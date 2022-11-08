‫‫كشف أسرار البروتينات متغيرة الشكل”: المراقبة في الوقت الحقيقي للحياة على أصغر نطاق توضح كيفية استخدام البروتينات للاهتزازات من أجل تغيير الأشكال والوظائف

أدى التصوير الثوري على مستوى الذرة إلى تمكين المراقبة الغير إتلافية للجزيئات الحيوية في الوقت الحقيقي داخل البروتين المتحرك، وكشفت المراقبة كيفية استخدام البروتينات للاهتزازات متعددة الترددات من أجل تغيير أشكالها ووظائفها، وتهدف هذه التقنية الجديدة إلى إحداث ثورة لا تقل عن تطوير الدواء نفسه، مما يقلل من الوقت والتكاليف بشكل هائل؛ وفهم كيف يمكن أن تصبح وظائف الحياة على أصغر المستويات بمثابة أقوى أداة لدينا في مكافحة جميع الأمراض—والقدرة على تحديد آليات عمل المرض الدفينة.

دبي، الإمارات العربية المتحدة، 8 نوفمبر 2022 / PRNewswire / — أنشأت شركة رام ميديكال كوربوريشن ش.ذ.م.م ( Ram Medical Corporation LLC ) https://c212.net/c/link/?t=0& l=en&o=3698811-1&h=659025462& u=https%3A%2F%2Framglobal.com% 2F&a=L.L.C.+(RMC)%2C ( RMC)، الكائنة في الإمارات العربية المتحدة وألمانيا، مقرها الرئيسي في دبي. وطوال السنوات العديدة الماضية، دأبت شركة RMC على تطوير الجيل القادم من المستشعرات الحيوية من أجل التطبيقات الطبية الحيوية. واعتبارًا من أكتوبر 2022، أنشأت ابتكارات RMC محفظة براءات اختراع تضم أكثر من 60 براءة اختراع للمستشعرات، وتُدير مرافق البحث والتطوير، والغرف النظيفة، ومختبرات الأبحاث في ألمانيا. وقد طورت الشركة منصة ثورية لرسم الخرائط الحيوية الجزيئية ثلاثية الأبعاد وتُدعى ThEA (Terahertz Express Analyzer) وذلك من أجل التصوير ثلاثي الأبعاد للبروتينات في الوقت الحقيقي على أمل تغيير تطوير الأدوية وصناعات التشخيص المخصصة بصورة جذرية.

منظور جديد لـ “الأشياء الصغيرة”

كانت RMC في صدارة الإنجازات الكبرى الهائلة للتكنولوجيا الحيوية في مجال التصوير الهيكلي ثلاثي الأبعاد على المستوى الذري. وكانت منصة التصوير الجزيئي الحيوي ThEA من RMC بمثابة أول تقنية غير إتلافية لإنتاج خرائط ثلاثية الأبعاد على المستوى الذري لأقسام كاملة من البروتينات في الوقت الحقيقي. وفي الآونة الأخيرة، أعلنت RMC عن تطور بالغ الأهمية يسمح برسم الخرائط ثلاثية الأبعاد للتكوين الداخلي والخارجي الكامل للبروتينات، بما في ذلك هياكلها ذات الترتيب الأعلى.

الآن، وللمرة الأولى، يمكن للباحثين لدينا تصور الحركات الديناميكية لقطاعات البروتين الفردية، وأيضًا حركات البروتين بكاملها في العينات البيولوجية. ونظرًا لاعتبارها واحدة من أكبر التحديات في البيولوجيا الهيكلية أو مهمة مستحيلة كما يراها الآخرون، فإن RMC متحمسة بشدة للإعلان عن إطلاق منتَج ThEA في الربع الأخير القادم من عام 2022.

