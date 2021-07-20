كاسيو ستطلق نموذج باك مان التعاوني بأسلوب ممتع وتصميم قديم في ساعة رقمية

طوكيو, 20 يوليو 2021 /PRNewswire/ — أعلنت شركة كاسيو للكمبيوترات المحدودة (Casio Computer Co., Ltd) اليوم عن إصدار A100WEPC، وهو نموذج تعاوني يضم لعبة باك مان الشهيرة التي تحظى بشعبية في جميع أنحاء العالم. يعتمد إصدار A100WEPC على إعادة إصدار الساعة الرقمية F-100، والتي يعود إصدارها إلى عام 1978.

اُصدرت لعبة الأركيد باك مان لأول مرة في عام 1980 من قبل شركة بانداي نامكو إنترتينمنت (BANDAI NAMCO Entertainment Inc) (تغير اسمها إلى شركة نامكو فيما بعد)، ولديها عدد لا يحصى من المعجبين حول العالم. اُصدرت ساعة F-100 في عام 1978 وكانت أول ساعة كاسيو كوارتز بهيكل خارجي من الراتنج مما يوفر إمكانيات متقدمة مع ساعة توقيت، ومنبه رقمي، ووظائف التقويم.

تعتمد ساعة A100WEPC الجديدة على ساعة A100 التي أُصدرت مؤخرًا التي تعيد تصميم ساعة F-100 الأصلي بما في ذلك التصميم الأمامي الفريد المكون من أربعة أزرار. ابتُكِر هذا التصميم لاستحضار المظهر القديم والمرح الذي تبعثه لعبة باك مان في النفوس. تتميز واجهة الساعة بشخصية باك مان المبكسلة الملونة والأشباح، وشعار باك مان المضيء في المنتصف المكتوب بخط باك مان. يجسد تصميم الواجهة شاشة لعبة باك مان بدقة، ويعتني بالتفاصيل مثل الخط الوردي الذي يشير إلى فتحة الخروج الخاصة بالمخبأ الذي يظهر منه الأشباح. أما بخصوص الهيكل الخارجي للساعة فإنه مطلي بالذهب ومستوحى من ألوان صندوق ألعاب لعبة الأركيد باك مان، وشريط الساعة العلوي محفور عليه بالليزر باك مان وهو مُطارد من الأشباح، والشريط السفلي محفور عليه المشهد العكسي وهو باك مان وهو يطارد الأشباح. يتميز الجزء الخلفي بوجود شعار باك مان وأيقونات.

تأتي الساعة في عبوة مميزة مطبوع عليها أيقونات شخصيات باك مان وشاشة نتائج اللعب لتقديم الشكل الكامل للعبة باك مان.

لمعرفة المزيد من المعلومات: https://www.casio- intl.com/asia/en/news/2021/ 0720_a100wepc/

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