كبير علماء Full Truck Alliance يعتلي المسرح في COP27 لمناقشة خفض انبعاثات الكربون في النقل

شرم الشيخ، مصر، 18 نوفمبر 2022 / PRNewswire / — مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ لعام 2022، أو COP27 ، يجري حاليًا في شرم الشيخ، مصر، وهو يجمع بين شخصيات عالمية بارزة لإيجاد حلول ملموسة لحالة الطوارئ المناخية العالمية، بما في ذلك التخفيف والتكيف والقدرة على الصمود والخسارة والتكيف مع قضايا تغير المناخ.

وفي COP27 ، تحدث الدكتور تشين جاوهوي، كبير العلماء في Full Truck Alliance ، إلى الجمهور عن أفضل الحلول “كيفية المضي قدمًا نحو خفض انبعاثات الكربون في قطاع النقل”. بصفتها الشركة الصينية الرائدة في مجال “الإنترنت + الخدمات اللوجستية”، قام Full Truck Alliance ببناء منصة بيئية لوجستية ذكية لتوفير خدمات فعالة للمطابقة بين المركبات والمعاملات عبر الإنترنت لعشرات الآلاف من الشركات الصينية وسائقي الشاحنات، من خلال تقنيات مثل البيانات الضخمة والحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي.

يربط تطبيق Full Truck Alliance الشاحنين مع سائقي الشاحنات لتسهيل الشحنات عبر نطاقات المسافات وأوزان البضائع، مما يمكن أن يحسن بشكل كبير عامل التحميل، أو كفاءة النقل بالأميال والحمولة، لشاحنات الشحن. وهذا بدوره يحقق وفورات في الطاقة وخفض الانبعاثات. في السنوات الأخيرة، خفضت المنصة انبعاثات الكربون بمقدار 10 ملايين طن، وهو ما يعادل توفير 4.65 مليار لتر من الوقود للسائقين.

“يبدأ تحسين المناخ بانخفاض الكربون. ويلتزم Full Truck Alliance بإنشاء منصة شاملة للحد من انبعاثات الكربون في مجال الشحن البري. من خلال فتح حسابات أصول الكربون للسائقين، يشجعهم Full Truck Alliance على تقليل كثافة انبعاثات الكربون، ويساعد السائقين على زيادة الدخل من خلال تداول الكربون على منصات شاملة. وفي الوقت نفسه، فإنه يدعم الشركات لإنشاء أساطيل لوجستية خضراء، من خلال تطوير لوجستيات موفرة للطاقة، يمكن تحقيق مستقبل أفضل منخفض الكربون” هذا ما قاله زاهوهوي.

ويشدد زاهوهوي أيضًا على أن التصدي لتغير المناخ شاغل مشترك للبشرية جمعاء. وفي مواجهة تحديات لم يسبق لها مثيل في إدارة المناخ العالمي، يتعين على المجتمع الدولي أن يستجيب بطموح وعمل لم يسبق لهما مثيل. بالتعاون مع شركاء النقل العالميين، يتطلع Full Truck Alliance إلى تحسين كفاءة النقل والحد من الكربون من خلال تطبيق تكنولوجيا المعلومات، والعمل معًا لبناء عالم أفضل.

نبذة عن Full Truck Alliance Co. Ltd .

Full Truck Alliance هو عبارة عن منصة لتنفيذ نموذج “إنترنت بلس للوجستيات”. مع مهمة “جعل الخدمات اللوجستية أكثر ذكاءً”، يلتزم Full Truck Alliance بإنشاء منصة بيئية لوجستية رقمية وموحدة وذكية. يتم نشر التقنيات المتقدمة مثل الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي لتعزيز الترقية الرقمية الذكية لصناعة اللوجستيات، والتي تمكن عشرات الآلاف من الشركات الصينية وسائقي الشاحنات لتحقيق الفوائد الاقتصادية لخفض التكلفة ورفع الكفاءة وكذلك الفوائد الاجتماعية للحفاظ على الطاقة وخفض الانبعاثات.