يمكن لهذه التقنية الجديدة تقليل أوقات الفحوصات التشخيصية للكشف عن الأمراض إلى ثوانٍ معدودة! وقد تم بالفعل اختبار تقنية ThEA بصورة مستقلة والتحقق من فاعليتها سريريًا من خلال تجارب المرضى في العديد من الدول (مثل إسرائيل وألمانيا والمملكة العربية السعودية)، كما حصلت على موافقة “ CE ” الرقابية للتشخيصات السريرية لمسببات الأمراض الفيروسية المتعددة في جميع أنحاء أوروبا.

ثورة الدواء تبدأ هنا

فقط 20٪ من الأدوية الجديدة تُكمِل التجارب السريرية بنجاح، بينما تتجاوز الجداول الزمنية 10 أعوام، مع تكلفة أكثر من 2 مليار دولار من أجل دواء جاهز للسوق.

وقد أدت “النمذجة بداخل السيليكو”، مثل تلك المستخدمة لنمذجة البروتينات والخلايا اصطناعيًا من أجل تطبيقات تطوير الأدوية، إلى أعداد هائلة من التطورات الزائفة لمطوري الأدوية، ومن المعروف أنها تؤدي إلى إنشاء نماذج البروتين ثلاثية الأبعاد المشوبة بالعيوب والتنبؤات المشوبة بالعيوب عند مقارنتها بتقنيات التصوير الجزيئي الحيوي.

وعلى النقيض من ذلك، تَستخدم منصة ThEA لرسم خريطة البروتين ثلاثية الأبعاد مستشعرات غير إتلافية من أجل رسم خرائط الهياكل الفرعية الخارجية والداخلية للبروتين بالكامل، وبدقة الذرات الفردية. وستكون هذه هي المرة الأولى التي يمكن فيها رسم خرائط التحولات الهيكلية ثلاثية الأبعاد ومراقبتها في البروتينات التي توفر رؤية عميقة كبيرة من أجل تطوير الأدوية وتطبيقات التشخيص.

إن أساس تقنية ThEA هو تطبيق مستشعرات تيراهيرتز ( THz ) ومستشعرات الأشعة تحت الحمراء ( IR ) الحاصلة على براءات اختراع والتي تكشف وتطابق وتجمع بين سلسلة من الرنين البصري والأوضاع الاهتزازية التي تحدث بصورة طبيعية في البروتينات، ويتم ترجمتها إلى خريطة ثلاثية الأبعاد للبروتين.

ويقول أيال رام، الرئيس التنفيذي ذو الرؤية الثاقبة لشركة RMC ، “كان يُعتقَد أن امتلاك القدرة على تصوير البروتينات بدقة الذرات الفردية هو بمثابة الكأس المقدسة في البيولوجيا الهيكلية”، “ومع ذلك، فإن مراقبة البروتين أثناء عمله يُعَد بمثابة الأساس للتحول الحقيقي في تطوير الأدوية، والطب الدقيق، وصناعات التشخيص المخصصة”.

صغيرة وذكية

تَستخدم منصة ThEA نماذج تعلم الآلة بالذكاء الاصطناعي التي تجمع بين كل من المادية والافتراضية من أجل إنتاج أدوية فعالة جديدة ستؤدي إلى معالجة نماذج الأمراض الفريدة على أساس فردي وتمكين تخصيص تصميمات الأدوية حسب “حالة المرض الكامنة” التي تحددها منصة ThEA للفرد.

كما ستلعب التطورات في الذكاء الاصطناعي دورًا أساسيًا في كشف أفضل متجهات مهاجمة الأمراض للأطباء، وتحسين عملية اتخاذ القرار، والمساعدة في سد الثغرات في نماذج الأمراض الغير معروفة، واقتراح علاجات جديدة.

