‫كندا تصدر تقريرها الجديد عن محصول القمح لعام 2022

كما يقول دين دياس، الرئيس التنفيذي لشركة الحبوب الكندية، “يوفر تقرير محصول القمح الجديد لعملائنا البيانات التقنية حول ما يمكن أن يتوقعوه من محصول هذا العام”. “تم إصدار تقرير 2022 اليوم ويسعدنا أن نشارك أن كندا تتمتع بجودة ممتازة في جميع فئات القمح.”

تم تصنيف نسبة عالية من محصول القمح لعام 2022 في أعلى مرتبتين، مع محتوى عالي من البروتين في جميع فئات القمح الكندية.

فأكثر من 90% من محصول كندا ويسترن ريد سبرينج ( CWRS ) قد حصل على المرتبة رقم 1 ورقم 2، بمحتوى البروتين أعلى من المتوسط.

و80% من كندا ويسترن أمبر دوروم ( CWAD ) قد حصلت على المرتبة رقم 1 ورقم 2، بمحتوى البروتين أعلى من المتوسط.

وأكثر من 90% من كندا براري سبرينج ريد ( CPSR ) قد صنفت بالمرتبة رقم 1 ورقم 2، بمحتوى البروتين الجيد.

و99% من كندا إيسترن سوفت ريد وينتر ( CESRW ) بالمرتبة رقم 2 أو أعلى مع أرقام منخفضة عالية متسقة ونوعية ممتازة.

بعد ظروف الجفاف التي خفضت إنتاج القمح الكندي في عام 2021، عاد إنتاج عام 2022 إلى أحجام أعلى من المتوسط. وهذا العام، أنتجت كندا 34.7 مليون طن من القمح، بزيادة قدرها 55% عن العام الماضي.

يقول دياس: “توفر الزراعة الكندية حبوبًا متسقة ومستدامة وعالية الجودة للمساعدة في دعم الأمن الغذائي في الداخل وفي جميع أنحاء العالم”.

يتم إعداد تقرير المحاصيل الجديدة وتقديمه بالشراكة مع لجنة الحبوب الكندية وأعضاء سلسلة القيمة ولجان المزارعين الإقليمية. وفي خريف هذا العام، تلقت شركة الحبوب الكندية عينات تقييم الحصاد من تسعة مصدرين للحبوب. واستعرض المركز العينات التي قدمها المزارعون في غرب كندا، في حين استعرض مزارعو الحبوب في أونتاريو قمح أونتاريو.

في الأسابيع المقبلة، سيتم مشاركة تقرير محصول القمح الجديد لعام 2022 شخصيًا عندما يسافر وفد يمثل سلسلة قيمة الحبوب إلى أكثر من 15 دولة في آسيا وأمريكا اللاتينية وأوروبا وأفريقيا والشرق الأوسط.

ويضيف دياس قائلًا، “من المهم إبقاء عملائنا في جميع أنحاء العالم على اطلاع على الجودة التي يمكن أن يتوقعوها أثناء اتخاذهم قرارات الشراء”. “لا تزال جودة القمح الكندي رائعة.”

تفضّل بالاطلاع على تقرير المحاصيل الجديدة لعام 2022 حول محصول القمح الجديد لعام 2022 في كندا وتنزيل ملخص محصول 2022.

شاهد: Cereals Canada CEO Dean Dias and Doug Chorney, Chief Commissioner, Canadian Grain Commission, introduce the 2022 New Wheat Crop Report

الحبوب الكندية هي جمعية صناعية وطنية غير ربحية تمثل سلسلة قيمة الحبوب الكندية. نحن نقدر العلاقات ونعمل مع الحكومة وأصحاب المصلحة لتوفير المعلومات التقنية المتخصصة في الوقت المناسب وتقديم أفضل تجربة للعملاء في فئتها. نحن ملتزمون بدعم سلسلة قيمة الحبوب الكندية بما في ذلك المزارعين والمصدرين والمطورين والمعالجين وعملائنا في جميع أنحاء العالم مع التركيز على التجارة والعلوم والاستدامة.

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الفيديو – https://www.youtube.com/watch? v=AnrQEJy4m4k

الصورة – https://mma.prnewswire.com/ media/1954661/Cereals_Canada_ Canada_Releases_its_2022_New_ Wheat_Crop_Report.jpg

الصورة – https://mma.prnewswire.com/ media/1954662/Cereals_Canada_ Canada_Releases_its_2022_New_ Wheat_Crop_Report.jpg