كزوم، إحدى خدمات باي بال، تعلن عن إصدار خدمة تحويلات مالية آمنة إلى محافظ الهاتف المحمول في 12 دولة في إفريقيا

– تساعد في تقليل تكلفة إرسال الأموال إلى أفريقيا –

سان خوسيه، كاليفورنيا، 10 ديسمبر 2020 /PRNewswire/ —، أعلنت Xoom، وهي خدمة تحويل الأموال العالمية التابعة لشركة باي بال (PayPal)، أن عملاء الشركة في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وكندا وأوروبا يمكنهم الآن إرسال تحويلات مالية آمنة ومريحة مباشرة إلى محافظ الهاتف المحمول في الأسواق الرئيسية في جميع أنحاء أفريقيا مع التركيز على القطاع الذي يعاني من صعوبة في الحصول على الخدمات المصرفية. تعمل هذه الخدمة الجديدة على توسيع نطاق عروض الشركة لإرسال الأموال إلى محافظ الهاتف المحمول في بوروندي والكاميرون وغانا وكينيا ومدغشقر وملاوي وموزمبيق ورواندا وتنزانيا وأوغندا وزامبيا وزيمبابوي—مع وجود خطط تشمل المزيد من الأسواق في عام 2021.

تُنشَر خدمات تحويل الأموال عبر الهاتف المحمول بسرعة عبر الأسواق الناشئة باعتبارها أداة رئيسية لتعزيز هدف الشمول المالي. يُشكِّل الشمول المالي عاملاً أساسياً في انتشال السكان المحرومين من دائرة الفقر—وفي دفع عجلة النمو الاقتصادي. تجاوز عدد حسابات أموال الهاتف المحمول المسجلة عالميًا حاجز المليار في عام 2019 1. يمتلك أكثر من 60 بالمائة من البالغين في غانا وكينيا وزيمبابوي حسابات مالية عبر الهاتف المحمول. تعمل هذه الخدمة الجديدة على توسيع عروض شركة كزوم في إفريقيا حيث تتيح الخدمة الحالية بالفعل تحويل الأموال لاستلام النقود والودائع المصرفية المباشرة وإعادة التحميل عبر الهاتف المحمول إلى 41 دولة في إفريقيا.

صرَّح جوليان كينج، نائب الرئيس والمدير العام لشركة كزوم: “لطالما كان إرسال الأموال إلى إفريقيا عبر القنوات التقليدية أمرًا مكلفًا، فقد أردنا المساعدة في خفض التكلفة وتسريع العملية لتعزيز الشمول المالي. ليس هناك مكانًا آخر في العالم يحول أموالاً على الهواتف المحمولة أكثر من أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، في حين أن هناك خمسة فروع مصرفية فقط لكل 100,000 شخص اعتبارًا من عام 20192، وهناك 1.04 مليار حساب نقدي عبر الهاتف المحمول في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى 3“.

تعد تكلفة إرسال الأموال عبر القنوات التقليدية إلى أفريقيا من أغلى التكاليف في العالم؛ حيث يبلغ متوسط التكلفة 9.3 %4. بلغ متوسط تكلفة إرسال 200 دولار أمريكي إلى منطقة أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى 9٪ في عام 2018، بينما بلغ متوسط التكلفة في منطقة الجنوب الأفريقي الفرعية 18.7٪، أي أعلى بثلاث أضعاف تقريبًا من المتوسط العالمي وفقًا لتقديرات البنك الدولي5. تساعد خدمة كزوم في خفض التكلفة إلى حد كبير بمتوسط تكاليف إرسال الأموال إلى محافظ الهاتف المحمول في أسواق أفريقية مختارة تتراوح نسبتها بين 2-4٪ من المعاملة6.

توفر خدمة كزوم، باعتبارها إحدى الشركات الرائدة في مجال التحويلات الرقمية، وسيلة سريعة وآمنة لإرسال الأموال ودفع الفواتير وإعادة شحن الهواتف لأحبائك في أكثر من 160 دولة حول العالم. تُعد هذه التحويلات بمثابة شريان حياة للعديد من الأشخاص حول العالم وتُستخدم لدفع تكاليف أشياء مثل فواتير الخدمات العامة والرعاية الصحية وتكاليف التعليم وحالات الطوارئ.

قد يتطلب النظام القائم على النقد بصورة كبيرة لإرسال الأموال إلى أفريقيا عبر القنوات التقليدية العديد من الأعمال الورقية والرسوم الباهظة والوقوف في طابور وعدم اليقين الدائم بشأن موعد إرسال الأموال وعدم التأكد من وصولها عند الحاجة. لذا تساعد خدمة باي بال وكزوم، من خلال توفير خيارات دفع سريعة وآمنة للعملاء لإرسال الأموال بسلاسة إلى أفريقيا باستخدام جهاز محمول، في توسيع نطاق السلامة المالية لملايين الأشخاص في القارة الأفريقية والعمل على تحسينها.

لإرسال الأموال إلى أفريقيا باستخدام خدمة كزوم في بضع خطوات بسيطة، قم بتنزيل تطبيق كزوم للهاتف المحمول على Android وiOS أو انتقل إلى Xoom.com وأنشئ حسابًا بسهولة أو قم بتسجيل الدخول باستخدام بيانات اعتماد باي بال.

نبذة عن باي بال

لقد ظلت باي بال في طليعة ثورة الدفع الرقمي لأكثر من 20 عامًا. وتعمل منصة باي بال على تمكين أكثر من 350 مليون مستهلك وتاجر في أكثر من 200 سوق للانضمام إلى الاقتصاد العالمي والازدهار فيه، وذلك بفضل استفادتها من التكنولوجيا لجعل الخدمات المالية والتجارة أكثر ملاءمة وبأسعار معقولة وآمنة. للمزيد من المعلومات، تفضل بزيارة paypal.com.

للتواصل الاعلامي:

ماليني ميترا، malini.mitra@paypal.com

الصورة – https://mma.prnewswire.com/ media/1361518/Xoom_launches_ remittances_to_mobile_wallets_ in_Africa.jpg

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