لم يُقدِّم شيء أقل من وباء كورونا دليلاً لقدرة منصة ThEA الإتلافية على تطوير أدوات التشخيص والتحقق من فاعليتها بسرعة من أجل الكشف السريع عن الأمراض وتشخيص آليات عمل الأمراض الفردية. “باستخدام منصتنا ThEA التي تعتمد على أسلوب الكشف المباشر الخالي من المواد الكيميائية والكواشف، يمكننا التمييز بين المرضى المصابين والغير مصابين بكوفيد-19 عن طريق تحليل هياكل ثلاثة بروتينات فيروسية لكوفيد-19 وهياكلها الجماعية ثلاثية الأبعاد في نفس الوقت—وهي قدرة غير ممكنة مع أي تقنية أخرى”.

كسر الحواجز العائقة للحصول على الرعاية الصحية

مؤخرًا، طورت RMC اختبارين تشخيصيين سريعين للغاية لكوفيد-19 والإنفلونزا A/B مع اختبار شامل واحد. يقول أيال رام، “كانت النتائج السريرية لكل من كوفيد-19 والإنفلونزا مذهلة، محققة دقة إجمالية مكافئة لأساليب اختبار RT-PCR بناءً على الدراسات السريرية المستقلة وعمليات التحقق من الفاعلية السريرية المستقلة”. “”وحتى الآن، لا يزال اختبار ThEA’s RapiDx Covid-19 Test هو أسرع اختبار تشخيصي من أجل تشخيص مسببات الأمراض في جميع أنحاء العالم، مع وقت قياس إجمالي مقداره 30 ثانية فحسب”.

وقد حصلت RAM على جائزة XPRIZE من أجل اختبار كوفيد-19 (الفائزة، وأحد الفِرَق الأربعة الفائزة في مسابقة XPRIZE لاختبار كوفيد-19 السريع للغاية في عام 2021، “ تم الإعلان عن منصة RAM ThEA كفائزة في مسابقة XPRIZE Open Innovation Track “)، كما حصلت على الموافقة الرقابية CE ، وهي مدرجة في قاعدة البيانات الأوروبية للأجهزة الطبية “ EUDAMED “، (الرابط: محلل جهاز ThEA والرابط: مستشعر ThEA السريع للغاية )، وهي مدرجة رسميًا في قاعدة بيانات الاتحاد الأوروبي المعتمدة لاختبارات وأجهزة تشخيص كوفيد-19 بداخل المختبر .

الأمر واضح كالشمس

نتائج تجارب كوفيد-19 السريرية المستقلة على البشر في إسرائيل: الدقة الإجمالية 97.8٪ (الحساسية 95.1٪، النوعية 98.6٪)؛ ونتائج تجارب الإنفلونزا A/B السريرية المستقلة على البشر في إسرائيل: الدقة الإجمالية 98.5٪ (الحساسية 97.3٪، النوعية 100٪).

ومن خلال التحقق من فاعلية منصة ThEA ، تقوم شركة رام ميديكال كوربوريش بمخاطبة سوق معدات مختبرية بقيمة 60 مليار دولار، ومن المتوقع أن تستمر في النمو المضاعف على مدى الأعوام العشر المقبلة.

حول شركة RMC : تأسست شركة رام ميديكال كوربوريش على يد (أحد الناجين من مرض السرطان) وهو أيال رام، وذلك بهدف الحياة المتمثل في إحداث ثورة في قطاع التشخيص الطبي الحيوي. ولدى RMC فريق قوي متعدد التخصصات يقوم بتطوير مجموعة واسعة من المستشعرات الحيوية للتطبيقات الجديدة لما يزيد عن عقد من الزمان. ويقول أيال رام، “نحن نبحث بصفة دائمة عن طرق لدمج تقنياتنا من أجل إنشاء منصات جديدة للمنتجات وتطبيقات إتلافية”. وشعار حياته وعمله هو “كل ما يمكنك تخيله ممكنًا! ولكن لم يتم اختراعه بَعْد فحسب”.

بيانات التواصل:

للصحافة والإعلام، راسلنا بالبريد الإلكتروني على:

press@rammedical.ae

للفرص التجارية أو تفاصيل المنتجات:

contact@rammedical.ae

للتواصل المباشر، اتصل على: 4800-3096-681-49+

www.ramglobal.com