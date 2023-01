‫‫كشف النقاب عن منصة The Network of Giving خلال الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي لعام 2023 في دافوس

فينيكس، 3 يناير 2023 / بي آر نيوزواير / – سيتم تقديم منصة The Network of Giving إلى المدعوين للمنتدى الاقتصادي العالمي لعام 2023 في مقر Network of Giving في دافوس، سويسرا. المنتدى الاقتصادي العالمي هو منصة موثوقة لجميع أصحاب المصلحة في المجتمع العالمي لدمج وحشد الجهود لتحسين العالم. لمزيد من المعلومات عن المنتدى الاقتصادي العالمي: weforum.org

The Network of Giving هي عبارة عن منصة رقمية خاصة وقوية ومحلية ومدعومة من قبل الخدمات المالية. تشجع المنصة الحركات المهتمة بالمجتمع من خلال ربط المستهلكين والتجار المحليين بالمنظمات المجتمعية مع خلق الكفاءات في الحملات الرقمية لجمع الأموال. من خلال التجارة الرقمية والتبرعات الصغيرة التي يحددها التاجر، تعمل منصة Network of Giving على إضفاء الطابع الديمقراطي على الأدوات الرقمية التي يحتاجها التجار المحليون لتنمية أعمالهم. توفر منصة Network of Giving الدعم للعملاء الذين يحتاجون إليه بدون تكلفة، لدعم الأعمال التجارية المحلية والمنظمات المحلية لصالح الاقتصاد والمجتمعات التي يعيشون فيها.

تتبنى منظمة Special Olympics ومظمة United Way ، بالشراكة مع منصة Network of Giving ، هذا الحل الرقمي المبتكر والمؤتمت بالكامل الذي يوحدهم في مهامهم. توفر منصة Network of Giving للمؤسسات المالية والتجار والمجتمعات فرصًا تعاونية للوصول إلى المستهلكين المحليين المهتمين.

وحسب قول روب بينيت، الرئيس التنفيذي لشركة SMB4.0 ، المنظمة التي تشغل Network of Giving “نحن متحمسون لإيصال Network of Giving إلى الساحة العالمية في دافوس. تلتزم المنصة بالدعم المالي والاجتماعي مع إحداث تغيير إيجابي في المجتمعات”.

وقال جوردون ماكهنري الابن، الرئيس التنفيذي في United Way of King County : “توفر منصة The Network of Giving أساسًا آخر لتعزيز وتقوية مجتمعاتنا وتتماشى مع تأثيرنا ورسالتنا”. لمزيد من المعلومات عن United Way : unitedway.org

وحسب قول ديف برين، الرئيس والمدير التنفيذي لمنظمة Special Olympics في إلينوي. “كمنظمة، نسعى دائمًا لتحقيق ثلاثة أهداف رئيسية: تحسين تجارب الرياضيين، والوصول إلى المزيد من الرياضيين، وجمع المزيد من الموارد. يتماشى هذا البرنامج مع هذه الأهداف ونتطلع إلى ما يخبئه المستقبل”. لمزيد من المعلومات حول Special Olympics : specialolympics.org

وأضاف بينيت “في دافوس سنلخص التأثير الجماعي لمنصتنا بالتعاون مع شركائنا الاستراتيجيين في Special Olympics و United Way . هذا جزء من روح Network of Giving كما يتضح من المبادئ الأساسية التي تضمن أن التبرعات مجانية للمستهلكين، وتصل إلى مستحقيها، وتخضع للمساءلة، ومخصصة للتاجر المحدد، وموجهة للمستهلكين، بينما يتم تكريم قلب Network of Giving “.

