‫كاسيو تطلق طراز G-SHOCK ثماني الأضلاع مع وظائف متقدمة

خط أيقوني 2100 مع اتصال Bluetooth® ونظام شحن شمسي

طوكيو، 14 أبريل 2022 / PRNewswire / — أعلنت شركة كاسيو للكمبيوتر المحدودة اليوم عن أحدث إضافة إلى ماركة G-SHOCK للساعات المقاومة للصدمات. تعد ساعات GA-B2100 الجديدة الخمس الأولى في خط 2100 ثماني الأضلاع الأيقوني الذي تم تجهيزه باتصال وصلة الهاتف الذكي عبر Bluetooth® وإمكانيات الشحن الشمسي.

صدر النموذج الأساسي GA-2100 في عام 2019، وكان تفسيرًا معاصرًا لأول G-SHOCK ، طراز DW-5000C . أثبت تصميمه البسيط والأنيق شعبية في جميع أنحاء العالم، خاصة بين المستهلكين الشباب.

بفضل اتصال Bluetooth® ونظام الشحن الشمسي، تضيف الساعات الجديدة المقاومة للصدمات GA-B2100 مستوى جديدًا تمامًا من الراحة. إقران الهاتف الذكي* عبر Bluetooth® يوفر ضبط الوقت بدقة. يقوم نظام الشحن الشمسي القاسي بتحويل الضوء بفعالية من المصابيح الفلورية والمصادر الأخرى لتشغيل الساعة، مما يلغي الحاجة إلى استبدال البطارية بانتظام.

*ذلك يتطلب تنزيل تطبيق CASIO WATCHS المخصص.

بالإضافة إلى ذلك، تتميز هذه الساعات بوحدة نمطية رفيعة مع تخطيط مكونات محسن للاحتفاظ بوجه الساعة المضغوط المعروف عنه خط 2100، إلا أنه لا يزال يوفر وظائف محسنة. إن الجمع بين هذا وهيكل الواقي الأساسي للكربون، الذي يحمي الوحدة مع غلاف راتنج معزز بألياف الكربون، يوفر مقاومة للصدمات وغلاف صغير لا يزال بنفس طول وعرض GA-2100 .

بالنسبة لهذه الإضافات، يعود كاسيو إلى الألوان الكلاسيكية المستخدمة لأول مرة في خط G-SHOCK 5600 مع إعادة إنتاج الأصفر والأخضر والأزرق لـ DW-5600C-9BV (تم إصداره في عام 1987، EOL) ، DW-5600 B -3 V (تم إصداره في عام 1987، EOL) ، و DW -5600 B -2 V (تم إصداره في عام 1987، EOL ). هناك أيضًا خياران للأسود — نموذج أسود ورمادي بنفس نظام الألوان مثل DW-5600C-1V (تم إصداره في عام 1987، EOL ) من سلسلة 5600 الأصلية، بالإضافة إلى نموذج أسود بالكامل.

الموديل اللون ساعة كاسيو طراز GA-B2100-1A أسود × رمادي ساعة كاسيو طراز GA-B2100-1A1 أسود × أسود ساعة كاسيو طراز GA-B2100-2A أزرق ساعة كاسيو طراز GA-B2100-3A أخضر ساعة كاسيو طراز GA-B2100C-9A أصفر

علامة كلمة وشعارات بلوتوث ® Bluetooth هي علامات تجارية مسجلة مملوكة لشركة Bluetooth SIG, Inc. ، وأي استخدام لهذه العلامات من قِبَل شركة كاسيو للكمبيوتر المحدودة يتم بموجب ترخيص.

الصورة – https://mma.prnewswire.com/ media/1781514/GA_B2100.jpg

الصورة – https://mma.prnewswire.com/ media/1781515/GA_B2100_1A_GA_ B2100_1A1.jpg