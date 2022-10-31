‫كشفت Hisense عن أول ثلاجة H750FSB-IDS في جنوب إفريقيا

تم الكشف عن أول منتج H750FSB-IDS في House & Home في مينلين مول، بريتوريا في 26th أكتوبر/تشرين الأول، حضر الحفل كل من الإدارة من Hisense و House & Home .

“نحن، كفريق Hisense مهنيًا وشخصيًا، متحمسون جدًا لإطلاق أحد منتجات Hisense الأكثر ابتكارًا وفخامة في جنوب إفريقيا. يتجاوز هذا الابتكار مجرد التبريد، فهو يندمج بسلاسة في حياة العائلات وأنشطتها اليومية – مما يضمن عدم تفويت أي لحظات مهمة بسبب الأعمال المنزلية. نحن لا نبيع الأجهزة فحسب، بل تؤثر Hisense بشكل إيجابي على البيئات التي تعيش فيها منتجاتنا.” قالت السيدة فيفي، المديرة العامة في Hisense بجنوب إفريقيا.

تتميز ثلاجة H750FSB-IDS ذات الشاشة الذكية المتعددة الأبواب بميزات تعزز اللحظات العائلية. هذه هي القيمة التي تجلبها تقنية منتجات Hisense إلى منازل عملائنا.

حافظ على طعامك طازجًا

تحتوي على ميزة جرد الطعام التي تتيح لك إدارة طعامك دون عناء من خلال تسمية جميع العناصر الموجودة في الثلاجة الخاصة بك وتحديد تواريخ انتهاء الصلاحية. ستعلمك ثلاجة PureFlat Smart من Hisense عند انتهاء صلاحية طعامك لتقليل هدر الطعام.

كما سيبقى طعامك أيضًا طازجًا لفترة أطول بفضل أقسام التبريد الثلاثة في الثلاجة. تتحكم هذه بشكل مستقل في درجة الحرارة والرطوبة لأنواع مختلفة من الأطعمة.

بالإضافة إلى ذلك، تتراوح درجة حرارة القسم الثالث من هذه الأقسام من -18 درجة إلى +5 درجة، مما يسمح لها بالعمل كثلاجة أو مجمد.

عند الدمج مع الواقي المضاد للبكتيريا من ثلاجة H750FSB-IDS من Hisense ، يتم القضاء على ما يصل إلى 99.99٪ من البكتيريا – مما يضمن أن طعامك دائمًا في أفضل حالة ممكنة.

ميزات ذكية

تتميز ثلاجة H750FSB-IDS من Hisense بأنها ذكية من الخارج تمامًا كما هي من الداخل.

يمكن استخدام شاشته الكبيرة التي تعمل باللمس لإنشاء قائمة تسوق تتم مزامنتها مع هاتفك الذكي، مما يسهل الوصول إليها أثناء تواجدك خارج المنزل. إذا كنت تكافح من أجل إنشاء قائمة تسوق لأنك غير متأكد مما يجب طهيه، فإن ثلاجة H750FSB-IDS من Hisense مجهزة بأكثر من 150 وصفة لمساعدتك على التخطيط لوجباتك القادمة بسهولة.

يمكن أيضًا مشاهدة هذه الوصفات على شاشة اللمس الكبيرة أثناء الطهي، إذا كنت تطبخ أثناء تشغيل أحدث لعبة ركبي، فيمكنك مشاهدتها على هذه الشاشة عن طريق عكس هاتفك الذكي إلى الثلاجة.