. وبعد النجاح الكبير الذي حققته مبيعات الشركة خلال عامها الأول من وجودها في القاهرة، أطلقت أوبو خطط توسع طموحة في المنطقة، حيث أطلقت عملياتها في الإمارات العربية المتحدة في عام 2019. تتمتع أوبو حالياً بحضور فعلي في أكثر من 12 سوقاً في المنطقة، بما فيها مصر والجزائر وتونس والمغرب والإمارات العربية المتحدة والمملكة السعودية وسلطنة عُمان والكويت والبحرين وكينيا ونيجيريا وشرق المتوسط.

وسعياً لتعزيز حضورها في المنطقة وتماشياً مع استراتيجيتها لتكييف منتجاتها مع متطلبات الأسواق المحلية، زادت أوبو من استثماراتها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عبر تأسيس معمل في الجزائر في عام 2017. وأصبحت الشركة بذلك أول علامة تجارية صينية تؤسس منشأة صناعية في منطقة شمال أفريقيا. وعملت أوبو على تطوير وتحسين منتجاتها بناء على متطلبات الجمهور المستهدف وآرائه في كل منطقة، كما حرصت دوماً على تخصيص حملاتها الترويجية وفقاً للثقافة المحلية، وما يناسب فئة المستهلكين الشباب في كل دولة. كما تحرص الشركة على الدوام على العمل مع فرق محلية للتعرف بشكل أفضل على المستهلكين المحليين وتوفير خدمات على أعلى مستوى من الجودة.

وبدأت أوبو خلال العام الماضي بتعديل خط منتجاتها بما يتلاءم مع منطقة الشرق الأوسط تحديداً، حيث أطلقت هاتفها الذكي الرائد ضمن سلسلة أوبو فايند X وطرحت سلسلة هواتف أوبو رينو. وستواصل أوبو تطوير خط منتجاتها المحلية لتوفير المزيد من سلاسل الهواتف الممتازة للمستهلكين في المنطقة.

وتعمل أوبو، انطلاقاً من مكانتها كشركة عالمية رائدة في مجال الابتكار والتكنولوجيا، على اتباع أعلى معايير الاستدامة للحفاظ على البيئة لأجيال المستقبل، وسعت إلى إحداث تغييرات إيجابية عبر إطلاق مبادرات اجتماعية وإنسانية محلية، فضلاً عن الحملات الخيرية.

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