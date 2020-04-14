كافلان تفوز بالجوائز المتوالية

تفوز بأربع جوائز ذهبية مزدوجة وست جوائز ذهبية في مسابقة سان فرانسيسكو

تايبي، تايوان، 14 نيسان/أبريل، 2020 / بي آر نيوزواير / — أضافت شركة التقطير كافلان أربع جوائز ذهبية مزدوجة في مسابقة سان فرانسيسكو العالمية للويسكي إلى مجموعة الجوائز الباهرة التي فازت بها في العام 2020.

وفي مسابقات كبيرة أخرى، فازت كافلان أيضا بجوائز الويسكي العالمية وجوائز مشروب الجن العالمية التي أعلنت عنها الشركة مؤخرا.

وفازت الشركة بالجوائز الذهبية المزدوجة في مسابقة سان فرانسيسكو العالمية على التالية:

مشروب كونسيرتماستر شيري كاسك فينيش – تم بدء بيعه حديثًا قبل 6 أشهر فقط

كافالان كلاسيك

سوليست إكس بوربون، و

سولست فينو شيري.

وذهبت 6 جوائز ذهبية إلى:

ديستيليري سيليكت

كونسيرتماستر بورت كاسك فينيش

أولوروسو شيري أوك

سوليست فينهو باريكو

بوديوم و

ديستيليري ريزيرف بيك كاسك.

جوائز مسابقة الويسكي العالمية – السنغل مالت التايواني

في جوائز الويسكي العالمية 2020، تم اختيار كافالان الفائز في فئة أورلوسو شيري أوك وحصل على الميدالية الذهبية لكونسرتماستر شيري كاسك الجديدة.

مسابقة الجن العالمية 2020 – تايواني

في جوائز الجن العالمية، حصلت كافالان جن على جوائز ذهبية. إنه التعبير الافتتاحي كجزء من سلسلة الجن الجديدة المثيرة من كافلان.

مسابقة المشروبات الدولية الأسترالية 2020

في مسابقة المشروبات الروحية الأسترالية الدولية، حصلت كافالان على أعلى تصنيف من اختيار القضاة على:

كافالان جن و

سوليست بورت كاسك

وذهبت ثلاث ذهبيات إلى:

سوليست شيري كاسك وكذلك

كافالان جين وسولست بورت كاسك

نبذة عن مركز تقطير كافلان

مرفق تقطير الويسكي كافالان الواقع في مقاطعة ييلان في تايوان يتصدر الريادة فن صنع الويسكي المنفرد الشعيري المذاق المالت منذ العام 2005. ويتم تعتيق ويسكي كافلان في رطوبة وحرارة شديدة ومع ذلك فهو يستفيد أيضا من نسائم البحر والجبل ومياه الينابيع في جبال الثلج، التي تتجمع لإنتاج المذاق الكريمي الدسم المميز لويسكي كافلان. ويأخذ مرفق تقطير كافلان اسمه من الاسم القديم لمقاطعة ييلان وهو مدعوم بـحوالي 40 عاما من الخبرة في صناعة المشروبات، بفضل الشركة الأم، شركة مجموعة كنغ كار غروب. وقد فازت منتجاتها بأكثر من 400 جائزة ذهبية في مسابقات تنافسية كبيرة في الصناعة. يرجى زيارة: www.kavalanwhisky.com .

معلومات اتصالات الإعلام

كيتلين تساي

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kaitlyn@kingcar.com.tw

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