‫كل الأنظار تتجه نحو المستقبل في الوقت الذي تتطلع فيه داشينج إلى أن تصبح منطقة ابتكار

أطلقت المنطقة الاقتصادية لمطار بكين داشينغ الدولي ( BDIAEZ ) مسابقة ابتكار لاستكشاف مدن المستقبل حيث تطمح إلى أن تصبح “مطارًا” عالميًا – منطقة حضرية تتمحور حول المطار – على مدى العقود القليلة المقبلة.

بدأت مسابقة “مستكشف مدينة المستقبل” العالمية للابتكار في 27 مايو وستستمر حتى أواخر أغسطس.

ويركز الحدث على أربعة مواضيع هي التنمية الخضراء منخفضة الكربون، والشمولية الثقافية، والاستهلاك الجديد، والتكنولوجيا الذكية، وهو مصمم لجمع مقترحات للتنمية الحضرية، وتحفيز الابتكار في السياسات والتكنولوجيا ونماذج الأعمال، والمساعدة في تخصيص الموارد ومطابقتها، وفقا لما ذكرته اللجنة الإدارية لـ BDIAEZ ، وهي الجهة المنظمة للمسابقة.

فعلى سبيل المثال، يبحث قطاع التكنولوجيا الذكية عن أحدث التقنيات والنماذج والمقترحات التي تعمل على تحسين إدارة المنطقة وخدماتها والمساعدة في بناء مدينة ذكية.

نرحب بالعلماء الشباب والطلاب ومعاهد البحوث وكذلك شركات التكنولوجيا والشركات الناشئة من الداخل والخارج لعرض أفكارهم ومشاريعهم.

وقال المنظم إن BDIAEZ في منطقة داشينغ في بكين، التي تتمحور حول مطار بكين داشينغ الدولي، ستكون بمثابة حقل تجريبي وتوفر الدعم لكبار المتسابقين، مما يعزز تصنيع مشاريعهم وإطلاقها.

وأضاف المنظم أنه بالإضافة إلى الجوائز، سيتم التوصية بها للمستثمرين وتلقي التوجيه من قادة الصناعة والأكاديميين المشهورين.

وتعد هذه المسابقة جزءًا من الفعاليات التي أقامتها BDIAEZ مؤخرًا حيث تدعو إلى وضع خطط وتصاميم لتطوير المركز الدولي للمطابقة والتقييم والاستهلاك. ويهدف المشروع إلى تعزيز أعمال المؤتمرات والمعارض، فضلًا عن تحفيز الاستهلاك.

تغطي المنطقة الأساسية ل BDIAEZ حوالي 150 كيلومترًا مربعًا، بما في ذلك 50 كيلومترًا مربعًا في بكين والباقي في مقاطعة خبي المجاورة للمدينة. سيتم وضع مركز C&E والاستهلاك الدوليين في المنطقة الشرقية من قسم بكين.

وافق مجلس الدولة على إنشاء المنطقة الاقتصادية في عام 2016، مع الأهداف الاستراتيجية المتمثلة في تطويرها إلى منطقة ناقل وظيفي للتبادل الدولي، ومنطقة رائدة لتكنولوجيا الطيران الوطنية، ومنطقة تجريبية للتنمية المنسقة لبكين وتيانجين ومقاطعة خبي، وفقًا للجنة الإدارية.

من خلال الاستفادة من المطار والسياسات التفضيلية للمناطق الوظيفية، تقوم BDIAEZ ببناء مركز يتم فيه جمع الموارد العالمية بالإضافة إلى قوة دافعة جديدة للنمو الاقتصادي الإقليمي.

وقد تبلور النمط الصناعي الشامل لـ BDIAEZ ، مع صناعة الحياة والصحة كرائد، والخدمات الراقية وأمن الطيران كأساس، فضلًا عن الجيل الجديد من تقنيات المعلومات والمعدات المتقدمة كاحتياطي.

وقد تم إطلاق ستة مجمعات صناعية كبرى، بما في ذلك مركز خدمات الابتكار في منطقة التجارة الحرة، ومجمع التصنيع الذكي للمعدات الطبية، وحاضنة الطب الحيوي، ومجمع الأعمال الدولي.

BDIAEZ هي المنطقة الوحيدة في بكين التي تتبنى سياسات مواتية لمنطقة التجارة الحرة وحديقة Zhongguancun للعلوم، وهي منطقة تجريبية عالية التقنية في العاصمة، مع اتباع استراتيجيات المدينة لفتح قطاع خدماتها.

ولدى اللجنة الإدارية ل BDIAEZ الآن 80 حقًا إداريًا، مع تفويض 49 من حكومة مقاطعة داشينغ و 31 من السلطات البلدية.

وقد أحرز تقدم ملحوظ في تهيئة بيئة مواتية للأعمال التجارية مع تبسيط إجراءات الموافقة وتحسين الخدمات.

كما تقدم BDIAEZ مساعدات فردية للشركات التي تواجه صعوبات، مع إنشاء منصة خدمة عبر الإنترنت لتعزيز كفاءة الموافقات.

وتخطط المنطقة الاقتصادية لتوقيع 20 مشروعًا ضخمًا وطرح ستة منها في الإنتاج هذا العام، وفقًا للجنة الإدارية.

وستواصل المضي قدما في الإصلاحات، وتنمية الصناعات الموجهة نحو التصدير، والمساعدة في ضمان التشغيل السلس للمطار.

بحلول عام 2035، سيتم بناء منطقة اقتصادية حديثة وذكية وصديقة للبيئة. وستلعب دورًا حيويًا في تعزيز التنمية الإقليمية عالية الجودة، وفقًا لخطة التنمية في المنطقة.

ومن المتوقع أن يصبح مطار بكين داشينغ الدولي مركزًا دوليًا للطيران بحلول تلك المرحلة، مع إنتاجية سنوية للمسافرين تصل إلى 100 مليون مسافر.

مسابقة “مستكشف مدينة المستقبل” العالمية للابتكار مفتوحة الآن للتسجيل.

يرجى النقر على الرابط التالي للتسجيل: https://www.wenjuan.com/s/ YRN32a8/

الصورة – https://mma.prnewswire.com/ media/1846197/Beijing_Daxing_ International_Airport_ Economic_Zone.jpg