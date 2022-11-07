‫كاسيو Casio تطلق الطراز الثالث المميز من عائلة جي شوك (G-SHOCK) من توقيع روى هاكيمورا

تصميم الميناء والسوار مستوحى من سلسلة جبال تاتياما في مقاطعة توياما الرئيسية، موطن هاكيمورا في اليابان

طوكيو، 7 نونبر/تشرين الثاني 2022 / PRNewswire / — أعلنت شركة كاسيو Casio للكمبيوتر المحدودة اليوم عن إطلاق ساعة DW-6900RH ، وهي إضافة جديدة خاصة إلى عائلة جي شوك ( G-SHOCK ) من ساعات اليد المقاومة للصدمات. DW-6900RH هو نموذج الثالث الموقع والمصمم بالتعاون مع لاعب كرة السلة المحترف روي هاكيمورا، الذي يلعب في الدوري الأميركي للمحترفين.

لا يلعب هاكيمورا مع فريق واشنطن ويزاردز Washington Wizards فحسب، بل هو أيضًا عضو رئيسي في فريق كرة السلة الوطني الياباني. وقعت شركة كاسيو Casio اتفاقية شراكة عالمية مع اللاعب هاكيمورا في نونبر/تشرين الثاني من عام 2019 لدعمه في سعيه لتحقيق أشياء عظيمة.

ساعة DW-6900RH الجديدة هي نموذج مميز مصمم بالتعاون مع هاكيمورا. يبدأ هذا التصميم بالساعة DW-6900 المقاومة للصدمات، والتي يطلق عليها اسم “الساعة ثلاثية العيون” بسبب صف من ثلاثة مؤشرات على الميناء، ويسلط الضوء على سلسلة جبال تاتياما في محافظة توياما وهي موطن هاكيمورا.

تمت طباعة الميناء بخريطة محيطية لسلسلة جبال تاتياما، بينما تمثل الطباعة ذات اللون الأزرق الفاتح على الشريط الأبيض قممًا مهيبة مغطاة بالثلوج. كما يليق بالنموذج الموقع، تزين صورة روي هاكيمورا زجاج الساعة وومميزات شعاره «الساموراي الأسود» على ظهر العلبة، وشاشة LCD عندما تكون الإضاءة الخلفية مضاءة، والعبوة الخاصة. يعتمد نظام الألوان المنعش باللونين الأزرق الفاتح والأبيض على جذور هاكيمورا، ليبعث الحياة في ذوبان الثلوج في جبال الألب اليابانية.

قال هاكيمورا عن أحدث الساعات من توقيعه: “لقد صممت هذا النموذج الثالث بناءً على صورة جبال تاتياما في مسقط رأسي في توياما، وهو مكان يحمل ذكريات جميلة بالنسبة لي، بألوان زاهية وإطلالة رائعة على تاتياما كحافز. أتمنى أن تستمتعوا به جميعًا! “

الفيلم الترويجي: https://youtu.be/XQi7ewlqYU0

للمزيد من المعلومات: https://www.casio.com/intl/ news/2022/1107-dw-6900rh/

الصورة – https://mma.prnewswire.com/ media/1935825/DW_6900RH.jpg

الصورة – https://mma.prnewswire.com/ media/1935826/DW_6900RH___ Band_printed_graphics_ Tateyama_mountain_range.jpg