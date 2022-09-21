‫قمة Huawei Cloud في بانكوك: قيادة النمو السريع للاقتصاد الرقمي باستخدام Cloud Native 

بانكوك، 20 سبتمبر 2022 / PRNewswire / — بدأت HUAWEI CONNECT 2022 في بانكوك، في 19 من سبتمبر. في قمة Huawei Cloud تحت عنوان “إلهام الابتكار مع كل شيء كخدمة”، ألقى تسنغ شينغيون، رئيس Huawei Cloud APAC ، وويليام فانغ، الرئيس التنفيذي للمنتجات في هواوي كلاود، والعملاء والشركاء، كلمات رئيسية. خلال الحدث، أصدرت Huawei Cloud الورقة البيضاء لبنية Cloud Native 2.0 وأطلقت Cloud Native Elite Club (CNEC) APAC جنبًا إلى جنب مع مؤسسة الحوسبة السحابية الأصلية ( CNCF ). ولتسريع التحول الرقمي في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، اقترحت Huawei Cloud ثلاث مبادرات: العمل بعزم استراتيجي، واحتضان السحابة الأصلية، وتنمية المواهب الرقمية.

في خطابه الرئيسي، قال السيد زنغ إن الانتقال إلى cloud native هو التفكير في cloud native ، والعمل كـ cloud native . وستشهد هواوي، جنبًا إلى جنب مع عملائها وشركائها، نموًا هائلًا في التحول الرقمي مدعومًا من cloud native في منطقة آسيا والمحيط الهادئ . ومن خلال الالتزام بنهج “من قبل المحلي، من أجل المحلي”، ستعمل Huawei Cloud على تعزيز الصناعة الرقمية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ من خلال تعزيز الاستثمار في البنية التحتية، وخدمات B2B الاحترافية، والنظام البيئي للشركاء، وخدمات المطورين، ودعم الشركات الناشئة.

وقد أنشأت Huawei Cloud بالفعل 13 مركز خدمة محليًا في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، مع أكثر من 1000 مهندس معتمد لتقديم خدمات مخصصة. بالإضافة إلى ذلك، كان تطوير النظام البيئي مثمرا، حيث حقق أكثر من 2,500 شريك محلي أكثر من 50% من إيرادات Huawei Cloud . كما تمضي Huawei Cloud قدمًا في التعاون بين الصناعة والحكومة والأوساط الأكاديمية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ. سيتم استخدام الاستثمار في أكاديمية Huawei ASEAN وبرنامج Seeds for the Future لزراعة أكثر من 1 مليون خبير رقمي على مدى السنوات الخمس المقبلة.

كشركة رائدة في مجال cloud native ، تخدم Huawei Cloud 80% من أفضل 50 شركة إنترنت في الصين وأكثر من 200 شركة إنترنت كبرى في آسيا والمحيط الهادئ. وفي ساراواك بماليزيا، قامت Huawei Cloud ، بالتعاون مع شركائها، ببناء بنية تحتية سحابية أصلية لدعم تعاون أكثر من 30 دائرة حكومية في خمسة مجالات، وقدمت أكثر من 80 خدمة حكومية رقمية وخدمات مدن ذكية لضمان اتخاذ قرارات أكثر كفاءة واستنارة. في إندونيسيا، وفرت Huawei Cloud أساسًا موحدًا للبيانات لمساعدة CT Corp على ترحيل خدماتها الإعلامية والتجزئة والمالية إلى السحابة، مما يتيح تقديم توصيات دقيقة ل 200 مليون مستخدم للإنترنت. ساعدت تقنيات cloud native لسحابة Huawei بنك سيام التجاري ( SCB ) في تايلاند على طرح خدمة القروض الرقمية بسرعة. الموافقة على القروض وإصدارها، والتي كانت تستغرق شهرًا واحدًا من العمل، أصبحت الآن مؤتمتة بالكامل ويمكن إكمالها في خمس دقائق فقط.

وأكد ويليام مجددًا التزام Huawei Cloud بالتفكير والتصرف في السحابة الأصلية والالتزام باستراتيجيتها “كل شيء كخدمة”. الهدف النهائي هو تقديم إمكانات سحابية أصلية كاملة للعملاء. سيتم طرح خطوط الأنابيب الأربعة وأكثر من 10 منتجات تم الكشف عنها في HUAWEI CONNECT لهذا العام، مثل CCE Turbo (محرك الحاويات من الجيل التالي) و UCS (خدمة للسحابة الأصلية في كل مكان)، في آسيا والمحيط الهادئ وتصبح عالمية. في المستقبل، ستذهب Huawei Cloud إلى أبعد من ذلك لبث حياة جديدة في البنية التحتية cloud native ، وتطوير تطبيقات cloud native ، وتقارب البيانات بالذكاء الاصطناعي. وشهدت هذه القمة أيضًا إصدار Huawei Cloud للورقة البيضاء لبنية Cloud Native 2.0 ، والتي تتطلع إلى مساعدة العملاء على التطور والتقدم نحو التحول الرقمي للغد.

لتسريع رقمنة منطقة آسيا والمحيط الهادئ مع السحابة الأصلية، تعاونت Huawei Cloud مع CNCF ورواد التكنولوجيا لإطلاق CNEC APAC . ساهمت CNEC في تعميم ونضج التقنيات السحابية الأصلية في الصين على مدار العامين الماضيين. وستجمع CNEC APAC أعظم العقول السحابية الأصلية في المنطقة وتجعلهم يركزون على التحول الرقمي للمؤسسات المحلية. إنها منصة لتبادل التجارب السحابية الأصلية حتى تتمكن المزيد من المؤسسات من الغوص بشكل أعمق في طليعة التقنيات السحابية الأصلية واستخدام السحابة الأصلية بشكل أفضل. ومن شأن تبادل الأفكار أن يخلق المزيد من الفرص لل cloud native لتمكين الابتكارات الصناعية، مما يخلق مسارًا جديدًا للرقمنة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.

وقال ويليام إن Huawei Cloud ستواصل ابتكار تقنيات كاملة التجميع لريادة المجال السحابي الأصلي، وتمكين الصناعات من خلال البنية التحتية كخدمة، والتكنولوجيا كخدمة، والخبرة كخدمة، وإطلاق العنان للإنتاجية الرقمية مع كل شيء كخدمة.