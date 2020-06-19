كانام تعلن عن المستخلصات المهمة من محادثة مع شارلي أوبنهايم

دبي، الإمارات العربية المتحدة، 19 حزيران/يونيو، 2020 م بي آر نيوزواير / — يسر كانام إنتربرايزز (“كانام”) أن تتشاطر مستخلصات مهمة من مناقشة على الإنترنت IIUSA : محادثة مع شارلي أوبنهايم. أوبنهايم هو رئيس قسم ضبط الفيزا والإبلاغ في وزارة الخارجية الأميركية. خلال الندوة على الإنترنت (ويبينار)، أجاب أوبنهايم عن أسئلة استخدام فيز الاستثمار EB-5 حتى شهر أيار/مايو 2020.

أرقام تأشيرة EB-5 في العام المالي 2020 والعام المالي 2021

يقدر أوبنهايم أنه تم إصدار أكثر من 4500 رقم تأشيرة EB-5 حتى الآن للسنة المالية 2020، وهي أقل بكثير من حوالي 10 آلاف تأشيرة EB-5 المتاحة لكل سنة مالية. من المحتمل جدًا ألا يتم استخدام عدد كبير من أرقام تأشيرات EB-5 للسنة المالية 2020 ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى عمليات الإغلاق القنصلية المتعلقة بـوباء كوفيدحول العالم. ومع ذلك، يتوقع أوبنهايم أنه سيكون هناك أيضًا عدد كبير من التأشيرات العائلية غير المستخدمة في السنة المالية 2020، والتي ستظل متوفرة وستتم إضافتها إلى 140,000 تأشيرة سنوية مخصصة بالفعل لفئات التأشيرات القائمة على التوظيف للسنة المالية 2020. وقدّر أيضًا أن العدد الإجمالي للتأشيرات القائمة على العمل والمتوفرة للسنة المالية 2020 “من المرجح أن يتجاوز” 200،000، وهو ما يمثل الحد الأدنى من صافي التأشيرات البالغ 60،000 تأشيرة لجميع فئات التفضيلات القائمة على التوظيف. وفقًا لذلك، من الممكن جدًا أن نتوقع أن تكون أكثر من 14200 تأشيرة EB-5 متوفرة للتوزيع في السنة المالية 2021.

وأشار أوبنهايم إلى أنه “في المخطط الكبير للأشياء، فإن انحسار أرقام الـ EB-5 المستخدمة في السنة المالية 2020 سيتعوض بفضل التأشيرات الإضافية التي ستكون متاحة في السنة المالية المقبلة”. وبالتالي، أشار أوبنهايم إلى أن السنة المالية 2021 “يجب أن تكون سنة جيدة جدًا” بموجب إرشاداتقانون الهجرة والتجنسالحالية لتوافر التأشيرات للمتقدمين للتوظيف.

وعلق والتر جيندين Walter Gindin ، مدير الشؤون القانونية في كانام، قائلاً: “من المفيد النظر إلى تراكم تأشيرة EB-5 كخط متحرك باستمرار، والذي يمكن أن يصبح أقصر بمرور الوقت. وفي الوقت الحالي، يقدر أوبنهايم أن هناك عددًا أكبر من التأشيرات غير المستخدمة للعائلات للسنة المالية 2020 سيتم تخصيصها للفئات القائمة على العمالة، مما يوفر أكثر من 200,000 تأشيرة قائمة على التوظيف متاحة للسنة المالية القادمة، بما في ذلك عدد كبير من EB-5 . هذا الاتجاه، إلى جانب زيادة مبالغ الاستثمار EB-5 وعوامل أخرى، سيقلل أوقات انتظار الحصول على التأشيرة “.

هذه نظرة متفائلة للمستثمرين في الشرق الأوسط الذين يفكرون في التقدم للحصول على تأشيرة EB-5 للحصول على البطاقات الخضراء الأميركية لعائلاتهم. وكما علق أوبنهايم خلال الندوة عبر الإنترنت، “هذه سنة جيدة جدًا لفئة التوظيف … على الناس التحرك هذا العام.”

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