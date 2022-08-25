‫كاسيو تطلق EDIFICE والتي تتميز بنفس الطلاء الأصلي المستخدم في شارة هوندا الحمراء

نموذج التعاون مع Honda Racing

طوكيو، 25 أغسطس 2022 / PRNewswire / – أعلنت شركة Casio Computer Co.، Ltd . اليوم عن إطلاق EQB-2000HR ، أحدث نموذج تعاوني مع Honda Racing في خط EDIFICE للساعات استنادًا إلى مفهوم العلامة التجارية “السرعة والاستخبارات”. يتم استخدام نفس الطلاء الأصلي المستخدم في الشارة الحمراء التي تظهر على سيارات Honda Racing على قرص الساعة.

مع موديل EQB-2000 الأساسي، مع تصميم الهيكل المستوحى من أذرع التعليق على سيارات السباق، EQB-2000HR الجديدة هي كرونوغراف عالي الأداء يعمل بالطاقة الشمسية مع ميزات اتصال الجوال في مخطط الألوان الذي يتميز بلون هوندا المدهش الذي استخدمته لشارة حمراء شهيرة.

مع جذور في تصميم RA271 — سيارة سباق هوندا التي كانت أول دخول لصانع سيارات ياباني في سباق F1 في عام 1964 — شارة هوندا الحمراء هي رمز لروح سباق الشركة التي تظهر حصريًا على سياراتها السريعة من النوع R ، بين السيارات المتاحة تجاريًا. يتم استخدام نفس الطلاء الأصلي المستخدم في هذه الشارة الحمراء لتلوين X في وسط قرص الساعة، مما يجعله يظهر كرمز أيقوني لتحقيق تصميم ساعة مذهل وقوي.

بالإضافة إلى ذلك، يتم وضع شعار شركة Honda Racing “HRC” ، الذي تم تحديثه حديثًا هذا العام، في مكان الساعة 3 على المينا، ويتم نقش شعار للاحتفال بالذكرى السنوية الستين لإنشاء دائرة سوزوكا في عام 1962 من قبل هوندا على ظهر الغطاء.

السوار مصنوع بالتعاون مع Alcantara ، وهو مصنوع من خامة إيطالية بنسبة 100% مع متانة ممتازة وقابلية للتهوية، بالإضافة إلى شعور مريح، والذي يستخدم أيضًا في التصميمات الداخلية لسيارة هوندا من النوع R . هذه الميزات وغيرها من ميزات التصميم الخاصة تعبر عن شغف السباق المتأصل في وجهة نظر هوندا العالمية.

لمزيد من المعلومات: https://www.casio.com/intl/ news/2022/0825-eqb-2000hr/

• Alcantara هي علامة تجارية لشركة Alcantara S.p.A .

الصورة – https://mma.prnewswire.com/ media/1877193/image_1.jpg

الصورة – https://mma.prnewswire.com/ media/1877195/image_2.jpg