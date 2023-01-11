كشف معرض كانتون النقاب عن مكانه الموسع، ليصبح أكبر مجمع معارض في العالم

غوانزو، الصين، 11 يناير/كانون الثاني 2023 / PRNewswire / — أدى التوسع في مجمع معرض الاستيراد والتصدير الصيني (“مجمع معرض كانتون”) إلى افتتاحه لأول مرة. مع قاعة من أكبر قاعات المعارض في العالم والأقسام الوظيفية المتنوعة، أصبح مجمع معرض كانتون أكبر مجمع معارض في العالم.

بدأ إنشاء التوسعة في دجنبر/كانون الأول 2020، بما في ذلك أربعة مجالات وظيفية: قاعات المعارض ومركز المؤتمرات ومركز الإدارة وقاعة التسجيل. هذا هو أكبر مشروع توسع في تاريخ مجمع معرض كانتون، بمساحة بناء إجمالية تبلغ حوالي 560 ألف متر مربع، أي ما يعادل 78 ملعب كرة قدم مستوفٍ للمعايير الدولية. بعد الانتهاء، سيغطي معرض كانتون مساحة تزيد عن 1.62 مليون متر مربع، مضيفًا ما يقرب من 6000 كشك.

حتى الآن، تم وضع قاعات العرض الجديدة وقاعة التسجيل الشرقية للمكان الموسع قيد الاستخدام بعد الانتهاء. لا يزال مركز المؤتمرات قيد الإنشاء ومن المتوقع أن يكتمل في عام 2023.

يلتزم بناء مجمع معرض كانتون الموسع بمفهوم التشغيل الموفر للطاقة باستخدام تقنيات حماية البيئة منخفضة الكربون المطبقة بطريقة شاملة. يعزز معرض كانتون مفهوم التصميم الأخضر لاختيار المعدات ذات الاستهلاك المنخفض للطاقة واعتماد الأنظمة الذكية. يمكن لمجمع معرض كانتون من خلال تحسين كفاءة الموارد المستخدمة، توفير المساحة والمياه والمواد والطاقة، وتحقيق هدف أكبر لخفض انبعاثات الكربون.

قال ما جيايينغ، أحد موظفي مجموعة مركز التجارة الخارجية الصينية المحدودة: “إنه يمثل بداية استئناف معرض كانتون الكامل للعمل مع الانتهاء من المنطقة د الجديدة،… مقارنة بالمكان السابق، تفوقت المساحة الموسعة على كل من البرامج والأجهزة، بما في ذلك استخدام المعدات الذكية، وقاعة المعارض الخالية من الأعمدة، ومركز المؤتمرات، بالإضافة إلى غرفة الاجتماعات متعددة الوظائف، مما حقق قفزة أخرى في وظائف وحجم مجمع معرض كانتون.”

سيستأنف معرض كانتون 133 بدون اتصال بالإنترنت بنموذج مدمج عبر الإنترنت بسبب تخفيف لوائح الوباء في الصين. سيوفر المكان الجديد تجربة عرض أفضل للمشترين من جميع أنحاء العالم لاستكشاف الفرص التجارية.

لمزيد من المعلومات والفرص، يُرجى التسجيل على https://www.cantonfair.org.cn/ en-US/register/index?utm_ source=rwyx#/foreign-email أو الاتصال على caiyiyi@cantonfair.org.cn .