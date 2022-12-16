‫”كسوف الأحلام” في فقاعة الشاطئ بمنتجع فينولهو با أتول التابع لمجموعة سيسايد جزر المالديف في موسم الأعياد

توفر فيلات فينولهو، التي تتميز بأجواء استوائية حقيقية، مزيجًا مثاليًا من النضارة والرفاهية والخصوصية. وهذا لأن ساحات التشمس الكبيرة، وحمامات السباحة اللامتناهية، ووسائل الراحة الفاخرة تمتع الحواس حقًا. ومع ذلك، يشتهر فينولهو بفقاعة الشاطئ، وهي الأولى من نوعها في كل جزر المالديف. تقع فقاعة الشاطئ في مكان منعزل على ضفاف الرمال الناعمة المميزة في فينولهو، وتوفر إقامة رومانسية مثالية وتجربة “كسوف الأحلام” لمرة واحدة في العمر تحت النجوم.

تبدأ تجربة كسوف الأحلام بعشاء رومانسي عند غروب الشمس يقدمه وصيف الفقاعة الشخصي الذي سيأخذ الزوجين من الفيلا ويرافقهما إلى فقاعة الشاطئ. إنه يكون متوفر أيضًا عند الطلب حتى تسجيل المغادرة في صباح اليوم التالي.

بعد العشاء الرومانسي اللطيف الذي يتم الاستمتاع به مع مجموعة مختارة من النبيذ الفاخر، يمكنك الاستمتاع في المساء من خلال التحديق في القمر عبر التلسكوب وتسليط الضوء على تجربة كسوف الأحلام لتحظى بليلة لا تُنسى تحت النجوم في فقاعة الشاطئ وتجربة سحرية حقًا ستأخذك إلى حافة اللانهاية. عند الاستيقاظ من هذا الحلم الخيالي، يوفر شروق الشمس الجميل في جزر المالديف خلفية خيالية لتناول الإفطار على حافة المياه مباشرةً، وبعد ذلك سيتم الترحيب بالضيوف شخصيًا ومرافقتهم إلى الفيلا من قبل وصيف الفقاعة.

لقضاء شهر العسل الخيالي أو الاقتراحات المفاجئة أو الاحتفالات بالذكرى السنوية التي لا تُنسى، فإن كسوف الأحلام في منتجع فينولهو تجربة لا تُنسى لا مثيل لها.

لتجربة هذه المغامرة لليلة واحدة فقط، يلزم الحجز لمدة 3 ليالٍ على الأقل في فينولهو. لمزيد من المعلومات حول تجربة كسوف الأحلام في فينولهو أو للحجز، انتقل إلى https://www.finolhu.com أو أرسل بريدًا إلكترونيًا إلى stay@finolhu.mv

حول فينولهو با أتول جزر المالديف

تم افتتاح فينولهو في يونيو 2016 ويتكون من أربع جزر ذات شواطئ طويلة. يضم فينولهو 125 فيلا على شاطئ البحر وفوق المياه (أكثر من نصفها مجهز بمسبح خاص) وأربعة مطاعم. في حين أن المنتجع الواسع يحظى بشعبية كبيرة بين من يقضون شهر العسل، إلا أنه مناسب جدًا للعائلات، مع وجود نادي للأطفال، وخيارات واسعة من الأنشطة والترفيه المشهور عالميًا.

يتميز فينولهو بأنه منتجع جزيرة فاخر تملكه وتديره مجموعة سيسايد، وهي مجموعة فنادق يقع مقرها في أوروبا لديها مجموعة متميزة من المنتجعات الراقية وفنادق المدينة. يقع منتجع “فينولهو”، الذي تعني ترجمته الحرفية “ضفة رملية”، في ديفيهي، في با أتول، إحدى محميات المحيط الحيوي التابعة لليونسكو في جزر المالديف www.finolhu.com

حول مجموعة سيسايد

تأسست سلسلة فنادق سيسايد في عام 1969 على يد ثيو غيرلاش الذي انطلق بفكرة بناء فنادق حيث يرغب في قضاء بعض الوقت. أدى ذلك إلى ظهور فنادق فريدة حيث يتم الاحتفال بالفخامة بطريقة غير مزعجة وغير رسمية. بعد مرور خمسين عامًا، أصبح لدى العلامة التجارية الآن أحد عشر فندقًا صغيرًا، تقع في ألمانيا وجزر الكناري وجزر المالديف. يتميز كل فندق من الفنادق الأحد عشر من فئة الأربع وخمس نجوم بموقعه المتميز، والهندسة المعمارية الفردية، والإدارة عالية الجودة، وفن الطهي الممتاز، وكرم الضيافة.

اعتبارًا من يونيو 2019، بدأت فنادق سيسايد العمل كمجموعة سيسايد. تمثل صورة العلامة التجارية الجديدة لمجموعة سيسايد وشعار فرس البحر رمزًا للجودة يجسد شخصية الفنادق داخل المجموعة. يمكن العثور على مزيد من المعلومات حول كل من فنادق المدينة والمنتجع على www.seaside-collection.com