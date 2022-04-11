‫كفيف يصل إلى نصف نهائيات مسابقة عالمية بالسعودية مخصصة لأجمل الأصوات في قراءة القرآن

الرياض, 11 أبريل / نيسان 2022 /PRNewswire/ — تألق كفيف مشارك في مسابقة عالمية بالسعودية، مخصصة لقراءة القرآن ورفع الأذان بالاعتماد على الصوت وحسب، دون أي أدوات موسيقية، حيث وصل إلى نصف النهائيات من بين أكثر من 40 ألف متقدم للمسابقة من 80 دولة حول العالم، عبر تمكّنه أمام اللجنة التحكيمية من تطبيق أحكام الأداء الصوتي ومراعاته استخدام الطبقات الصوتية في المواضع المناسبة لها.

وتُقدر الجائزة المالية للمسابقة بنحو 3.2 ملايين دولار، وهي الأكبر من نوعها في تاريخ مسابقات المواهب من هذا النوع حول العالم، خاصة في الجانب ذي الطابع الديني، حيث يحصل الفائز الأول بأجمل صوت في قراءة القرآن على مبلغ 1.3 مليون دولار، في حين يحصل الفائز الأول في رفع الأذان للصلاة على مبلغ 533 ألف دولار، وتوزع باقي الجوائز على 6 متسابقين آخرين.

وأكد المتسابق يونس غربي القادم من مملكة المغرب إلى الرياض عاصمة السعودية، أنه عاش حياته وأيام مراهقته يحفظ القرآن بالتلقين، من خلال الاستماع والتكرار، حتى حفظه وأصبح يتنافس في المسابقات القرآنية التي يشارك بها.

وتُبث المسابقة، التي تأتي تشرف عليها هيئة الترفيه في السعودية، ضمن برنامج أُطلق عليه اسم “عطر الكلام” على التلفزيون الحكومي السعودي الرسمي تزامنًا مع شهر رمضان، حيث شهدت المسابقة تصفيات عديدة ومراحل كثيرة حتى وصل عدد المتأهلين إلى 36 مرشحًا للفوز بجائزة المسابقة.

الصورة – https://mma.prnewswire.com/ media/1794490/Yunus_Gharbi.jpg